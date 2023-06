Les mineurs de crypto-monnaies Bitmanu deviennent une opportunité de travail à domicile

German French Indonesian Chinese (Traditional)

NEW YORK, 09 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au cours de l'année écoulée, Bitmanu s'est progressivement imposée pour beaucoup comme une opportunité de travail à domicile privilégiée. Cette société de production propose trois plates-formes de minage très efficaces capables de fournir un retour sur investissement en moins d'un mois. Même les personnes ayant peu d'expérience avec les crypto-monnaies peuvent utiliser ces mineurs ASIC haute puissance.



Dans la conception de ses mineurs, Bitmanu avait pour priorité absolue d'offrir des taux de hachage à la pointe de l'industrie. De nombreux experts reconnus dans le secteur ont déjà admis que la puissance de hachage qu'offrent les mineurs BM 1, BM 2 et BM Pro de Bitmanu est inégalée sur le marché. Les taux de hachage permettent aux utilisateurs de Bitmanu de traiter rapidement les transactions et de gagner des récompenses. Bitmanu dispose également de son propre train de bits privé, ce qui signifie que plusieurs monnaies peuvent être extraites à l'aide de ces mineurs.

Une puissance de hachage sans précédent

Bitcoin 3 900 TH/s 1 220 TH/s 760 TH/s Litecoin 400 GH/s 128 GH/s 80 GH/s Dash 75 TH/s 25 TH/s 15 TH/s Monero 32 MH/s 10 MH/s 6 MH/s

La forte rentabilité des mineurs Bitmanu peut être attribuée à leurs taux de hachage élevés ainsi qu'à leur efficacité énergétique. Les BM 1, BM 2 et BM Pro sont des options viables pour les entreprises à domicile car elles peuvent offrir des performances minières de premier ordre avec une consommation d'énergie modérée de seulement 650 W, 850 W et 2200 W respectivement. Le potentiel de rentabilité de ces mineurs est bien supérieur à celui de la concurrence.

Profits mensuels du minage

BM Pro BM 2 BM 1 Bitcoin 7 000 $ 2 400 $ 2 000 $ Litecoin 9 500 $ 3 200 $ 3 000 $ Dash 26 000 $ 9 000 $ 5 000 $ Monero 22 000 $ 6 400 $ 3 800 $

* Le calcul a été effectué sur la base du prix actuel du marché et de la difficulté de minage

La popularité de Bitmanu n'est en aucun cas limitée aux mineurs de crypto-monnaie chevronnés. De nombreux mineurs occasionnels ont également bénéficié de cette opportunité de travail à domicile car les mineurs Bitmanu sont livrés préconfigurés et peuvent être utilisés simplement en les branchant sur une prise de courant. De plus, ces appareils sont adaptés à un usage à domicile car ils peuvent fonctionner de manière optimale sans bruit ou chaleur excessifs.

Pour en apprendre plus sur Bitmanu, veuillez consulter la page https://bitmanu.com/

À propos de Bitmanu : Bitmanu est une société de production créée, détenue et gérée par une équipe d'investisseurs et d'experts reconnus de l'industrie des crypto-monnaies dont l'objectif est de partager avec le public le bénéfice des dernières innovations technologiques. La société propose une gamme étonnante de mineurs de crypto-monnaies offrant un retour sur investissement très rapide, et qui peuvent être installés et utilisés par tous, indépendamment de l'expérience et des connaissances.