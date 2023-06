Bigbank AS 2023. aasta mai tulemused

English Estonian

2023. aasta mai oli Bigbanki jaoks järjekordne edukas kuu. Nii laenuportfell kui ka hoiuseportfell jätkasid kasvamist. Jätkus ka trend, mille kohaselt hoiuseportfell kasvas kiiremini kui laenuportfell. See on põhjendatud asjaoluga, et Bigbank on jätkuvalt kasvava euribori mõju edasi kandmas ka oma hoiuseklientidele pakkudes järjepidevalt koduturgude tipus olevaid hoiuseintresse.

Mai lõpus tuli Bigbank Soomes turule säästuhoiuse tootega, mis on klientide hulgas saavutanud seni suure populaarsuse Saksamaal, Hollandis ja Austrias. Eeldatavalt hakkab arvestatavat panust grupi hoiuseportfellile Soome säästuhoius andma juba järgnevatel kuudel.

Positiivne on ka neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste suhteliselt madal maht. Aasta taguse ajaga võrreldes enam kui kolmandiku võrra suurema laenuportfelli juures on tänu laenuportfelli jätkuvalt kõrgele kvaliteedile allahindluste maht kasvanud viie kuu koondvaates eelmise aasta sama perioodiga võrreldes vaid 3%.

Mais tugevnes ka Bigbanki kapitalipositsioon. Toimus esimese taseme täiendavate omavahendite hulka (AT1) kuuluvate võlakirjade suunatud emissioon, mis osutus igati edukaks. Esialgne maht 3 miljonit eurot märgiti üle ja lõplikult suurenes emissiooni maht 3,39 miljoni euroni.

Bigbanki 2023. aasta mai majandustulemused:

Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 403 miljonit eurot 1,56 miljardi euroni (+35%).

Nõuded klientidele kasvasid aastaga 366 miljonit eurot 1,45 miljardi euroni (+34%).

Neto intressitulud olid mais 8,5 miljonit eurot, aasta viie esimese kuuga kokku 38,5 miljonit eurot. Viie esimese kuu võrdluses aasta taguse sama perioodiga oli kasv 5,7 miljonit eurot (+17%).

Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht on aasta viie esimese kuuga 7,1 miljonit eurot, võrreldes aasta taguse ajaga on kasv 0,2 miljonit eurot ehk 3%.

Mai puhaskasum oli 3,6 miljonit eurot. Viie esimese kuu kasum kokku moodustas 15,6 miljonit eurot, kasv võrreldes 2022. aastaga 5,0 miljonit eurot ehk 48%.

Omakapitali tootlus on viie esimese kuu koondvaates 17,1%.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes May 23 YTD23 YTD22 Erinevus YoY Neto tegevustulud kokku, sh. 8 932 42 056 35 607 6 449 +18% Neto intressitulu 8 465 38 458 32 794 5 664 +17% Neto teenustasud 497 3 334 3 002 332 +11% Tegevuskulud kokku, sh. -3 611 -17 323 -16 920 -402 +2% Palgakulud -1 946 -9 610 -8 611 -999 +12% Halduskulud -1 303 -6 026 -6 705 680 -10% Kasum enne allahindluste kulu 5 322 24 733 18 687 6 046 +32% Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused -1 089 -7 089 -6 872 -217 +3% Tulumaks -559 -1 957 -1 274 -683 +54% Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 3 674 15 687 10 541 5 146 +49% Kasum/Kahjum lõpetatud tegevustest -60 -132 0 -132 Aruandeperioodi kasum 3 613 15 555 10 541 5 015 +48% Ärimahud, tuhandetes eurodes May 23 YTD23 YTD22 Erinevus YoY Klientide hoiused ja saadud laenud 1 564 651 1 564 651 1 161 320 403 331 +35% Nõuded klientidele 1 448 792 1 448 792 1 082 897 365 895 +34% Võtmenäitajad May 23 YTD23 YTD22 Erinevus YoY ROE 19,6% 17,1% 13,6% +3,5pp Kulu/ tulu suhe (C/I) 40,4% 41,2% 47,5% -6,3pp Soovitusindeks (NPS) 58 57 48 +9





Bigbank AS ( www.bigbank.ee ) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,5 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee