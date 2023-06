NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2023/13

Aalborg, 8. juni 2023

I henhold til §38 i Lov om kapitalmarkeder skal det hermed oplyses, at Spar Nord Fonden nu ejer mere end fem procent af aktiekapitalen i AaB A/S.









Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Jesper Dalum

Midlertidig administrerende direktør



For yderligere oplysninger:

Jesper Dalum 2934 1903