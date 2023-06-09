EB5 Capital 庆祝完成哈钦森岛 (JF38) 项目投资

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华盛顿, June 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，EB5 Capital 宣布完成对 Daniel Corporation 位于佐治亚州萨凡纳的哈钦森岛 (JF38) 公寓项目的 4,000 万美元优先股投资。



EB5 Capital 对 Daniel Corporation 的 288 套 A 级多户房产进行了 4,000 万美元的优先股投资，该房产位于萨凡纳河对面，与历史悠久的萨凡纳市中心隔河相望。该项目毗邻会议中心和威斯汀海港高尔夫度假村，将由六栋四层楼高的住宅楼组成，拥有 462 个停车位。哈钦森岛 (JF38) 计划即将破土动工，首批公寓单元预计将于 2025 年初交付。

“随着萨凡纳港经济活动的增加，萨凡纳近年来就业和资本投资显著增加，”EB5 Capital 投资高级副总裁 Jonathan Mullen 表示。“此外，萨凡纳表现出强劲的多户市场基本面，在过去的 20 个季度中，有 17 个季度净吸纳量为正，年租金增长显著。”

由于利率不断上升和美国银行面临诸多挑战，许多贷款机构选择退出并采取更严格的贷款标准，导致借款人难以充分利用开发项目变现。Daniel Corporation 的首席运营官 Carter Bryars 表示：“EB5 Capital 的优先股投资使我们能够大幅削减所需的普通股数量，并为 Daniel Corporation 和我们的合作伙伴创造资本堆叠。”

EB5 Capital 为美国各地的新项目开发提供优先股投资。自成立以来，公司已成功筹集了约 10 亿美元，并继续物色有成功往绩的私募股权基金投资多户资产。

这是 EB5 Capital 与 Daniel Corporation 的首次合作，Daniel Corporation 是一家著名的开发商，成立于 1964 年，总部位于阿拉巴马州的伯明翰。Daniel 主要通过开发和管理平台拥有 12 亿美元的活跃项目投资，并开发或管理了超过 20,000 个多户单元和超过 2,000 万平方英尺的商业和工业空间。

关于 EB5 Capital

EB5 Capital 为合格外国投资者提供机会根据美国移民投资者计划（EB-5 签证计划）投资于创造就业机会的商业房地产项目。作为该国历史最悠久、最活跃的地区中心经营者之一，该公司在 30 多个 EB-5 项目中筹集了近 10 亿美元的外国资本。EB5 Capital 总部位于华盛顿特区，拥有出色往绩并在业内处于领导地位，吸引了来自 70 多个国家的投资者。更多信息，请访问 www.eb5capital.com 。

联系人：

Katherine Willis

营销与传播总监

media@eb5capital.com