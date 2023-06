Supremex procède à la nomination de son chef de la direction financière

English French

MONTRÉAL, 09 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor, a annoncé aujourd'hui la nomination de François Bolduc au poste de chef de la direction financière et secrétaire corporatif, une nomination effective à compter du 4 juillet 2023.

Cadre financier chevronné et très talentueux, M. Bolduc possède plus de 25 années d'expérience au sein de grandes entreprises privées et publiques dans les secteurs de l'aérospatiale, de la fabrication, des produits de consommation et des télécommunications. Il était auparavant chef de la direction financière de DART Aerospace, un fournisseur d'équipements de mission et de sécurité pour hélicoptères, et vice-président, finance de Bombardier Aérostructures, un fabricant de structures métalliques et composites. Il a également occupé des postes de direction dans le domaine des finances chez Bell Helicopter, Pratt & Whitney Canada et Mega Brands.

M. Bolduc détient le titre de CPA et est titulaire d'un baccalauréat en comptabilité de l'Université McGill.

« Je suis très heureux d'accueillir François Bolduc au sein de l'équipe de direction de Supremex. Notre entreprise bénéficiera de ses compétences en matière de leadership et de sa vaste expérience dans tous les domaines liés à la stratégie d'entreprise, aux fusions et acquisitions et à la gestion du capital. Son expertise en développement de procédés et sa capacité à optimiser la performance financière des organisations joueront également un rôle clé dans l'atteinte de nos objectifs à long terme », a déclaré Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex. « J'aimerais également remercier Steven Perreault, qui a occupé le poste de chef de la direction financière intérimaire avec brio pendant la période de transition. »

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor. Supremex compte onze installations manufacturières réparties dans quatre provinces au Canada et six installations manufacturières dans quatre états aux États-Unis, et emploie plus de 1 000 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits d’enveloppe et d’emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, d’entreprises de publipostage, de distributeurs, d’organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

