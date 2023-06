Les autorités réglementaires chinoises et japonaises approuvent les essais cliniques sur l'abelacimab, un inhibiteur du facteur XI/XIa à double action d'Anthos Therapeutics

German French Chinese (Simplified) Japanese

Moins de 26 % des patients chinois souffrant de fibrillation auriculaire se voient prescrire un anticoagulant, tandis qu'au Japon, près d'un tiers des patients sont insuffisamment traités



Environ 63 % des patients atteints de cancer en Chine ont subi une thromboembolie veineuse au cours des 6 mois suivant le diagnostic

L'abelacimab fait déjà l'objet d'études dans 23 pays d'Amérique du Nord, d'Europe et de la région Asie-Pacifique

CAMBRIDGE, Mass., 09 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anthos Therapeutics, une société de biotechnologie au stade clinique qui développe des traitements innovants pour les maladies cardiovasculaires et métaboliques, a annoncé aujourd'hui deux jalons réglementaires importants en Chine et au Japon pour des essais cliniques sur l'agent expérimental de la société, l'abelacimab. L'abelacimab est un nouvel anticorps monoclonal hautement sélectif, à double action, entièrement humain, conçu pour induire une anticoagulation efficace épargnant l'hémostase par l'inhibition du facteur XI et du facteur XIa.

En Chine, l'administration nationale des produits médicaux (NMPA, National Medical Products Administration) a autorisé que l'abelacimab soit étudié dans le cadre des essais cliniques de phase 3 ASTER et MAGNOLIA, qui constituent le programme d'essais cliniques sur la thrombose associée au cancer d'Anthos. Par ailleurs, la société a reçu l'autorisation de lancer l'essai LILAC-TIMI 76 de phase 3 portant sur l'abelacimab chez des patients atteints de fibrillation auriculaire (FA) jugés inaptes pour une administration des anticoagulants actuels.

Au Japon, l'autorité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA, Pharmaceutical and Medical Device Authority) a aussi autorisé le lancement de l'essai LILAC-TIMI 76 de phase 3 portant sur l'abelacimab chez des patients atteints de fibrillation auriculaire (FA) jugés inaptes pour une administration des anticoagulants actuels. L'abelacimab fait déjà l'objet d'études au Japon pour les patients atteints de thrombose associée au cancer (CAT, Cancer Associated Thrombosis).

Dans le cas de la FA non valvulaire, les patients chinois sont plus susceptibles de subir un AVC que les autres groupes raciaux et ethniques.1 Et pourtant, une étude chinoise de 2018 a démontré que des anticoagulants étaient prescrits à moins de 26 % des patients souffrant de FA non valvulaire.1 Une étude rétrospective distincte explorant l'impact des thromboses associées au cancer a conclu que 63 % des patients atteints de cancer ont subi une thromboembolie veineuse (TEV), l'une des principales causes de décès chez les patients atteints de cancer, dans les 6 mois suivant le diagnostic.2

Le taux de prévalence de la fibrillation auriculaire a augmenté de 33 % au niveau mondial au cours des 20 dernières années, ce qui fait qu'environ 38 millions de personnes dans le monde en subissent les conséquences.3 Rien qu'au Japon, le nombre de cas devrait dépasser le million.4 De plus, un registre japonais a rapporté qu'environ un tiers des patients souffrant de fibrillation auriculaire étaient actuellement sous-dosés en anticoagulants.2

« Les données alarmantes provenant de la Chine et du Japon montrent clairement que le fardeau mondial de la fibrillation auriculaire et de la thrombose associée au cancer ne connaît pas de frontières et qu'il est urgent de mettre au point des thérapies plus avancées capables de mieux répondre à ces besoins croissants insatisfaits », a déclaré Nik Mehta, Ph.D, directeur technique et réglementaire d'Anthos Therapeutics. « Les autorisations d'essais cliniques en Chine et au Japon s'ajoutent aux réponses positives que nous avons reçues des agences réglementaires du monde entier, y compris des autres pays de la région Asie-Pacifique, tels que Taïwan, la Corée du Sud et l'Australie, où des patients sont déjà en train d'être recrutés dans le cadre d'essais cliniques novateurs portant sur l'abelacimab. »

« Anthos Therapeutics a pour vision d'apporter des remèdes salvateurs aux pathologies mal desservies par les traitements actuels. Nous croyons fermement que notre programme sur le facteur XI/XIa avec l'abelacimab peut faire cela pour un nombre important de patients souffrant de fibrillation auriculaire jugés inadaptés pour l'administration d'anticoagulants. Il en va de même pour les patients atteints de cancer qui présentent un événement thrombotique aigu », a ajouté Dan Bloomfield, directeur médical d'Anthos Therapeutics. « Il est très encourageant de voir que la classe des inhibiteurs du facteur XI a démontré le potentiel de découpler l'hémostase de la thrombose. Cela représente un changement de paradigme majeur dans la façon dont les patients pourraient être traités à l'avenir. »

Aux États-Unis, l'abelacimab a reçu sa première désignation Fast Track de la FDA (Food and Drug Administration) en juillet 2022 pour le traitement de la thrombose associée au cancer. En septembre 2022, l'abelacimab a reçu une deuxième désignation Fast Track pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux et des embolies systémiques chez les patients atteints de fibrillation auriculaire. L'abelacimab est un agent expérimental qui n'a été approuvé pour aucune indication dans aucun pays.

À propos de l'essai LILAC-TIMI 76 de phase 3

L'essai LILAC-TIMI 76 est une étude pilotée par les événements, randomisée, contrôlée par placebo, en double aveugle et à groupes parallèles, visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité de l'abelacimab par rapport au placebo en ce qui concerne le taux d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques ou d'embolies systémiques chez les patients atteints de fibrillation auriculaire (FA) jugés inaptes à la réception du traitement anticoagulant actuellement disponible. Les patients participant à l'étude seront choisis aléatoirement pour recevoir 150 mg d'abelacimab par voie sous-cutanée ou le placebo correspondant une fois par mois. L'étude vise à recruter environ 1 900 patients dans plus de 300 sites en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. En septembre 2022, l'abelacimab a reçu une désignation Fast-Track de la FDA pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux et des embolies systémiques chez les patients atteints de fibrillation auriculaire.

À propos de l'essai AZALEA-TIMI 71 de phase 2

L'essai AZALEA-TIMI 71 est une étude d'évaluation des paramètres en aveugle, pilotée par les événements, à groupes parallèles, randomisée et contrôlée par traitement actif, visant à évaluer l'effet de deux doses d'abelacimab en aveugle par rapport à du rivaroxaban en mode ouvert sur le taux d'événements de saignement majeurs ou non majeurs mais cliniquement pertinents (clinically relevant non-major, CRNM) chez des patients atteints de fibrillation auriculaire (FA) présentant un risque modéré à élevé d'accident vasculaire cérébral (AVC). Cet essai piloté par les événements a achevé son recrutement en décembre 2021, avec 1 287 patients répartis sur 95 sites d'étude dans le monde, notamment aux États-Unis et au Canada, ainsi que dans certaines parties d'Europe et d'Asie.

À propos du programme de phase 3 sur l'abelacimab dans la thrombose associée au cancer (CAT, Cancer Associated Thrombosis)

Le programme de phase 3 sur la CAT avec l'abelacimab comprend deux études complémentaires visant à recruter environ 2 700 patients sur 220 sites dans plus de 23 pays. C'est le plus grand programme d'anticoagulant réalisé pour la thrombose associée au cancer. L'abelacimab a reçu une désignation Fast Track de la FDA (Food and Drug Administration) en juillet 2022 pour le traitement de la thrombose associée au cancer.

MAGNOLIA est une étude de phase 3 internationale, multicentrique, randomisée, en mode ouvert, avec évaluation des paramètres en aveugle, menée chez des patients atteints d'un cancer gastro-intestinal (GI) ou génito-urinaire (GU) pour lesquels un traitement par anticoagulants oraux à action directe (DOAC, Direct-Acting Oral Anticoagulants) n'est pas recommandé. L'étude comparera l'effet de l'abelacimab à celui de la daltéparine sur la récurrence de la TEV et les saignements chez les patients atteints de TEV associée au cancer et présentant un risque de saignement élevé avec des tumeurs GI / GU localement ou régionalement invasives non résécables. L'abelacimab 150 mg sera administré en intraveineuse (IV) le premier jour et de manière sous-cutanée (SC) mensuellement après cela pendant jusqu'à 6 mois ; la daltéparine administrée de manière sous-cutanée sera donnée quotidiennement à raison de 200 UI/kg/jour au cours du premier mois, puis 150 UI/kg/jour pendant jusqu'à 6 mois. Le recrutement pour cet essai a débuté en août 2022.

ASTER est une étude de phase 3 d'évaluation en aveugle des paramètres, d'échelle internationale, multicentrique, randomisée et en mode ouvert, comparant l'effet de l'abelacimab à celui de l'apixaban sur la récurrence de la thromboembolie veineuse (TEV) et le saignement chez les patients souffrant d'une TEV associée au cancer pour lesquels un traitement DOAC est recommandé. L'abelacimab 150 mg sera administré de manière intraveineuse (IV) le premier jour puis de manière sous-cutanée (SC) mensuellement après cela pendant jusqu'à 6 mois ; l'apixaban 10 mg sera administré oralement deux fois par jour pendant les 7 premiers jours, puis à hauteur de 5 mg deux fois par jour pendant jusqu'à 6 mois.

À propos de l'abelacimab

L'abelacimab est un nouvel anticorps monoclonal hautement sélectif entièrement humain conçu pour induire une anticoagulation efficace épargnant l'hémostase par l'inhibition du facteur XI. L'abelacimab cible le domaine actif du facteur XI, démontrant une double activité inhibitrice à l'encontre du facteur XI et de sa forme activée, le facteur XIa. En découplant la thrombose de l'hémostase, les inhibiteurs du facteur XI peuvent fournir une solution permettant aux patients de bénéficier de la protection que les anticoagulants peuvent fournir. Chez les patients souffrant de fibrillation auriculaire, l'abelacimab doit être dosé mensuellement de manière sous-cutanée (SC) afin de maintenir une inhibition quasi-totale dans un cadre chronique. Il doit aussi être administré par perfusion intraveineuse (IV) initiale pour les indications aiguës nécessitant un début d'action immédiat, suivie d'une administration SC mensuelle. Dans une étude PK/PD, l'abelacimab administré en IV a permis une profonde suppression du facteur XI moins d'une heure après le début du traitement et a maintenu une inhibition quasi-maximale pendant jusqu'à 30 jours.5 Dans le cadre d'une étude de phase 2 dont les résultats ont été publiés dans le New England Journal of Medicine en 2021, une seule dose intraveineuse d'abelacimab après opération du genou a réduit le taux de thromboembolie veineuse de 80 %, ce taux ayant été mesuré 10 jours après l'opération, par rapport à l'énoxaparine.6 L'inhibition du facteur XI offre la promesse d'une anticoagulation épargnant l'hémostase pour la prévention et le traitement des événements thromboemboliques veineux et artériels.7

À propos d'Anthos Therapeutics

Anthos Therapeutics est une compagnie biopharmaceutique de stade clinique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovants génétiquement et pharmacologiquement validés afin de faire avancer le soin des personnes souffrant de maladies cardiovasculaires et métaboliques (CVM). Anthos Therapeutics vise à combiner l'agilité d'une société biotechnologique à la rigueur d'une grande compagnie pharmaceutique. Anthos Therapeutics a été lancée par Blackstone Life Sciences et Novartis en 2019 et a obtenu les droits mondiaux pour développer, fabriquer et commercialiser l'abelacimab (MAA868) dans le cadre d'un accord de licence avec Novartis. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Web de la société et la suivre sur Twitter et LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, impliquant des incertitudes et des risques substantiels, y compris des énoncés concernant l'initiation, et le timing, de futurs essais cliniques ainsi que les recherches et développements connexes. Tous les énoncés, autres que les déclarations de faits historiques, contenus dans ce communiqué de presse, y compris les déclarations concernant la stratégie de la société, ses opérations futures, sa future position financière, ses perspectives, ainsi que les plans et objectifs de la direction, sont des énoncés prospectifs. Les termes « anticiper », « devenir », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « peut », « planifier », « éventuel », « prédire », « projeter » « pourrait », « cibler », « pourra », « devrait » et des expressions similaires sont destinés à identifier des énoncés prospectifs, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots identificateurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de la direction concernant des événements futurs et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes pouvant entraîner une différence sensible et défavorable entre les résultats réels et ceux exprimés ou implicitement contenus dans ces énoncés prospectifs. Par ailleurs, les énoncés prospectifs inclus dans ce communiqué de presse représentent le point de vue de la société à la date des présentes et ne doivent pas être considérés comme représentant le point de vue de la société à toute date ultérieure à celle des présentes. La société prévoit que les événements et développements ultérieurs sont susceptibles d'entraîner un changement de son point de vue. Toutefois, si la société peut choisir d'actualiser ces énoncés prospectifs ultérieurement, elle décline expressément toute obligation de le faire.

