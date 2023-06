GUERBET: Résultats de l’Offre Publique d’Achat réouverte initiée par Guerbet sur les actions Intrasense

Résultats de l’Offre Publique d’Achat réouverte initiée par Guerbet sur les actions Intrasense









Villepinte, le 8 juin 2023 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce les résultats publiés par l’Autorité des Marchés Financiers (l’ «AMF ») de l’offre publique d’achat initiée par le groupe (le « Groupe ») (l’ « Offre ») sur les actions de la société Intrasense (FR0011179886 ALINS), à l’issue de la période de réouverture de l’Offre qui s’est déroulée du 23 mai au 5 juin 2023.

Suite à la clôture de l’Offre réouverte, 640 778 actions Intrasense ont été apportées. Par conséquent, Guerbet détient 29 257 966 actions Intrasense représentant autant de droits de vote, soit 56,46% du capital et au moins 56,10% des droits de vote de la société, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous.

Capital social et droits de vote d’Intrasense au 08/06/2023 Actions Actions en % du total Droits de vote théoriques Droits de vote en % du total Guerbet SA 29 257 966 56,46% 29 257 966 56,10% Flottant 22 518 465 43,45% 22 851 932 43,81% Auto-détention 47 000 0,09% 47 000 0,09% Total 51 823 431 100% 52 156 898 100%



Le règlement-livraison de l’Offre interviendra le 14 juin 2023.

L’avis de résultat publié par l’AMF est disponible sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org). L’ensemble de la documentation relative à cette Offre est également disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et du Groupe (www.guerbet.com).

Société de Bourse Gilbert Dupont est intervenue en tant que conseil financier de Guerbet et Société Générale en tant que banque présentatrice. Delcade et Jeantet sont intervenus respectivement en tant que conseils juridiques de Guerbet et d’Intrasense.











