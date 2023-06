CBI : Création d’un jeton $FAV dédié à l’univers « Football at AlphaVerse »

French English

Création d’un jeton $FAV

dédié à l’univers « Football at AlphaVerse »

Tous les univers d’AlphaVerse sont des mondes free-to- play où le paiement avec des cartes bancaires traditionnelles est possible

L’utilisation de jetons dédiés, toujours optionnelle, facilite la mise en place de programmes de fidélisation et accentue la jouabilité de ces univers

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0 - ALCBI) annonce la création de $FAV, un jeton (« token ») utilitaire pour l'univers "Football at AlphaVerse" dédié au football, développé en collaboration avec des clubs de premier plan. Real Betis Balompie, São Paulo FC et plusieurs autres clubs sont déjà partenaires à date. Les univers d’AlphaVerse sont free-to-play, fonctionnent avec des cartes bancaires traditionnelles, et les jetons sont une option de fonctionnement. Le jeton $FAV fonctionnera sur plusieurs chaines dont BNB, la blockchain de Binance, et prochainement Chiliz, une chaine reconnue pour sa capacité à fédérer des communautés dans l’univers du sport et du divertissement.

L’avancement du développement de Football At AlphaVerse, ainsi que l’importance de la communauté de partenaires et de joueurs que cet univers pourra réunir, ont mis en évidence l’intérêt de créer le jeton $FAV, un jeton utilitaire dédié à cet univers. L’utilisation d’un jeton spécifique permet en effet d’adapter la politique de mise en circulation de ce token pour refléter le développement rapide de Football at AlphaVerse, de mieux cibler et fédérer la communauté autour de leur passion commune pour le football en proposant des programmes de fidélisation utilisant ce jeton. Comme pour les autres univers d’AlphaVerse, la volonté d’être ouvert au plus grand nombre est maintenue avec la capacité d’accéder à FAV sans nécessairement utiliser des cryptomonnaies. Le CRYS, le jeton d’AlphaVerse créé début 2022, couvre tous les univers d’AlphaVerse.

11 milliards d’unités du jeton $FAV ont été créées sur la BNB Chain, la blockchain de Binance, et une partie de ces jetons sera prochainement portée sur la blockchain Chiliz. Dans les univers de Football At AlphaVerse, $FAV sera un outil polyvalent pour améliorer l'expérience et l'engagement des utilisateurs. Les utilisateurs pourront notamment recevoir des jetons $FAV lorsqu'ils rejoindront Football At AlphaVerse, ou inviteront d'autres personnes à rejoindre cet univers. La détention de jetons pourra également accorder certains droits prioritaires à leurs détenteurs.

Au-delà de ces aspects marketing, le jeton $FAV aura de nombreuses fonctionnalités, telles que la réalisation de microtransactions dans les univers, la participation à des quêtes ou à des mini-jeux, l’achat de NFTs, l’animation de programme de parrainage, l’accès à des réductions sur des achats ou encore le gain de jetons FAV en liaison avec la créativité ou l’engagement des utilisateurs, à la manière d’une carte de fidélité.

Un article du blog d’AlphaVerse, décrivant les premières caractéristiques de ce jeton $FAV, est disponible sur le lien suivant : https://alphaverse.com/blog/items/the-fav-token-your-passport-to-football-at-alphaverse/

Pour plus d’informations, consultez le site www.cbicorp.io et www.alphaverse.com.

Avertissement

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.













A propos de CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES ("CBI") est une entreprise française qui développe, exploite et investit dans des jeux vidéo, des applications commerciales et des projets sélectionnés liés à la blockchain, aux jetons non fongibles ("NFT") et aux cryptomonnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, un entrepreneur renommé de l'industrie du jeu et pionnier de la blockchain, CBI vise à développer et à débloquer la valeur d'un portefeuille d'activités de blockchain dans plusieurs industries (jeux vidéo, finance, logistique, etc.) dans le but de capitaliser sur cette technologie, soit directement soit par le biais de partenariats. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et lance actuellement AlphaVerse, un monde virtuel basé sur la technologie de la blockchain ou un metaverse. Les actions de CBI sont cotées sur le compartiment E2 (Offre publique) de la Bourse de Paris Euronext Growth. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cbicorp.io et www.alphaverse.com.

