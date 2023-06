Janssen présente des données à plus long terme sur TECVAYLI®▼ (téclistamab) montrant une durée de réponse de 22 mois chez des patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire

Plus de 60 pour cent des patients ont obtenu une réponse globale et 45,5 pour cent des patients ont obtenu une réponse complète ou mieux à près de cinq mois1

Des données supplémentaires mettent en évidence des réponses profondes et durables avec l’administration bihebdomadaire de téclistamab et montrent des stratégies potentielles pour améliorer le syndrome de libération des cytokines avec le tocilizumab prophylactique2,3

BEERSE, BELGIQUE, 08 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd’hui des données à long terme issues de l’étude pivot de phase 1/2 MajesTEC-1 montrant l’efficacité et la sécurité durables de TECVAYLI®▼ (téclistamab) dans le traitement de patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire (MMRR), exposés à une triple classe et ayant déjà reçu trois lignes de traitement antérieures ou plus1. Ces résultats montrent que près de la moitié des patients ont obtenu une réponse complète (RC) ou mieux, ce qui souligne les réponses durables observées dans cette population de patients.1 Ces données ont été présentées lors de la réunion annuelle 2023 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), qui s'est tenue à Chicago du 2 au 6 juin, ainsi que d'autres présentations d'affiches de MajesTEC-1 présentant des données sur la durabilité des réponses avec un dosage bihebdomadaire de téclistamab, ainsi qu'une évaluation de l'utilisation du tocilizumab, administré de manière prophylactique, pour examiner la réduction potentielle du syndrome de libération de cytokines (SLC) dans la prise en charge des patients atteints de RRMM traités par téclistamab.2,3

Les données de suivi prolongé de l’étude pivot de phase 1/2 MajesTEC-1 sur le téclistamab montrent un taux de réponse global (ORR) de 63 pour cent, avec des réponses qui ont continué à s’approfondir avec le temps.1 Plus de 45 pour cent des patients ont maintenant obtenu une RC ou mieux, et le temps médian pour obtenir une CR ou mieux était de 4,6 mois (intervalle, 1,6-18,5).1 Le taux de négativité de la maladie résiduelle minimale (MRD) au jour 100 à partir de la première dose de téclistamab chez les patients évaluables était de 81 pour cent.1

La durée médiane de la réponse était de 22 mois (intervalle de confiance [IC] de 95 pour cent, 16-non estimable [NE]) pour tous les répondeurs, et de 27 mois (IC de 95 pour cent, 22-NE) pour les patients ayant obtenu une RC ou mieux.1 La survie médiane sans progression (mPFS) était de 11 mois (IC à 95 pour cent, 9-16) pour tous les patients, et de 27 mois (IC à 95 pour cent, 23-NE) pour les patients ayant obtenu une RC ou mieux.1 La survie globale médiane (OS) était de 22 mois (IC à 95 pour cent, 15-NE) pour tous les patients et n’a pas été atteinte pour les patients ayant obtenu une RC ou mieux.1

« Après un suivi médian de deux ans, il est encourageant de constater des réponses soutenues et durables, en particulier dans une population aussi difficile à traiter et dont les besoins médicaux non satisfaits sont aussi importants », a déclaré Niels van de Donk, M.D., professeur d’hématologie aux Centres médicaux de l’Université d’Amsterdam et investigateur principal de l’étude.† « Il s’agit de l’ensemble de données le plus solide à ce jour pour le téclistamab, et nos résultats soutiennent davantage le rôle qu’il peut jouer dans le traitement des patients atteints d’une maladie récidivante ou réfractaire ».

Les effets indésirables hématologiques de grade 3/4 les plus fréquents étaient la neutropénie (65,5 pour cent), l’anémie (37,6 pour cent), la lymphopénie (34,5 pour cent) et la thrombocytopénie (22,4 pour cent).1 Des infections sont survenues chez 80 pour cent des patients (55,2 pour cent de grade 3/4).1 L'incidence et la gravité du SRC et du syndrome de neurotoxicité associée aux cellules effectrices immunitaires (ICANS) n'ont pas changé au cours de la période de suivi à long terme.1,4 À la date de clôture des données, les EI ayant entraîné une réduction de la dose ou l'arrêt du traitement par le téclistamab étaient peu fréquents ; sept décès liés au traitement ont été observés au cours de l’étude.1

Les résultats suggèrent des réponses durables avec une dose bihebdomadaire de téclistamab (Abstract #8034)

Les résultats d’une analyse de l’utilisation expérimentale de doses bihebdomadaires (Q2W) ou mensuelles (Q4W) de téclistamab dans l’étude MajesTEC-1 ont également été présentés, démontrant des réponses profondes soutenues avec des doses moins fréquentes chez les patients qui répondent au traitement.2 Les patients atteints d’une maladie récurrente ou réfractaire ayant reçu au moins trois lignes de traitement antérieures, y compris un inhibiteur du protéasome, un médicament immunomodulateur et un anticorps anti-CD38, ont été traités initialement avec la dose recommandée pour la phase 2 (RP2D) de 1,5 mg/kg de téclistamab par semaine (QW) administrée par voie sous-cutanée et pouvaient passer à la dose Q2W s’ils obtenaient une réponse partielle confirmée (PR) ou mieux après quatre cycles de traitement ou plus (phase 1), ou une RC confirmée ou mieux pendant six mois ou plus (phase 2).2 Les patients pouvaient également passer à la dose Q4W s’ils démontraient une réponse continue sur le calendrier Q2W.2 Les réponses des patients ont été évaluées selon les critères 2016 de l’International Myeloma Working Group (IMWG).5

En janvier 2023, 165 patients avaient reçu du téclistamab au RP2D.2 Sur 104 répondeurs, 63 patients sont passés à la posologie Q2W et neuf patients sont ensuite passés à la posologie Q4W.2 Les résultats de l’analyse ont montré qu’au moment du passage, 85,7 pour cent des patients avaient une réponse de type RC ou mieux, 12,7 pour cent étaient en très bonne réponse partielle (VGPR), et 1,6 pour cent étaient en PR.2 Le délai médian de passage de la dose QW à la dose Q2W était de 11,3 mois (intervalle, 3-30).2 Après un suivi médian de 12,6 mois (intervalle, 1-25) depuis le passage, la durée médiane de la réponse n’a pas encore été atteinte, et 68,7 pour cent (IC à 95 pour cent, 53,6-79,7) des patients qui sont passés d’une dose QW à une dose Q2W sont restés en réponse pendant deux ans ou plus à partir du moment de la première réponse.2 Le nombre de nouveaux cas d’infections de grade 3 ou plus était plus faible chez les patients qui sont passés à la posologie Q2W ou Q4W que chez ceux qui sont restés à la posologie QW (15,6 pour cent contre 33,3 pour cent).2

Ces données ont été soumises aux autorités sanitaires du monde entier dans le cadre d’une demande de réglementation qui, si elle est approuvée, permettrait aux patients concernés de recevoir le téclistamab toutes les deux semaines.

« Ces données suggèrent que des doses moins fréquentes de téclistamab peuvent être envisagées après l’obtention d’une réponse », a déclaré Rachel Kobos, M.D., Vice-présidente de Janssen Oncology Research & Development, LLC. « Nous restons déterminés à trouver non seulement des traitements innovants pour les patients qui ont besoin de nouvelles options, mais aussi de nouvelles stratégies pour optimiser les schémas thérapeutiques et réduire les effets secondaires pendant le traitement ».

Évaluation du tocilizumab prophylactique pour la réduction du syndrome de libération des cytokines (Abstract #8033)

De nouvelles données importantes étudiant l’utilisation prophylactique expérimentale du tocilizumab (toci), un inhibiteur du récepteur de l’interleukine 6, pour la réduction du syndrome de libération des cytokines chez les patients traités par le téclistamab ont également été présentées lors de la réunion.3 Dans cette cohorte prospective exploratoire de MajesTEC-1, les patients adultes éligibles atteints de MMRR ont reçu du téclistamab par voie sous-cutanée.3 Les patients ont reçu une dose prophylactique de toci (une seule dose intraveineuse [IV] de 8 mg/kg) dans les quatre heures précédant la première dose de téclistamab, et le CRS a été classé selon les critères de Lee et géré selon les directives institutionnelles.3,5,6

Les résultats de l’étude (n=23) ont montré qu’une dose unique de toci avant le traitement par le téclistamab réduisait l’incidence globale du SRC par rapport à l’étude MajesTEC-1, sans preuve d’impact sur la réponse.3 Après un suivi médian de 2,6 mois (intervalle, 0,1-7), le SRC était de 26 pour cent (tous de grade 1 ou 2), ce qui représente une réduction de 2,5 fois de l’incidence du SRC par rapport à l’incidence observée dans MajesTEC-1, dans laquelle le toci prophylactique n’a pas été utilisé.3 Le délai médian d’apparition du CRS était de deux jours, avec une durée médiane de deux jours.3 Tous les événements de CRS ont été gérés avec des toci (un a ajouté de la dexaméthasone) ; tous les événements de CRS se sont résolus et aucun patient n’a interrompu le téclistamab en raison du CRS.3

« Les dernières données de MajesTEC-1 s’ajoutent à l’ensemble croissant de preuves à l’appui du rôle intégral du téclistamab dans l’amélioration des résultats pour les patients atteints de myélome multiple récidivant et réfractaire », a déclaré Edmond Chan, MBChB M.D. (Res), directeur principal du domaine thérapeutique Oncologie pour la région EMEA, Janssen-Cilag Limited. « Grâce à un suivi prolongé d’environ deux ans, nous constatons que des réponses profondes et durables sont maintenues et, d’après les données de la cohorte de dosage, nous pourrions être en mesure d’offrir aux patients et aux médecins une plus grande flexibilité, une plus grande commodité et une réduction de la durée d’hospitalisation, grâce à un calendrier de dosage moins fréquent ».

À propos de l’étude MajesTEC-1

MajesTEC-1 ( NCT03145181 , NCT04557098 ), est une étude de phase 1/2 à un seul bras, ouverte, multicohorte et multicentrique d'escalade de dose visant à évaluer la sécurité et l'efficacité du téclistamab chez les adultes atteints de MMR ayant reçu trois lignes de traitement antérieures ou plus.5,7

La phase 1 de l'étude ( NCT03 1 45181 ) s'est déroulée en deux parties : escalade de dose (partie 1) et expansion de dose (partie 2).1,7 Elle a évalué l'innocuité, la tolérabilité, la pharmacocinétique et l'efficacité préliminaire du téclistamab chez des participants adultes atteints de MMRR.1,7 Les critères de l'étude pour la phase 1 excluaient les patients ayant un score de performance de l'Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) de deux ou plus, une atteinte active connue du système nerveux central (SNC) ou des signes cliniques d'atteinte méningée d'un myélome multiple.1,7

La phase 2 de l'étude ( NCT04557098 ) a évalué l'efficacité du téclistamab à la dose de référence (RP2D), établie à 1,5 mg/kg par semaine par voie sous-cutanée, telle que mesurée par la ORR.1,5 Au cours de la première semaine, les participants ont reçu des doses croissantes de téclistamab par voie sous-cutanée (0,06 et 0,3 mg/kg).1,5 Par la suite, les participants ont reçu des doses de traitement hebdomadaires de téclistamab par voie sous-cutanée de 1,5 mg/kg jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.1,5 L'efficacité a été établie sur la base du ORR tel que déterminé par l'évaluation du Comité d'examen indépendant (CEI) selon les critères de l'IMWG 2016.1,5

Le critère d'évaluation principal était la ORR ou une toxicité inacceptable.1,5 Les critères d'évaluation secondaires comprenaient la durée de la réponse, le VGPR, la RC, la réponse complète stricte, le délai de réponse, le statut MRD, la SSP, la SG, la sécurité, la pharmacocinétique, l'immunogénicité et les résultats rapportés par les patients.1,5

En janvier 2023, 165 patients de l’étude MajesTEC-1 étaient traités par le téclistamab à la dose sous-cutanée recommandée de 1,5 mg/kg, précédée de doses progressives de 0,06 et 0,3 mg/kg, avec la possibilité de passer à un dosage une fois toutes les deux semaines (Q2W).1 À la date de clôture des données, 47 patients restaient dans l’étude, et 42 sur 47 étaient passés à un dosage Q2W et avaient maintenu une réponse.1

À propos du téclistamab

Le téclistamab est un anticorps bispécifique disponible sur le marché (ou prêt à l’emploi).8 Le téclistamab, injecté par voie sous-cutanée, redirige les lymphocytes T vers deux cibles cellulaires (BCMA et CD3) afin d’activer le système immunitaire de l’organisme pour lutter contre le cancer. Le téclistamab est actuellement évalué dans plusieurs études en monothérapie et en association.5,7,9,10,11,12

Le téclistamab a reçu l’approbation de la Commission européenne (CE) en août 2022 . La demande d’autorisation conditionnelle de mise sur le marché a été examinée par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) selon un calendrier accéléré afin de permettre un accès plus rapide des patients à ce médicament.13 Cela a également été soutenu par le programme PRIority MEdicines (PRIME) scheme de l’Agence européenne des médicaments (EMA), qui fournit un soutien scientifique et réglementaire précoce et renforcé aux médicaments qui ont un potentiel particulier pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients.14

Pour une liste complète des effets indésirables et des informations sur la posologie et l’administration, les contre-indications et les autres précautions d’emploi de teclistamab, veuillez vous référer au Summary of Product Characteristics (Résumé des caractéristiques du produit). Conformément à la réglementation de l’EMA relative aux nouveaux médicaments et à ceux ayant reçu une autorisation conditionnelle, le teclistamab fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.

À propos du myélome multiple

Le myélome multiple est un cancer du sang incurable qui affecte un type de globules blancs appelés plasmocytes, que l'on trouve dans la moelle osseuse.15,16 Dans le cas du myélome multiple, ces plasmocytes malins se modifient et se développent de manière incontrôlée.15 En Europe, plus de 50 900 personnes ont été diagnostiquées avec un myélome multiple en 2020, et plus de 32 400 patients sont décédés.17 Si certains patients atteints de myélome multiple ne présentent initialement aucun symptôme, d’autres peuvent présenter des symptômes courants de la maladie, notamment des fractures ou des douleurs osseuses, une baisse du nombre de globules rouges, de la fatigue, un taux de calcium élevé ou une insuffisance rénale.18

À propos des entreprises pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson

Chez Janssen, nous créons un avenir où la maladie appartiendra au passé. Nous sommes un laboratoire pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson et nous travaillons sans relâche pour que cet avenir devienne une réalité pour les patients du monde entier, en combattant la maladie par la science, en améliorant l’accès par l’ingéniosité et en guérissant le désespoir par tous nos efforts. Nous nous concentrons sur les domaines de la médecine où nous pouvons faire la plus grande différence, à savoir les troubles cardiovasculaires, le métabolisme, et la rétine, l’immunologie, les maladies infectieuses et les vaccins, les neurosciences, l’oncologie et l’hypertension pulmonaire.

Pour en savoir plus, consultez le site www.janssen.com/emea . Suivez-nous sur www.linkedin.com/janssenEMEA pour connaître nos dernières actualités. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited et Janssen Research & Development, LLC font partie des sociétés pharmaceutiques de Janssen de Johnson & Johnson.

†Niels van de Donk, M.D., a été consultant rémunéré par Janssen ; il n’a pas été rémunéré pour son travail médiatique.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » telles que définies dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant le développement du produit et les bénéfices potentiels et l’impact sur le traitement de téclistamab. Le lecteur est invité à ne pas se fier à ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles d’événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou si des risques ou des incertitudes connus ou inconnus se matérialisent, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et des projections de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC ou de l’une des autres sociétés pharmaceutiques de Janssen et/ou de Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter : les difficultés et incertitudes inhérentes à la recherche et au développement de produits, notamment l’incertitude quant à la réussite clinique et à l’obtention des autorisations réglementaires ; l’incertitude quant à la réussite commerciale ; les difficultés et retards de fabrication ; la concurrence, notamment les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents ; les contestations de brevets ; les problèmes d’efficacité ou d’innocuité des produits entraînant des rappels de produits ou des mesures réglementaires ; les changements de comportement et les habitudes de consommation des acheteurs de produits et services de santé ; les modifications des lois et réglementations applicables, notamment les réformes mondiales en matière de soins de santé ; et les tendances à la maîtrise des coûts des soins de santé. Une liste et des descriptions supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres facteurs peuvent être trouvées dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 1 janvier 2023, y compris dans les sections intitulées « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » et « Rubrique 1A. Facteurs de risque », et dans les rapports trimestriels ultérieurs de Johnson & Johnson sur formulaire 10-Q et autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des copies de ces documents sont disponibles en ligne à l’adresse : www.sec.gov , www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Ni les laboratoires pharmaceutiques Janssen ni Johnson & Johnson ne s’engagent à mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations ou d’événements ou développements futurs.

Juin 2023