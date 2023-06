EssilorLuxottica: Risultato del pagamento del dividendo in azioni e presa d’atto dell’aumento di capitale derivante dall’esercizio dell’opzione

English French Italian

Risultato del pagamento del dividendo in azioni e presa d’atto dell’aumento di capitale derivante dall’esercizio dell’opzione

Charenton-le-Pont, Francia (9 giugno 2023 – ore 16:30) – L’Assemblea Annuale degli Azionisti di EssilorLuxottica ha deciso di attribuire a ciascun azionista la possibilità di optare per il pagamento del dividendo in azioni di nuova emissione della Società.

Il prezzo per le nuove azioni, in caso d’esercizio dell’opzione, è stato fissato a 160,91 Euro per azione. Il prezzo corrisponde al 90% della media dei prezzi di apertura delle azioni della Società sul mercato regolamentato di Euronext Paris nei venti giorni di negoziazione precedenti la data dell’Assemblea Annuale degli Azionisti meno l’importo del dividendo finale da distribuire per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, il tutto arrotondato al centesimo di Euro superiore.

Gli azionisti hanno avuto diritto di esercitare tale opzione tra il 24 maggio e il 7 giugno 2023 inclusi. Al termine di tale periodo, sono state esercitate 294.375.414 opzioni a favore del pagamento del dividendo 2022 in azioni.

A seguito dell’esercizio dell’opzione, verranno emesse 5.909.082 nuove azioni, pari all’1,32% del capitale sociale della Società al 31 maggio 2023.

Le nuove azioni saranno consegnate in pagamento ed ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato di Euronext Paris martedì 13 giugno 2023. Le nuove azioni assegnate in pagamento conferiranno gli stessi diritti delle azioni esistenti e daranno diritto al dividendo corrente, cioè conferiranno il diritto a qualsiasi distribuzione pagata a partire dalla data della loro emissione.

L'importo complessivo del dividendo conferito in contanti agli azionisti che non hanno esercitato l'opzione ammonta a 487.358.882,69 Euro e sarà pagato anch’esso il 13 giugno 2023.

Per consultare la dichiarazione mensile sul capitale sociale e i diritti di voto al 31 maggio 2023, cliccare qui e consultare la sezione Dichiarazioni mensili sul capitale sociale e i diritti di voto.

