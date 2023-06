Banimmo annonce un échange de terrains avec la Ville de Charleroi autour du Palais des Expositions qui permettra de développer un nouveau quartier mixte

Dutch French

Le 9 juin, l'acte d'échange de terrains autour du Palais des expositions de Charleroi a été signé.

Banimmo renonce ainsi au bail emphytéotique en faveur de la Ville de Charleroi sur les parcelles entourant le Palais des expositions, que la Ville de Charleroi pourra réaménager dans le cadre du redéveloppement du Palais des expositions.

Banimmo acquiert par la même occasion la nue-propriété des deux parkings existants P1 et P2, ce qui lui confère dès aujourd'hui la pleine propriété de ces parkings, d'une superficie totale de 3,6 ha.

Banimmo ambitionne de développer un quartier mixte sur ces parcelles et prépare, en étroite concertation avec la ville, un Schéma d'Orientation Local qui permettra de déposer les premiers permis de construire en 2024.

Le concept sera articulé autour d’un parc et des espaces ouverts qualitatifs, conçus par l'architecte paysagiste Bas Smets. Il y aura un mélange de logements sous différentes formes, ainsi que des commerces et des bureaux. Dans l'attente du développement, les parkings resteront vraisemblablement en service.

LAURENT CALONNE, CEO : « Cet échange de terrains marque la dernière étape pour Banimmo dans le développement du site de Charleroi en un tout nouveau quartier à usage mixte. »

Pour plus d'informations, contactez :

Banimmo NV LAURENT CALONNE WERNER VAN WALLE

Bischoffsheim 33 CEO Président du Conseil d'administration

B-1000 Bruxelles laurent.calonne@banimmo.be werner.vanwalle@patronale-life.be



T +32 2 710 53 11

Ce communiqué de presse est disponible sur le site web de la société www.banimmo.be .

On Banimmo

Stock-listed on Euronext since 2007, Banimmo has more than 20 years of expertise as real estate developer and a development potential of around 290.000 sqm of floor surface.

Patronale Life’s entry into the capital as main shareholder has given the new management access to financial leverage and short decision lines.

The rejuvenated Banimmo is an innovative player, focusing on the needs of its future building users and with the ambition to follow up on the new trends that will revolutionise the real estate sector.

Our strategy is based on product differentiation, understanding our customer, service-based environments, mission driven actions and transparent communication.

Pièce jointe