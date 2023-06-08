Bitmanu 加密貨幣挖礦工具成為家庭商機

紐約, June 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitmanu 在過去一年逐漸成為不少人首選的家庭商機。 這家製造公司提供三種高效率的礦機，只需一個月便能帶來投資報酬。 即使沒有任何豐富的加密貨幣背景，亦可使用這些高效能 ASIC 挖礦工具。
Bitmanu 在設計挖礦工具時的首要考量是提供領先業界的算力。 許多人表示，業內資深人士已承認 Bitmanu 的 BM 1、BM 2 和 BM Pro 擁有的算力在市場上空前絕後。 這般算力讓 Bitmanu 使用者能夠快速處理交易和賺取回報。 Bitmanu 亦有自家私人位元流，代表這些礦機能夠挖掘多種貨幣。
無比可擬的算力
|比特幣
|3900 TH/s
|1220 TH/s
|760 TH/s
|萊特幣
|400 GH/s
|128 GH/s
|80 GH/s
|達世幣
|75 TH/s
|25 TH/s
|15 TH/s
|門羅幣
|32 MH/s
|10 MH/s
|6 MH/s
Bitmanu 挖礦工具的高利潤率歸功於高算力及能效。 BM 1、BM 2 和 BM Pro 的耗電量分別為 650W、850W 和 2200W，三者均能僅靠中度耗電量便發揮頂級挖礦成效，因此適合作為家庭商業選項。 這些挖礦工具的牟利潛力遠勝於任何競爭對手。
每月挖礦利潤
|BM Pro
|BM 2
|BM 1
|比特幣
|$7000 美元
|$2400 美元
|$2000 美元
|萊特幣
|$9500 美元
|$3200 美元
|$3000 美元
|達世幣
|$26,000 美元
|$9000 美元
|$5000 美元
|門羅幣
|$22,000 美元
|$6400 美元
|$3800 美元
*根據目前的市場價格和挖礦難度計算
Bitmanu 不僅受資深加密貨幣挖礦者歡迎， 許多業餘挖礦愛好者也透過此家庭商機獲利，關鍵在於 Bitmanu 挖礦工具出廠時均已預先設置完畢，只需插上電源即可使用。 此外，這款礦機能夠以最佳效能運作，不會產生大量噪音或過熱，適合在家使用。
如要深入了解 Bitmanu，請前往 https://bitmanu.com/。
關於 Bitmanu：Bitmanu 是由投資者和知名加密貨幣產業專家團隊所創立、擁有及管理的製造公司，致力於以最新的創新技術為大眾帶來益處。 此公司提供一系列卓越的加密貨幣挖礦工具，這些工具極快就能帶來投資回報，而且無論經驗和知識多寡都可設置及使用。