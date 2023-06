Janssen presenta datos a más largo plazo de TECVAYLI®▼ (teclistamab) que muestran una duración de la respuesta de 22 meses en pacientes con mieloma múltiple recidivante o refractario

Más del 60 por ciento de los pacientes lograron una respuesta global y el 45,5 por ciento de los pacientes alcanzaron una respuesta completa o mejor en un plazo próximo a los cinco meses1



Otros datos destacan respuestas profundas y duraderas con la dosificación bisemanal de teclistamab y muestran posibles estrategias para mejorar el síndrome de liberación de citoquinas con tocilizumab profiláctico2,3

BEERSE, BÉLGICA, June 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson ha anunciado hoy datos a largo plazo del estudio pivotal de fase 1/2 MajesTEC-1 que demuestran la eficacia y seguridad sostenidas de TECVAYLI®▼ (teclistamab) en el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario (MMRR) expuestos a triple clase y que previamente recibieron tratamiento con tres o más líneas terapéuticas previas.1 Estos resultados mostraron que cerca de la mitad de los pacientes lograron una respuesta completa (RC) o mejor, lo que subraya las continuas respuestas duraderas observadas en esta población de pacientes.1 Estos datos se han presentado en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), que se celebró en Chicago, del 2 al 6 de junio, junto con otras presentaciones en pósteres de MajesTEC-1 que incluían datos sobre la durabilidad de las respuestas con la dosificación quincenal de teclistamab, así como una evaluación del uso de tocilizumab, administrado de forma profiláctica, para examinar la posible reducción del síndrome de liberación de citoquinas (SLC) en el tratamiento de los pacientes con MMRR tratados con teclistamab.2,3

Los datos de seguimiento ampliados del estudio pivotal de fase 1/2 MajesTEC-1 de teclistamab demuestran una tasa de respuesta global (TRG) del 63 por ciento, con respuestas que siguieron intensificándose con el tiempo.1 En la actualidad, más del 45 por ciento de los pacientes han logrado una RC o mejor, y la mediana del tiempo transcurrido hasta la RC o mejor fue de 4,6 meses (intervalo, 1,6-18,5).1 La tasa de negatividad de la enfermedad mínima residual (EMR) en el día 100 desde la primera dosis de teclistamab en pacientes evaluables fue del 81 por ciento.1

La mediana de la duración de la respuesta fue de 22 meses (intervalo de confianza [IC] del 95 por ciento, 16-no estimable [NE]) para todos los pacientes que respondieron, y de 27 meses (IC del 95 por ciento, 22-NE) para los pacientes que lograron una RC o mejor.1 La mediana de la supervivencia libre de progresión (mSLP) fue de 11 meses (IC del 95 por ciento, 9-16) para todos los pacientes, y de 27 meses (IC del 95 por ciento, 23-NE) para los pacientes que lograron una RC o mejor.1 La mediana de la supervivencia global (SG) fue de 22 meses (IC del 95 por ciento, 15-NE) para todos los pacientes y no se alcanzó para los pacientes que lograron una RC o mejor.1

«Tras una mediana de dos años de seguimiento, resulta alentador observar respuestas sostenidas y duraderas, sobre todo en una población tan difícil de tratar y con una necesidad médica no cubierta tan elevada», afirma el doctor Niels van de Donk, catedrático de Hematología de los Centros Médicos Universitarios de Ámsterdam e investigador principal del estudio.† «Este es el conjunto de datos más sólido hasta la fecha para el teclistamab, y nuestros hallazgos apoyan aún más el papel que puede desempeñar en el tratamiento de pacientes con enfermedad recidivante o refractaria».

Los acontecimientos adversos (AA) hematológicos de grado 3/4 más frecuentes fueron neutropenia (65,5 por ciento); anemia (37,6 por ciento); linfopenia (34,5 por ciento) y trombocitopenia (22,4 por ciento).1 Se produjeron infecciones en el 80 por ciento de los pacientes (55,2 por ciento de grado 3/4).1 La incidencia y la gravedad del SLC y del síndrome de neurotoxicidad asociada a células efectoras inmunitarias (ICANS, por sus siglas en inglés) no cambiaron durante el periodo de seguimiento a largo plazo.1,4 Al corte de los datos, los AA que condujeron a la reducción de la dosis o a la interrupción del tratamiento con teclistamab fueron infrecuentes; se observaron siete muertes relacionadas con el tratamiento en el estudio.1

Los resultados sugieren respuestas duraderas con la dosificación quincenal de teclistamab (Resumen n.º 8034)

También se presentaron los resultados de un análisis del uso en investigación de la dosificación quincenal (Q2W) o mensual (Q4W) de teclistamab en el estudio MajesTEC-1, que demostraron respuestas sostenidas y profundas con una dosificación menos frecuente en los pacientes que respondían.2 Los pacientes con enfermedad recidivante o refractaria que habían recibido al menos tres líneas de tratamiento previas, incluidos un inhibidor del proteasoma, un fármaco inmunomodulador y un anticuerpo anti-CD38, se trataron inicialmente con la dosis recomendada de fase 2 (DRF2) de 1,5 mg/kg de teclistamab por semana (QW) administrada por vía subcutánea y pudieron cambiar a la dosificación Q2W si lograban una respuesta parcial (RP) confirmada o mejor tras cuatro o más ciclos de tratamiento (fase 1), o una RC confirmada o mejor durante seis meses o más (fase 2).2 Posteriormente, los pacientes podían cambiar a la dosificación Q4W si demostraban una respuesta continuada en el esquema Q2W.2 Las respuestas de los pacientes se evaluaron según los criterios del Grupo Internacional de Trabajo del Mieloma (IMWG) de 2016.5

En enero de 2023, 165 pacientes habían recibido teclistamab en la DRF2.2 De los 104 pacientes que respondieron, 63 pasaron a la dosis Q2W y nueve pasaron posteriormente a la dosis Q4W.2 Los resultados del análisis mostraron que, en el momento del cambio, el 85,7 por ciento de los pacientes tenían una respuesta de una RC o mejor, el 12,7 por ciento se encontraban en una respuesta parcial bastante buena (RPBP) y el 1,6 por ciento en una RP.2 La mediana del tiempo transcurrido hasta el cambio de la dosificación QW a Q2W fue de 11,3 meses (intervalo, 3-30).2 Con una mediana de seguimiento de 12,6 meses (intervalo, 1-25) desde el cambio, aún no se había alcanzado la mediana de duración de la respuesta, y el 68,7 por ciento (IC del 95 por ciento, 53,6-79,7) de los pacientes que cambiaron permanecieron en respuesta durante dos o más años desde el momento de la primera respuesta.2 Al corte de los datos, 42 de los 63 pacientes que respondieron mantuvieron la respuesta tras cambiar a una dosificación menos frecuente.2 La nueva aparición de infecciones de grado 3 o superior fue menor en los pacientes que respondieron y que cambiaron a la dosificación Q2W o Q4W en comparación con los que permanecieron con la dosificación QW (15,6 por ciento frente a 33,3 por ciento).2

Estos datos se han presentado a las autoridades sanitarias de todo el mundo como parte de una solicitud reglamentaria que, de aprobarse, permitiría que los pacientes adecuados recibieran teclistamab cada dos semanas.

«Estos datos sugieren que puede considerarse una dosificación menos frecuente de teclistamab tras lograr una respuesta», afirmó la doctora Rachel Kobos, vicepresidenta de investigación y desarrollo oncológico de Janssen, LLC. «Seguimos comprometidos con la búsqueda no solo de tratamientos innovadores para los pacientes que necesitan nuevas opciones, sino también de nuevas estrategias para optimizar los tratamientos y reducir los efectos secundarios durante los mismos».

Evaluación del tocilizumab profiláctico para la reducción del síndrome de liberación de citoquinas (Resumen n.º 8033)

En la reunión también se presentaron nuevos datos importantes que estudiaban el uso profiláctico en investigación de tocilizumab, un inhibidor del receptor de la interleucina 6, para la reducción del SLC en pacientes tratados con teclistamab.3 En esta cohorte exploratoria prospectiva de MajesTEC-1, los pacientes adultos elegibles con MMRR recibieron teclistamab subcutáneo.3 A los pacientes se les administró una dosis profiláctica de tocilizumab (una dosis única intravenosa [IV] de 8 mg/kg) en las cuatro horas previas a la primera dosis escalonada de teclistamab, y el SLC se clasificó según los criterios de Lee y se trató según las directrices institucionales.3,5,6

Los resultados del estudio (n = 23) mostraron que una dosis única de tocilizumab antes del tratamiento con teclistamab redujo la incidencia global de RSC en relación con el estudio MajesTEC-1, sin evidencias de impacto en la respuesta.3 En una mediana de seguimiento de 2,6 meses (intervalo, 0,1-7), el SLC fue del 26 por ciento (todas de grado 1 o 2), lo que representa una reducción de 2,5 veces en el SLC frente a la incidencia observada en MajesTEC-1, en la que no se empleó tocilizumab profiláctico.3 La mediana del tiempo transcurrido hasta el inicio del SLC fue de dos días, con una duración media de dos días.3 Todos los episodios de SLC se trataron con tocilizumab (en uno se añadió dexametasona); todos los episodios de SLC se resolvieron y ningún paciente interrumpió el teclistamab debido al SLC.3

«Los últimos datos de MajesTEC-1 se suman al creciente conjunto de pruebas que respaldan el papel integral del teclistamab en la mejora de los resultados de los pacientes con mieloma múltiple recidivante y refractario», afirma Edmond Chan, doctor en medicina, especialista en cirugía, director principal del área terapéutica de hematología de EMEA, Janssen-Cilag Limited. «Con un seguimiento prolongado de aproximadamente dos años, estamos viendo que se mantienen respuestas profundas y duraderas y, basándonos en los datos de la cohorte de dosificación, es posible que podamos ofrecer a los pacientes y a los médicos una mayor flexibilidad, comodidad y reducción del tiempo de hospitalización, con un programa de dosificación menos frecuente».

Acerca del estudio MajesTEC-1

MajesTEC-1 (NCT03145181, NCT04557098), es un estudio de fase 1/2 de un solo grupo, abierto, multicéntrico, de escalada de dosis para evaluar la seguridad y eficacia del talquetamab en adultos con MMRR que recibieron tres o más líneas previas de terapia.5,7

La fase 1 del estudio (NCT03145181) se realizó en dos partes: aumento de la dosis (Parte 1) y ampliación de la dosis (Parte 2).1,7 Evaluó la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y la eficacia preliminar del teclistamab en participantes adultos con MMRR.1,7 Los criterios del estudio para la fase 1 excluían a los pacientes que tuvieran una puntuación de rendimiento del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) igual o superior a dos, una afectación activa conocida del sistema nervioso central (SNC) o signos clínicos de afectación meníngea del mieloma múltiple.1,7

La fase 2 del estudio (NCT04557098) evaluó la eficacia del teclistamab en la DRF2, establecida en 1,5 mg/kg subcutáneos semanales, medida por la TRG.1,5 Durante la primera semana, los participantes recibieron dosis escalonadas de teclistamab subcutáneo (0,06 y 0,3 mg/kg).1,5 Posteriormente, los participantes recibieron dosis semanales de tratamiento de teclistamab subcutáneo 1,5 mg/kg hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable.1,5 La eficacia se estableció en función de la TRG determinada por la evaluación del Comité de Revisión Independiente (CRI) utilizando los criterios del IMWG 2016.1,5

El criterio de valoración primario fue la TRG o la toxicidad inaceptable.1,5 Los criterios de valoración secundarios incluían la duración de la respuesta, la RPBP, la RC, la respuesta completa estricta, el tiempo hasta la respuesta, el estado de la ERM, la SSP, la SG, la seguridad, la farmacocinética, la inmunogenicidad y los resultados comunicados por los pacientes.1,5

En enero de 2023, 165 pacientes del estudio MajesTEC-1 estaban siendo tratados con teclistamab en la dosis subcutánea recomendada de 1,5 mg/kg precedida de dosis escalonadas de 0,06 y 0,3 mg/kg, con la opción de cambiar a la dosificación una vez cada dos semanas (Q2W).1 En el momento del corte de los datos, 47 pacientes permanecían en el estudio, y 42 de los 47 habían cambiado a la dosificación Q2W y mantenían una respuesta.1

Acerca de teclistamab

Teclistamab es un anticuerpo biespecífico disponible en el mercado (listo para usar).8 El teclistamab, que se administra por vía subcutánea, redirige las células T a través de dos dianas celulares (BCMA y CD3) para activar el sistema inmunitario del organismo y combatir el cáncer. El teclistamab se está evaluando actualmente en varios estudios de monoterapia y en combinación.5,7,9,10,11,12

El teclistamab recibió la aprobación de la Comisión Europea (CE) en agosto de 2022. La solicitud de autorización condicional de comercialización fue revisada por el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) con arreglo a un calendario acelerado para permitir un acceso más rápido de los pacientes a este medicamento.13 También se contó con el apoyo del plan PRIorityMEdicines (PRIME), que presta apoyo científico y normativo temprano y reforzado a los medicamentos con especial potencial para satisfacer necesidades médicas no cubiertas de los pacientes.14

Para conocer el listado completo de acontecimientos adversos, la información posológica y de administración, las contraindicaciones y otras precauciones en el uso de teclistamab, consulte la ficha técnica. De acuerdo con la normativa de la EMA para los nuevos medicamentos y aquellos con aprobación condicional, el teclistamab está sujeto a un seguimiento adicional.

Acerca del mieloma múltiple

El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre incurable que afecta a un tipo de glóbulos blancos denominados células plasmáticas, que se encuentran en la médula ósea.15,16 En el mieloma múltiple, las células plasmáticas cancerosas cambian y crecen descontroladamente.15 En Europa, más de 50.900 personas fueron diagnosticadas con mieloma múltiple en 2020, y más de 32.400 pacientes murieron.17 Si bien algunos pacientes con mieloma múltiple no presentan síntomas, la mayoría de los pacientes son diagnosticados debido a los síntomas, que pueden incluir fractura o dolor de huesos, recuento bajo de glóbulos rojos, cansancio, niveles altos de calcio o insuficiencia renal.18

Acerca de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson

En Janssen, estamos creando un futuro en el que la enfermedad es cosa del pasado. Somos las compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson, trabajamos incansablemente para hacer que ese futuro sea una realidad para los pacientes de todo el mundo que combaten enfermedades con ayuda de la ciencia, para mejorar el acceso con ingenio y para curar la desesperanza con el corazón. Nos centramos en áreas de la medicina donde podemos marcar la mayor diferencia: Cardiovascular, metabolismo y retina, inmunología, enfermedades infecciosas y vacunas, neurociencia, oncología e hipertensión pulmonar.

Más información en www.janssen.com/emea. Síganos en www.linkedin.com/janssenEMEA para conocer las últimas novedades. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited y Janssen Research & Development, LLC forman parte de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson.

† El doctor Niels van de Donk, ha trabajado como consultora para Janssen; no ha cobrado por ningún trabajo en los medios de comunicación.

Precauciones relacionadas con declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», según la definición de la Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 sobre el desarrollo de productos y los beneficios potenciales y el impacto del tratamiento de teclistamab. Se advierte al lector que no debe basarse en estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se fundan en expectativas actuales de eventos futuros. Si los supuestos subyacentes resultan ser inexactos, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados concretos pueden variar significativamente respecto de las expectativas y las proyecciones de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC, de cualquier otra Janssen Pharmaceutical Companies y/o de Johnson & Johnson. Los riesgos e incertidumbres incluyen, aunque no de forma excluyente, desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y desarrollo de productos, incluyendo la incertidumbre del éxito clínico y de la obtención de las autorizaciones reglamentarias; la incertidumbre del éxito comercial; dificultades en la fabricación y retrasos; competencia, incluyendo avances tecnológicos, nuevos productos y patentes conseguidos por los competidores; desafíos a las patentes; preocupaciones sobre la eficacia o seguridad del producto que resulten en retiradas del producto o acciones reguladoras; cambios en el comportamiento o pautas de gasto de los compradores de productos y servicios sanitarios; cambios en las leyes y normativas aplicables, que incluyan reformas sanitarias globales; y tendencias hacia una contención de los costes en salud. Una lista adicional y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores pueden encontrarse en el Informe anual de Johnson & Johnson del Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el día 1 de enero de 2023, incluido en las secciones subtituladas «Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements» e «Item 1A. Risk Factors», y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & Johnson del Formulario 10-Q y otros archivos en la Comisión de Valores y Bolsa. Hay copias de estas presentaciones disponibles en línea en www.sec.gov, www.jnj.com o previa solicitud a Johnson & Johnson. Ninguna de las Janssen Pharmaceutical Companies ni Johnson & Johnson se compromete a actualizar proyecciones futuras como resultado de nueva información o de eventos o desarrollos futuros.

