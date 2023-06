English French

Mise en œuvre du retrait obligatoire des titres de capital d’EDF

A la suite de la période de réouverture de l’offre publique d’achat simplifiée (l’ « Offre ») initiée par l’Etat français sur les titres de capital d’EDF1 et conformément à l’avis de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») du 26 mai 2023, le retrait obligatoire des actions et des OCEANEs EDF est intervenu le 8 juin 2023.

La mise en œuvre du retrait obligatoire a entraîné le transfert au profit de l’Etat des titres non présentés à l’Offre, ainsi que la radiation des actions EDF d'Euronext Paris et celle des OCEANEs EDF d’Euronext Access. L’Etat détient à présent l’intégralité du capital et des droits de vote d’EDF.

En conséquence, les anciens actionnaires d’EDF ne pourront pas participer à l’Assemblée générale annuelle 20232.

Dans le contexte de la transition énergétique, cette opération consacre le rôle essentiel d’EDF dans la production d’électricité décarbonée et l’accompagnement de ses clients vers plus de sobriété énergétique.

Informations importantes

Le présent communiqué a été établi à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et ne saurait être considéré comme constituant une quelconque forme de démarchage aux fins d'achat ou de vente de titres financiers. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et l’acceptation de l’Offre peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, que ce soit directement ou indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer.

EDF décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

1 Cf. communiqué de presse du 23 mai 2023.

2 Cf. avis de réunion paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 10 mai 2023. Les actionnaires convoqués à l’assemblée générale annuelle 2023 seront informés par mail notamment envoyé par Uptevia ou via le site internet d'EDF.

