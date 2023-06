L’Hypercar ibrida Peugeot con il sistema di visione digitale Gentex è pronta per la 24 Ore di Le Mans

French German Italian Dutch Spanish

LES MANS, Francia, June 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gentex Corporation (NASDAQ: GNTX), partner fornitore ufficiale di Peugeot Sport e fornitore leader di tecnologie legate alla visibilità per l’industria automobilistica globale, ha equipaggiato la nuovissima Hypercar ibrida 9X8 di Peugeot con un sistema di visione posteriore intelligente, progettato per ottimizzare la visuale posteriore del veicolo durante la prossima 24 Ore di Le Mans e per il Campionato Mondiale Endurance FIA.



Con un’attenzione particolare alle prestazioni e alla sicurezza, Peugeot Sport e Gentex hanno collaborato per implementare uno specchietto retrovisore digitale all’avanguardia, che migliorerà la visibilità e la consapevolezza situazionale del conducente durante la gara. Il sistema è una versione da competizione migliorata del Full Display Mirror (FDM) di Gentex, uno specchietto retrovisore digitale disponibile su oltre 90 veicoli da strada in tutto il mondo. La tecnologia acquisisce immagini da una telecamera rivolta verso la parte posteriore e le trasmette a un display a cristalli liquidi integrato nello specchietto, offrendo ai conducenti una visione ampia e priva di ostacoli dietro il veicolo.

Gustavo Menezes, pilota di Peugeot Sport, ha dichiarato “Lo specchietto Gentex ha davvero trasformato la nostra esperienza, soprattutto nelle gare di endurance con le auto ad abitacolo chiuso che abbiamo oggi. Prima bisognava sempre tenere conto delle auto nel proprio angolo cieco e valutare il momento in cui lasciare lo spazio. Ora, quando lottiamo nel traffico, nel momento in cui vediamo nello specchietto Gentex l’auto che abbiamo appena sorpassato, sappiamo di poter già tornare nella linea di corsa”.

Per evidenziare i vantaggi di una visuale posteriore digitale, Gentex e Peugeot Sport hanno prodotto un breve video con interviste al pilota Gustavo Menezes e a François Coudrain, responsabile della catena cinematica del programma WEC di Peugeot Sport.

La versione per autovetture dello specchietto retrovisore digitale Gentex offre una funzionalità bimodale. In modalità specchio, il prodotto funziona come un normale specchietto retrovisore; premendo una leva, lo specchietto entra in modalità display e un display a cristalli liquidi, chiaro e luminoso, appare attraverso la superficie riflettente dello specchietto, offrendo una visione posteriore ampia e senza ostacoli.

La Peugeot 9X8 Hypercar è un’auto da corsa ad alte prestazioni progettata per competere nel Campionato Mondiale Endurance FIA (WEC). In questa stagione, dopo 12 anni di assenza dalla 24 Ore di Le Mans, la casa automobilistica francese vuole seguire le orme dei famosi modelli endurance del marchio, la Peugeot 905 e la Peugeot 908, vincitrici della 24 Ore di Le Mans rispettivamente nel 1992 e nel 1993, e nel 2009.

La gara più importante del Campionato Mondiale Endurance FIA WEC, la 24 Ore di Le Mans, è una delle gare automobilistiche più antiche d ammirate al mondo. Iniziata nel 1923 come occasione per le case automobilistiche di dimostrare la durata dei loro veicoli in gara, è diventata il terreno di prova ideale per numerosi sviluppi tecnologici che possono essere successivamente applicati in tutta l’industria automobilistica. La gara del centenario della 24 Ore di Le Mans si svolgerà il 10-11 giugno 2023.

Informazioni su Peugeot Sport

Da oltre 10 anni, Peugeot Sport perfeziona la sua padronanza della tecnologia ibrida-elettrica nelle competizioni e su strada. Dopo i progetti 908 HY, 908 HYbrid4, 308 R Hybrid e 208 FE, le neo-prestazioni sono ora a disposizione di tutti con il lancio della nuova linea PEUGEOT SPORT ENGINEERED, che sarà supportata dal 2022 da un nuovo programma del Campionato Mondiale Endurance (WEC).

Informazioni su Gentex

Fondata nel 1974, Gentex Corporation (NASDAQ: GNTX) è produttore di specchietti retrovisori a oscuramento automatico e di prodotti di elettronica per il settore automotive, vetri oscurabili per il settore dell’aviazione e prodotti antincendio per il mercato della sicurezza antincendio. Visitare il sito web aziendale www.gentex.com.

