Banimmo kondigt grondenruil aan met de Stad Charleroi rond het ‘Palais des Expositions’ die haar zal toelaten een nieuwe gemengde wijk te ontwikkelen

Op 9 juni werd de akte verleden voor een grondenruil rond het ‘Palais des Expositions’ in Charleroi.

Banimmo verzaakt hierbij aan de erfpacht ten voordele van de Stad Charleroi op percelen rondom het ‘Palais des Expositions’, die de Stad Charleroi zal kunnen heraanleggen in het kader van de herontwikkeling van het ‘Palais des Expositions’.

Banimmo verwerft hierbij terzelfdertijd de naakte eigendom van de twee bestaande parkings P1 en P2, waardoor de vennootschap vanaf vandaag volle eigenaar wordt van deze parkings, voor een totale oppervlakte van 3,6 ha.

Banimmo heeft de ambitie om op deze percelen een gemengde wijk te ontwikkelen en is daarvoor in nauw overleg met de stad bezig met de opmaak van een Schéma d’Orientation Local, wat zal toelaten om in 2024 de eerste bouwvergunningen aan te vragen.

Het concept wordt opgebouwd rondom een kwalitatief stedelijk park en een open publieke ruimte van de hand van landschapsarchitect Bas Smets. Er komt een mix van zowel woningen onder diverse vormen, als retail en kantoren. In afwachting van de ontwikkeling zullen de parkings meer dan waarschijnlijk in gebruik blijven.

LAURENT CALONNE, CEO: “Deze grondenruil betekent voor Banimmo de finale stap naar de ontwikkeling van het terrein in Charleroi naar een volledig nieuwe gemengde wijk.”

On Banimmo

Stock-listed on Euronext since 2007, Banimmo has more than 20 years of expertise as real estate developer and a development potential of around 290.000 sqm of floor surface.

Patronale Life’s entry into the capital as main shareholder has given the new management access to financial leverage and short decision lines.

The rejuvenated Banimmo is an innovative player, focusing on the needs of its future building users and with the ambition to follow up on the new trends that will revolutionise the real estate sector.

Our strategy is based on product differentiation, understanding our customer, service-based environments, mission driven actions and transparent communication.

