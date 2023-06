English French

Nanterre, le 9 juin 2023

VINCI remporte le prix de la meilleure opération financière de l’année

décerné par le Club des Trente pour l’acquisition de Cobra IS

Le Club des Trente a décerné à VINCI le prix de la meilleure opération financière de l’année pour l’acquisition de Cobra IS.

A travers ce prix, le Club des Trente a salué le mouvement stratégique opéré par VINCI et la qualité de l’exécution d’une opération représentant un montant de près de 5 milliards d’euros.

Cette transaction structurante, finalisée fin 2021, vise à bâtir un leader mondial dans l’ingénierie, les travaux et les services liés à l’énergie et à accélérer le développement du groupe VINCI dans les énergies renouvelables.

Le Club des Trente rassemble, depuis 1973, des dirigeants exerçant ou ayant exercé des fonctions financières dans les grandes entreprises françaises, et vise à favoriser leur expression et leur influence. A travers le Prix du Club des Trente, le Club fait la démonstration que la finance et ses marchés peuvent être mis au service de stratégies industrielles ambitieuses et compatibles avec des finalités de développement durable. Le Prix récompense les opérations innovantes qui illustrent au mieux ces deux perspectives, et créent par là même de la valeur actionnariale de long terme. Il est ainsi devenu l’une des récompenses les plus prisées des entreprises et de leurs conseils financiers et juridiques.

