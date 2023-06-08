全球投資者法律顧問 Rosen 建議 Eqonex Limited 前稱 Diginex Limited 投資者在對 EQOSQ 提出證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

紐約, June 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒 於 2022 年 3 月 7 日至 2022 年 11 月 29 日（含上述兩日）（「集體訴訟期間」）購買 Eqonex Limited 前稱 Diginex Limited (OTC: EQOSQ) 證券的投資者及/或在 2021 年 4 月 8 日和 2023 年 4 月 20 日（「未登記證券集體訴訟期」）（統稱「集體訴訟期」）購買未登記證券的投資者注意，首席原告的重要截止日期為 2023 年 6 月 20 日。



影響：如果您在集體訴訟期間購買了 EQONEX 證券和/或於 2021 年 4 月 8 日和 2023 年 4 月 20 日購買未登記證券（包括 EQO Tokens），您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定，無須支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 EQONEX 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=15304 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 6 月 20 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們建議投資者選擇在領導角色方面有成功紀綠的合格法律顧問。通常，釋出通知的律所無可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同儕認同。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了虛假和/或誤導性陳述及/或未披露如下事項：(1) 被告並無興趣利用 EQONEX 交易所或部署資源以加強該技術；(2) 根據貸款協議，EQONEX 無法償還與 Binance 相關的支付技術公司 Bifinity；(3) 被告無意使 EQONEX 與 Bifinity 或 Binance 合併；(4) 由於上述原因，被告對公司業務、營運和前景的正面陳述在很大程度上具有誤導性和/或缺乏合理依據。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受了損失。

如欲加入 EQONEX 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=15304 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

上述訴訟的集體尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則您不會有代表律師。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資人在未來任何可能的賠償中的分成金額與其是否為首席原告無關。

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