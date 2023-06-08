BIRD 截止日期：全球投資者法律顧問 ROSEN 建議蒙受損失的 Allbirds, Inc. 投資者在對 BIRD 提出證券集體訴訟的重要截止日期 6 月 12 日前聘請律師

紐約, June 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒(i) 根據與公司2021 年 11 月 首次公開招股 (IPO) 有關登記聲明，購買 Allbirds, Inc. (NASDAQ: BIRD) A 類普通股之人士；和/或 (ii) 在 2021 年 11 月 4 日至 2023 年 3 月 9 日（含上述兩日，簡稱「集體訴訟期」）之間購買 Allbirds 證券之人士，注意首席原告的重要截止日期為 2023 年 6 月 12 日。



影響：若您在集體訴訟期間購買了 Allbirds 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定，無須支付任何自付費用或開支。

下一步行動：如欲加入 Allbirds 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12941 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 6 月 12 日前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們建議投資者選擇在領導角色方面有成功紀錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的律所沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在 IPO 有關登記聲明中和整個集體訴訟期間，被告作出了虛假和／或誤導性陳述且／或未披露以下事項：(1) Allbirds 過分強調超出公司核心產品範疇之產品；(2) 該公司的非核心產品吸引力較小，並未像公司核心產品那樣受到客戶喜愛；(3) Allbirds 在其核心消費者最喜愛的產品上投資不足，以推動公司較新但吸引力較小的產品；(4) 在 Allbirds 的核心產品上投資不足對公司的銷售造成了負面影響；(5) 由於上述原因，被告對公司業務、營運和前景的積極陳述在很大程度上具有誤導性和/或缺乏合理依據。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受了損失。

如欲參與 Allbirds 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12941 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

透過以下方式獲知我們的最新動態，LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm、Twitter：https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook：https://www.facebook.com/rosenlawfirm/。

律師廣告。過往結果無法保證獲得類似的結果。

-------------------------------

聯絡資訊：

Laurence Rosen 律師

Phillip Kim 律師

The Rosen Law Firm, P.A.

275 Madison Avenue, 40th Floor

New York, NY 10016（美國）

電話： (212) 686-1060

免費電話： (866) 767-3653

傳真： (212) 202-3827

lrosen@rosenlegal.com

pkim@rosenlegal.com

cases@rosenlegal.com

www.rosenlegal.com