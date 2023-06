Harfang annonce son programme de terrain estival sur ses propriétés aurifères et de lithium, Eeyou Istchee Baie-James (Québec)

English French

MONTRÉAL, 08 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration inc. (“Harfang” ou la “Société”) (TSX-V: HAR) est heureuse d'annoncer le début imminent de sa campagne de terrain estivale sur ses propriétés aurifères et lithinifères hautement prospectives de la région d'Eeyou Istchee Baie-James, Québec (Figure 1). Avec les nouvelles découvertes de lithium, le récent développement des ressources déjà existantes et la stratégie québécoise sur les Minéraux Critiques et Stratégiques (« MCS »), cette région est devenue le centre de l'exploration du lithium au Canada.



Ian Campbell, président et chef de la direction, a commenté : « Nous sommes prêts à démarrer notre programme d'exploration estival de 1,5 M$ qui portera sur l’exploration de notre vaste portefeuille de propriétés à la Baie-James, dont certaines ont le potentiel de recéler des gisements d'or et de lithium. Nous sommes bien positionnés dans toute cette région où notre équipe possède une vaste expérience opérationnelle. Notre programme d'été sera une approche fortement axée sur le terrain incluant simultanément une évaluation géologique et de la prospection combinées à des prélèvements géochimiques avec comme principal objectif de rapidement développer des cibles de forage hautement prioritaires sur nos projets aurifères et de lithium. Ce programme débutera dès que les restrictions provinciales imposées par le gouvernement du Québec en raison de la situation régionale des feux de forêt seront levées. À notre connaissance, aucun de nos projets n’est directement touché par ces incendies pour le moment et nous suivons la situation de près ».

Programme d’exploration pour l’or

Propriété Lac Menarik

La propriété Lac Menarik est caractérisée par de nombreux indices à haute teneur aurifère encaissés dans une intrusion intermédiaire polyphasée (syénite, monzonite et monzodiorite) et les roches volcano-sédimentaires adjacentes (Figure 2). Le cadre géologique du projet Lac Menarik rappelle celui du camp minier de Timmins en raison de la présence d'intrusions de monzonite/syénite aurifères, de roches volcaniques et sédimentaires incluant un conglomérat de type Timiskaming, et de lamprophyres.

Le programme de forage initial de faible profondeur récemment achevé qui s'est surtout déroulé dans le secteur de la Monzonite de Pierre a démontré avec succès que de larges zones de minéralisation aurifère associées à une intensité croissante des altérations s'étendent en profondeur dans la partie sud-est de la monzonite. Ces observations sont mises en évidence par 21,0 mètres titrant 1,75 g/t Au dont 14,1 mètres titrant 2,49 g/t Au (LMN-23-01), 75,0 mètres titrant 0,54 g/t Au dont 3,0 mètres titrant 6,75 g/t Au et 1,0 mètre titrant 12,65 g/t Au (LMN-23-04), et 47,0 mètres à 1,15 g/t Au dont 7,0 mètres à 3,75 g/t Au (LMN-23-17) (voir le communiqué de presse du 11 mai 2023).

La campagne de terrain planifiée est conçue pour définir des cibles de forage supplémentaires et permettra d’améliorer la compréhension globale du modèle géologique à l'est de la Monzonite de Pierre et de plusieurs autres secteurs d’intérêt. Ces derniers comprennent les anomalies de Polarisation Provoquée (« PP ») à l’intérieur du conglomérat de type Timiskaming, l'indice aurifère Greco adjacent aux titres miniers acquis l'automne dernier (1,04 g/t Au sur 24,9 mètres [rainure]) ainsi que le suivi sur les découvertes faites en 2022 telles que l'indice Oswald (jusqu’à 17,30 g/t Au, 217 g/t Ag et 0,61 % Pb [échantillons choisis] et jusqu'à 6,34 g/t Au, 60 g/t Ag et 0,09 % Pb sur 0,4 mètre [rainure]) et les zones d'ankérite (jusqu'à 2,87 g/t Au [échantillons choisis]) qui atteignent jusqu'à 700 mètres de longueur et 50 mètres de largeur. Ce programme sera bonifié par les récentes données géophysiques du levé PP et du levé magnétique héliporté détaillé qui a aussi couvert la propriété voisine Menarik Est. Harfang a également planifié un levé de till pour couvrir la partie orientale de la propriété Lac Menarik.

Programme d’exploration pour le lithium

Harfang réalisera un premier programme d'exploration de surface (prospection, cartographie, échantillonnage de roches) sur ses projets favorables pour des minéralisations en lithium. Ce programme comprend de la prospection sur les claims de Serpent-Radisson et La Passe ainsi que sur ceux des nouvelles propriétés Lemare, Ewart, Sakami, Ross et Conviac. Ces nouvelles propriétés ont été acquises par désignation sur carte à la suite d'une récente compilation géologique et d'un traitement statistique de plus de 13 400 analyses de sédiments de fond de lacs extraites de la base de données numérique du gouvernement du Québec (SIGEOM) (voir les communiqués de presse datés du 19 janvier et du 8 février 2023). L'objectif principal de ce programme est de trouver des pegmatites à Lithium-Césium-Tantale (« pegmatite LCT ») qui justifieront plus de travaux d’exploration, y compris du forage. Des informations plus détaillées sont données ci-dessous pour les propriétés Serpent-Radisson, Lemare et Lac Menarik.

Propriété Serpent-Radisson

En 2022, Harfang a mené un programme de prospection préliminaire dans la partie sud-est de la Propriété, déjà connue pour ses occurrences d'or et de cuivre, afin d'évaluer le potentiel pour des pegmatites LCT. Le programme a rapidement conduit à la découverte de plusieurs dykes de pegmatite, dont certains contiennent de fortes anomalies en béryllium (jusqu’à 25 000 ppm), césium (jusqu'à 998 ppm), lithium (jusqu'à 1 420 ppm), niobium (jusqu'à 278 ppm), rubidium (jusqu'à 1 095 ppm) et tantale (jusqu'à 173 ppm). L’objectif principal pour Serpent-Radisson est de faire le suivi de ces découvertes puisque la Société estime que ce secteur recèle un potentiel important basé sur la présence d'un granite fertile de type S situé dans les environs immédiats. De plus, l'équipe de terrain poursuivra la prospection aurifère de la Propriété, particulièrement dans un vaste secteur où 65 échantillons de sol (jusqu’à 2,27 g/t Au) ont défini une anomalie aurifère couvrant 2,2 km2 (voir le communiqué de presse du 5 octobre 2022).

Propriété Lemare

La propriété Lemare est formée de 269 claims situés à environ 20 kilomètres au sud-est du gisement de lithium Whabouchi détenu par Nemaska Lithium (« Nemaska »). Nemaska a récemment signé une entente à long terme avec la compagnie Ford Motor pour l’approvisionnement en lithium, y compris l'hydroxyde de lithium, alors que les constructeurs automobiles nord-américains cherchent à sécuriser leur approvisionnement en matériaux pour les batteries afin de répondre à la demande pour les véhicules électriques. La propriété Lemare renferme plusieurs fortes anomalies de lithium dans les sédiments de fond de lacs dont quatre sont ≥99,5e centile de l'ensemble des données du SIGEOM. Certaines de ces anomalies calculées sont regroupées dans un secteur dominé par des granites et des pegmatites de la Sous-province d'Opatica.

Propriété Lac Menarik (partie sud-ouest)

La partie sud-ouest de la propriété Lac Menarik, à l'ouest de la route Billy-Diamond, a été jalonnée l'automne dernier pour son potentiel en lithium et en or (Figure 3). Harfang prévoit prospecter ce secteur qui n’a jamais fait l'objet de travaux d’exploration détaillés. Les roches volcaniques mafiques connues sur la Propriété offrent un cadre géologique favorable à la présence de pegmatites lithinifères. Ces roches volcaniques font partie de la même bande de roches qui contient les indices de lithium Mia situés à 25 kilomètres au sud-ouest.

Situation actuelle concernant les feux de forêt

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec a publié un communiqué de presse le 3 juin interdisant l’accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et la fermeture de routes pour des considérations d'intérêt public. Ce communiqué est disponible à : https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/incendies-de-foret-modification-du-territoire-touche-par-linterdiction-dacces-en-foret-sur-les-terres-du-domaine-de-letat-et-par-la-fermeture-de-chemins-48424.

Les récentes interdictions émises par le gouvernement du Québec, en lien avec la situation régionale des feux de forêt, ont provoqué l’arrêt temporaire des opérations d’exploration minière dans le Nord-du-Québec. Harfang suit activement la situation et sera de retour sur le terrain lorsque les restrictions seront levées.

Personne qualifiée

L’information technique dans ce communiqué de presse a été révisée et approuvée par François Huot, Géo., vice-président exploration de Harfang, qui est une personne qualifiée non indépendante pour la divulgation technique telle que définie par la Norme canadienne 43-101 sur les normes de divulgation pour les projets miniers.

À propos de Harfang Exploration inc.

Harfang Exploration inc. est bien financée avec approximativement 7,4 M de dollars en trésorerie en date du 31 mars 2023 et est une société d’exploration minière axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement.

Au nom du conseil d’administration et pour plus d’informations, veuillez contacter :

Ian Campbell

Président et chef de la direction

Tél. : 647 680-3820

Courriel : icampbell@harfangexploration.com

Web: www.harfangexploration.com

Mise en garde concernant les informations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse comprennent certaines informations et déclarations concernant la vision de la direction sur les événements futurs, les attentes, les plans et les perspectives qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses qui sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. En raison de ces risques et incertitudes et de divers facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou les performances peuvent différer sensiblement de ceux prévus et indiqués dans ces déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives ainsi que des résultats futurs. Bien que Harfang estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que les attentes de ces déclarations prospectives s’avéreront exactes. Sauf si la loi l’exige, Harfang n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs, de changements d’hypothèses, de changements de facteurs affectant ces énoncés prospectifs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des déclarations prospectives.