EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 31.05.2023

EfTEN Real Estate Fund AS’i konsolideeritud üüritulu oli mais kokku 2 554 tuhat eurot, s.o 12 tuhat eurot rohkem kui aprillis. Üüritulu kasvas peamiselt seoses üüri indekseerimiste ning käibeüüridega kaubanduskeskuste kinnistuid omavates ettevõtetes.

Fondi tütarettevõte sõlmis mais Betooni 6 logistikakeskuse üürnikuga kokkuleppe hoone üüripinna laiendamiseks 739,2 m2 võrra. Peale ehitustöid hakkab üürniku kasutuses olema 3184,2 m2 (kogu hoone neto-üüripinnast 18,5%). Investeeringu suurus on 956 tuhat eurot, mida finantseerib SEB Pank. Investeeringu üüritootlus on kokkuleppe kohaselt 8,5%.

Intressikulud kasvasid mais 638 tuhande euroni (10 tuhande euro võrra). Fondi laenude kaalutud keskmine intressimäär oli mais 5,13% (aprillis 4,94%). Kõiki fondi laene teenindatakse tavapäraselt ning kõikide kinnisvarainvesteeringute äritegevuse rahavoog ületab igakuised laenu- ja intressimaksed.

Tänavuse aasta viie kuu jooksul on fond teeninud konsolideeritud üüritulu kokku 12,6 miljonit eurot (2022: 5,5 miljonit eurot) ning EBITDA-d 10,83 miljonit eurot (2022: 4,85 miljonit eurot). Selle aasta konsolideeritud üüritulu sisaldab EfTEN Kinnisvarafond AS-ga ühinemisel lisandunud kinnisvarainvesteeringute üüritulu kogusummas 6,77 miljonit eurot, mis võrreldes EfTEN Kinnisvarafond AS’i eelmise aasta sama perioodiga on kasvanud 6,0%. Nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis on fondi bilansis olnud vähemalt kahel järjestikusel aastal (Like-for-like), on üüritulu võrreldes eelmise aastaga suurenenud 4,7%.

Selle aasta viie kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund AS teeninud investoritele 36,81 senti (eelmisel aastal 39,84 senti) potentsiaalset brutodividendi aktsia kohta. Potentsiaalne brutodividend aktsia kohta on peamiselt EURIBORi kasvu tulemusel võrreldes eelmise aastaga vähenenud 7,6%.

Fondi konsolideeritud raha jääk oli 31.05.2023 seisuga 14 672 tuhat eurot ning raha jääk vähenes mais 13 556 tuhande euro võrra, s.h maksti aktsionäridele dividende ja dividendidega kaasnevat tulumaksu kokku 14 246 tuhat eurot.

EfTEN Real Estate Fund AS’i puhasväärtus aktsia kohta oli 31.05.2023 seisuga 20,7838 eurot ja EPRA NRV 21,458 eurot. Aktsia puhasväärtus kasvas mais tavapäraselt 0,7%.

