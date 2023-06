中国和日本监管机构批准 Anthos Therapeutics 的双重作用因子 XI/XIa 抑制剂 Abelacimab 的临床试验

German French Chinese (Simplified) Japanese

不足 26% 的中国房颤患者接受抗凝剂治疗,而在日本近三分之一的患者未得到充分治疗

在中国约 63% 的癌症患者在确诊后的前 6 个月内出现静脉血栓栓塞症

Abelacimab 已在 23 个国家/地区进行研究 包括北美、欧洲和亚太地区的其他地方

马萨诸塞州剑桥市, June 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anthos Therapeutics 是一家临床阶段的生物技术公司,致力于开发心血管和代谢疾病的创新疗法。其于今天宣布了公司的试验药物 abelacimab 临床试验在中国和日本的两个重要监管里程碑。Abelacimab 是一种新型、高选择性、双重作用的全人源单克隆抗体,旨在通过抑制因子 XI 和因子 XIa 诱导有效的止血保留抗凝作用。

在中国,国家药品监督管理局 (NMPA) 已批准 abelacimab 在 ASTER 和 MAGNOLIA 第 3 期临床试验中进行研究,这些试验是 Anthos 癌症相关血栓形成计划的组成部分。此外,公司获准启动第 3 期 LILAC-TIMI 76 试验,研究 abelacimab 在被认为不适合当前抗凝剂的心房颤动 (AF) 患者中的应用。

在日本,医药品医疗机器总合机构 (PMDA) 也批准启动第 3 期 LILAC-TIMI 76 试验,研究 abelacimab 在被认为不适合当前抗凝剂的房颤 (AF) 患者中的应用。Abelacimab 已经在日本针对癌症相关血栓形成 (CAT) 患者进行了研究。

在非瓣膜性房颤患者中,与其他种族和族裔群体相比,更多的中国患者患中风。1 然而,2018 年中国的一项调查发现,只有不到 26% 的非瓣膜性房颤患者接受了抗凝剂治疗。1一项探讨 CAT 影响的单独回顾性研究得出结论,63% 的癌症患者在确诊后的前 6 个月内出现静脉血栓栓塞 (VTE),这是癌症患者死亡的主要原因之一。2

在过去 20 年中,全球房颤的患病率增加了 33%,导致全世界约有 3800 万人承受其后果。3仅日本的病例数就预计将超过 100 万。4此外,日本一登记处报告说,目前约有三分之一的 AF 患者抗凝剂剂量不足。2

“中国和日本的数据令人沮丧,也清楚地表明,房颤和癌症相关血栓形成的压力没有国界,迫切需要更先进的疗法来更好地解决这些日益增长的、未能满足的需求,”Anthos Therapeutics 的首席技术和监管官 Nik Mehta 博士说。“中国和日本的临床试验批准,是我们从世界各地监管机构收到的又一积极回应。此前亚太地区其他国家/地区,如台湾、韩国和澳大利亚,已经在入组研究 abelacimab 创新临床试验的患者。”

“Anthos Therapeutics 的愿景是为当前疗法服务不足的疾病领域提供救生疗法。我们坚信,我们的 abelacimab 因子 XI/XIa 计划可能会为大量被认为不适合抗凝血剂的房颤患者以及出现急性血栓形成事件的癌症患者做到这一点,”Anthos Therapeutics 首席医疗官 Dan Bloomfield 补充道。“非常令人鼓舞的是,这一类因子 XI 抑制剂已显示出将止血与血栓形成分开的潜力。这代表了未来患者治疗方式的重大范式转变。”

在美国,abelacimab 于 2022 年 7 月获得了 FDA 的首个快速审定资格,用于治疗与癌症相关的血栓形成。2022 年 9 月,abelacimab 获得了第二个快速审定资格,用于预防房颤患者的中风和全身性栓塞。Abelacimab 是一种试验药物,尚未在任何国家/地区获批用于任何适应症。

关于 LILAC-TIMI 76 第 3 期试验

LILAC-TIMI 76 试验是一项事件驱动、随机、安慰剂对照、双盲、平行组研究,旨在评估 abelacimab 相对于安慰剂对被认为不适合目前可用的抗凝治疗的房颤 (AF) 患者缺血性中风或全身性栓塞发生率的疗效和安全性。研究中的患者将被随机分配接受 abelacimab 150 mg 皮下给药 (SC) 或每月一次的匹配安慰剂。该研究的目标是从北美、欧洲、拉丁美洲和亚洲的 300 多个研究中心入组大约 1900 名患者。Abelacimab 于 2022 年 9 月获得 FDA 快速审定资格,用于预防房颤患者的中风和全身性栓塞。

关于 AZALEA-TIMI 71 第 2 期试验

AZALEA-TIMI 71 试验是一项事件驱动、随机、活性对照、盲法终点、平行组研究,旨在评估两种盲法剂量的 abelacimab 相对于开放标签利伐沙班对中高中风风险房颤 (AF) 患者的重大或临床相关非重大 (CRNM) 出血事件发生率的影响。此事件驱动试验于 2021 年 12 月完成入组,包括美国和加拿大以及欧洲部分地区在内的 95 个全球研究中心的 1287 名患者,亚洲地区仍在进行中。

关于癌症相关血栓形成 (CAT) 的 Abelacimab 第 3 期计划

abelacimab 第 3 期 CAT 计划包括两项补充研究,目标是在超过 23 个国家/地区的 220 个研究中心入组大约 2700 名患者——这是在癌症相关血栓形成方面进行的最大的抗凝剂计划。Abelacimab 于 2022 年 7 月获得 FDA 快速审定资格,用于治疗与癌症相关的血栓形成。

MAGNOLIA 是一项针对不推荐进行 DOAC 治疗的胃肠道 (GI)/泌尿生殖系统 (GU) 癌症患者的国际多中心、随机、开放标签、盲法终点评估第 3 期研究。该研究将比较 abelacimab 相对于达肝素对具有高出血风险且具有不可切除的局部或区域扩散性 GI/GU 肿瘤的癌症相关 VTE 患者的 VTE 复发和出血的影响。Abelacimab 150 mg 将在第 1 天静脉 (IV) 给药,此后每月皮下 (SC) 给药,持续长达 6 个月;每天皮下注射达肝素,第一个月为 200 IU/kg/天,然后为 150 IU/kg/天,持续长达 6 个月。该试验的招募于 2022 年 8 月开始。

ASTER 是一项国际多中心、随机、开放标签、盲法终点评估第 3 期研究,旨在比较 abelacimab 相对于阿哌沙班对推荐进行 DOAC 治疗的癌症相关 VTE 患者静脉血栓栓塞 (VTE) 复发和出血的影响。Abelacimab 150 mg 将在第 1 天静脉 (IV) 给药,此后每月皮下 (SC) 给药,持续长达 6 个月;阿哌沙班 10 mg 将口服给药,前 7 天每天两次 (bid) ,随后 5 mg bid,持续长达 6 个月。

关于 Abelacimab

Abelacimab 是一种新型、高选择性、全人源单克隆抗体,旨在通过抑制因子 XI 诱导有效的止血保留抗凝作用。Abelacimab 靶向因子 XI 的活性域,显示出对因子 XI 及其活化形式因子 XIa 的双重抑制活性。通过将血栓形成与止血分离,因子 XI 抑制剂可能为这些患者提供新的获益途径,让他们可以从抗凝剂提供的保护作用中受益。在房颤患者中,计划每月皮下 (SC) 给药 abelacimab,以在慢性情况下维持几乎完全的抑制作用。对于需要立即起效的急性适应症,还计划初始通过静脉 (IV) 输注进行给药,随后每月进行 SC 给药。在 PK/PD 研究中,静脉注射的 abelacimab 在治疗开始后一小时内提供了对因子 XI 的深度抑制,并保持接近最大抑制效果长达 30 天。5在一项结果发表于 2021 年 New England Journal of Medicine 的第 2 期研究中,与依诺肝素相比,在手术后 10 天测量到,膝关节手术后单次静脉剂量的 abelacimab 使静脉血栓栓塞率降低了 80%。6XI 因子抑制为动脉和静脉血栓栓塞事件的预防和治疗提供了止血保留抗凝作用的希望。7

关于 Anthos Therapeutics

Anthos Therapeutics 是一家临床阶段的生物制药公司,专注于开发和商业化经过基因和药理学验证的创新疗法,以推进对心血管和代谢 (CVM) 疾病患者的护理。Anthos Therapeutics 旨在将生物技术的灵活性与大型制药公司的严谨性结合起来。Anthos Therapeutics 由 Blackstone Life Sciences 和 Novartis 于 2019 年推出,并根据与 Novartis 的许可协议获得了开发、制造和商业化 abelacimab (MAA868) 的全球资格。欲了解更多信息,请访问公司 网站 并关注 Twitter 和 LinkedIn 。

前瞻性陈述

根据涉及重大风险和不确定性的 1995 年《私人证券诉讼改革法》的定义,本新闻稿中所包含的某些陈述构成“前瞻性陈述”,包括有关未来临床试验及其研发的启动和时间安排的陈述。除历史事实陈述外,本新闻稿中的所有陈述,包括有关公司战略、未来运营、未来财务状况、前景、计划和管理目标的陈述,均为前瞻性陈述。“预期”、“成为”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“或许”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预计”、“应该”、“目标”、“将”、“会”等词和类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。任何前瞻性陈述均基于管理层当前对未来事件的预期,并受到许多风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中提出或暗示的结果存在重大不利差异。此外,本新闻稿中包含的前瞻性陈述代表公司截至本新闻稿发布之日的观点,不应被视为代表该公司截至本新闻稿发布日期之后的任何日期的观点。公司预计随后发生的事件和发展将导致公司的观点发生变化。然而,尽管公司可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述,但公司明确表示不承担任何这样做的义务。

