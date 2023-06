Groupe Casino : Communiqué relatif aux discussions engagées entre TERACT et le groupe Casino

English French

Communiqué relatif aux discussions engagées

entre TERACT et le groupe Casino

Paris, le 8 juin 2023

Le 9 mars 2023, TERACT et le groupe Casino ont engagé des discussions exclusives visant à créer un leader français de la distribution responsable et durable et conduisant potentiellement au regroupement des activités de distribution des deux groupes en France et à la mise en place de filières communes d’approvisionnement associant étroitement les coopératives agricoles du territoire regroupées au sein du groupe InVivo, actionnaire majoritaire de TERACT.

Au terme de cette période d’exclusivité qui avait été renouvelée le 24 avril dernier et se termine aujourd’hui, TERACT et le groupe Casino ont décidé, d’un commun accord, de ne pas poursuivre ces discussions.

Le groupe Casino et TERACT demeurent néanmoins ouverts à des discussions sur un potentiel partenariat opérationnel, qui pourrait porter sur les produits boulangerie, viennoiserie & pâtisserie et comprendrait également la conclusion d’un contrat de développement de filières fruits et légumes auprès de TERACT.

La fin des discussions entre TERACT et le groupe Casino n’a aucune incidence sur le projet d’accord avec le Groupement Les Mousquetaires annoncé le 24 avril 2023, qui a donné lieu à la signature d’un protocole d’intentions, tel qu’annoncé le 26 mai 2023, et qui se poursuit conformément aux accords.

Enfin, il est rappelé que la procédure de conciliation ouverte le 25 mai 2023 au bénéfice de la société Casino Guichard Perrachon SA et de certaines de ses filiales1, suit son cours selon le calendrier prévu et le groupe Casino continue dans ce cadre l’examen de la proposition de EP Global Commerce a.s. annoncée le 24 avril dernier.







1 Casino Finance, Distribution Casino France, Casino Participations France, Quatrim, Monoprix Holding, Monoprix, Monoprix Exploitation, Ségisor, Distribution Franprix, ExtenC, Geimex, RelevanC, Sédifrais, et Franprix Leader Price Holding

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

En application du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission Européenne du 29 juin 2016 relatif aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées, le présent communiqué de presse a été communiqué au diffuseur agréé de Casino pour diffusion le 8 juin 2023 à 18h00, heure de Paris.

ou

ou

