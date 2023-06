Worldline - AGM 2023 - Approbation de l’ensemble des résolutions - Communiqué

English French

Assemblée Générale annuelle

des actionnaires 2023

Approbation de l’ensemble des résolutions soumises par le Conseil d’administration

Paris La Défense, le 8 juin 2023. Worldline [Euronext : WLN], un des leaders mondiaux du secteur des paiements a tenu aujourd’hui son Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires, présidée par M. Bernard Bourigeaud en sa qualité de Président du Conseil d’administration.

L’Assemblée Générale s’est tenue physiquement et a réuni un large quorum de 80,20%. Elle était retransmise en direct et est disponible pour un visionnage en différé sur le site internet de la Société.

L’ensemble des résolutions a été approuvé. L’Assemblée Générale a, en particulier, approuvé les comptes sociaux et consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2022.

Lors de cette Assemblée Générale, les actionnaires se sont prononcés favorablement sur le renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Giulia Fitzpatrick et MM. Bernard Bourigeaud1, Gilles Grapinet, Gilles Arditti1, Aldo Cardoso1 et Thierry Sommelet1, pour une durée de trois (3) ans. L’ensemble des administrateurs renouvelés ayant des rôles dans les comités les conservent.

A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration compte désormais 17 administrateurs, dont deux administrateurs représentant les salariés Mme Marie-Christine Lebert renouvelée en tant que représentante du Comité Social et Economique et M. Stephan Van Hellemont nouvellement désigné en tant que représentant du Comité d’entreprise européen.

Avec 66% d’administrateurs indépendants, la composition du Conseil est équilibrée et intègre une représentation adéquate de ses principaux actionnaires et partenaires stratégiques. Le Conseil comprend 40% de femmes et des profils diversifiés le faisant bénéficier de compétences solides et complémentaires.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale a approuvé les éléments de rémunération attribués au titre de l’exercice 2022 à M. Bernard Bourigeaud, Président du Conseil d’administration, à M. Gilles Grapinet, Directeur Général, et à M. Marc-Henri Desportes, Directeur Général Délégué. L’Assemblée a également approuvé les politiques de rémunération 2023 applicables aux mandataires sociaux.

Les actionnaires ont approuvé le renouvellement de la délégation donnée au Conseil d’administration d’opérer sur les titres de la Société dans le cadre du programme de rachat d’actions, ainsi que les autorisations et délégations financières à donner au Conseil d’administration concernant l’émission d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières notamment avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, selon le cas.

Les délégations consenties au Conseil pour augmenter le capital social au profit de salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise ou de salariés de filiales étrangères ont également été renouvelées.

Les actionnaires se sont prononcés favorablement sur les délégations à consentir à votre Conseil d’administration pour attribuer au profit des salariés et/ou des mandataires sociaux des actions de performance et des options de souscription ou d’achat d’actions.

Enfin, les actionnaires se sont prononcés favorablement pour la modification des statuts de la Société à l’effet d’augmenter la limite d’âge du Président du Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration qui s’est réuni à l’issue de l’Assemblée Générale Mixte, a décidé à l’unanimité de reconduire M. Bernard Bourigeaud dans ses fonctions de Président, M. Gilles Grapinet dans ses fonctions de Directeur Général, M. Marc-Henri Desportes dans ses fonctions de Directeur Général Délégué et M. Georges Pauget en tant qu’administrateur référent.

Les résultats des votes de l’Assemblée Générale Mixte sont disponibles sur le site de la Société : www.investors.worldline.com/fr/assemblee-des-actionnaires.

1 Administrateur indépendant

