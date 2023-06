La Société Alzheimer de l’Ontario se réjouit de l’approbation par Santé Canada d’un nouveau test de détection de la maladie d’Alzheimer

English French

TORONTO, 08 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société Alzheimer de l’Ontario est encouragée par l’approbation aujourd’hui par Santé Canada de trois tests de biomarqueurs développés par Roche Diagnostics pour détecter des indicateurs de la pathologie de la maladie d’Alzheimer. Les tests sont une option supplémentaire moins coûteuse pour les prestataires de soins de santé et les familles pour obtenir des informations et prendre des décisions de soins avancés avec une plus grande certitude.



« Avec plus de 275 000 Ontariens vivant avec un trouble neurocognitif aujourd’hui, et trois fois ce nombre dans les 30 prochaines années, l’Ontario a besoin d’options nouvelles et novatrices pour détecter et diagnostiquer la maladie d’Alzheimer, a déclaré Cathy Barrick, cheffe de la direction de la Société Alzheimer de l’Ontario. Nous espérons que l’approbation d’aujourd’hui marque le début de percées scientifiques menant à des options de diagnostic opportunes, fiables, peu coûteuses et moins invasives. »

L’annonce d’aujourd’hui est la dernière d’une série de nouvelles positives dans la recherche sur la maladie d’Alzheimer. En l’espace de six mois, les États-Unis ont approuvé un traitement prometteur pour la maladie d’Alzheimer; ce même traitement (lécanemab) a été soumis à Santé Canada pour approbation, et un traitement distinct, le donanemab, a montré des résultats positifs d’essai de phase trois. Ces histoires successives donnent aux familles de l’Ontario l’espoir que, bientôt et pour la première fois, elles auront accès non pas à une, mais à plusieurs options de traitement pour la maladie d’Alzheimer.

Mais l’Ontario n’est pas prêt.

« Les chercheurs et l’industrie ont fait leur part, et des options de détection et de traitement révolutionnaires arriveront bientôt sur le marché. Il appartient maintenant aux gouvernements provinciaux et territoriaux non seulement de financer ces produits révolutionnaires, mais aussi de préparer leur arrivée, a poursuivi Mme Barrick. Les ministères de la Santé de tout le pays doivent agir maintenant pour mettre à jour leurs normes, pratiques et codes de facturation afin que nous soyons prêts à tirer parti des nouvelles technologies dès qu’elles seront disponibles.

À propos de la Société Alzheimer de l'Ontario

La Société Alzheimer est une fédération de 26 prestataires de services de soutien de première ligne présente dans toutes les communautés en Ontario. L’année dernière, nous avons soutenu 95 000 clients, y compris des partenaires de soins et des personnes vivant avec un trouble neurocognitif. Nous sensibilisons et formons les médecins et d’autres professionnels de la santé ainsi que le grand public, et nous œuvrons à réduire les préjugés trop souvent associés aux troubles neurocognitifs. En tant que prestataires de services de santé, nous offrons des programmes d’orientation dans le système de soins, de répit pour les partenaires de soins, ainsi que des programmes de jour pour adultes, de loisirs thérapeutiques et bien plus à peu de frais ou gratuitement pour les familles. Avec des centaines de membres du personnel et des milliers de bénévoles, nous cherchons à atténuer les conséquences personnelles et sociales de la maladie d’Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs. Nous œuvrons également à promouvoir la recherche pour trouver un remède curatif.

Découvrez-en plus et trouvez une Société Alzheimer près de chez vous à https://alzheimer.ca/on/fr/propos-de-nous/trouvez-votre-societe-en-ontario

Contact pour les médias

Beth Merrick, ZAZOU Communications

beth@zazoupr.com / (416) 473-9881

Le personnel de la Société Alzheimer de l'Ontario est disponible pour des entrevues avec les médias en anglais et en français.