Siilille iso voitto Ruokaviraston kilpailutuksessa

Siili Solutions Oyj Lehdistötiedote 8.6.2023 kello 15.45

Siili Solutions Oyj on valittu toimittajaksi Ruokaviraston Tiira-arkkitehtuuriin perustuvien tietojärjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa koskevaan asiantuntijatyöhön. Viiden vuoden mittaisen sopimuksen arvioitu kokonaisarvo sovelluskehityksen osa-alueilla, joihin Siili valittiin toimittajaksi, on yhteensä lähes 50 miljoonaa euroa.

Siilillä on pitkä historia Ruokaviraston digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Siilin suunnittelijat ja ohjelmistokehittäjät ovat olleet rakentamassa muun muassa Ruokaviraston maataloustukien hakemusjärjestelmiä Hyrrä ja Tukisovellus.

Siili sai hankintapäätöksen tiedoksi 8.6.2023, ja se astuu voimaan hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

“Otimme päätöksen ilolla vastaan ja jatkamme innolla hyvää yhteistyötä Ruokaviraston kanssa. On kunnia-asia olla kehittämässä ratkaisuja, joilla on niin merkittävä vaikutus jokaisen suomalaisen arkeen ja maamme huoltovarmuuteen,” sanoo Siilin toimitusjohtaja Tomi Pienimäki.

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi