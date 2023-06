Bergen Logistics kondigt strategische uitbreiding in 's-Hertogenbosch aan en verdubbelt zo operationele voetafdruk in Nederland

'S-HERTOGENBOSCH, Nederland, June 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bergen Logistics introduceert vandaag een belangrijke mijlpaal in de internationale groei van het bedrijf met de ingebruikname van een toonaangevend distributiecentrum in 's-Hertogenbosch, waardoor de operationele voetafdruk in Nederland wordt verdubbeld. Met deze nieuwe vestiging demonstreert Bergen opnieuw zijn streven naar flexibele en efficiënte totaaloplossingen voor alle distributiekanalen.



Florian Beck, de Managing Director van Bergen Logistics Europe, is erg opgetogen over deze ontwikkeling: "De nieuwe faciliteit ondersteunt onze strategische groei gezien de vraag naar onze diensten alsmaar toeneemt. De vestiging in 's-Hertogenbosch consolideert onze Europese marktpositie door maatwerkoplossingen te bieden die aansluiten bij de steeds evoluerende behoeften van onze groeiende klantenkring en is een nieuw strategisch onderdeel van ons wereldwijd omni-channel distributienetwerk."

Het hypermoderne distributiecentrum in 's-Hertogenbosch maakt gebruik van state-of-the-arttechnologie en het Cloud X Systems Omni-Channel Fulfillment Platform van Bergen voor opslag, voorraadbeheer en logistiek, en biedt daarnaast uitstekende integratiemogelijkheden met de belangrijkste transportbedrijven, wat voor veel snellere levertijden in Europa zorgt. Deze uitbreidingen vereenvoudigen de orderverwerking, verbeteren de nauwkeurigheid en bevorderen de klanttevredenheid en de voortreffelijke service van Bergen.

"De voordelen van ons nieuw logistiek knooppunt in 's-Hertogenbosch zijn duidelijk. Onze investering zal niet alleen bijdragen aan de betrouwbaarheid en snelheid van onze leveringen, maar ook aan de uitzonderlijke reputatie die Bergen geniet op het gebied van klanttevredenheid.

Het is dan ook onze toewijding aan perfectie waardoor de ingebruikname feilloos is verlopen, wat niet mogelijk zou zijn geweest zonder het geweldige werk, de toewijding en het streven naar perfectie van ons volledig team," aldus Beck.

Naast een aanzienlijke strategische uitbreiding, vormt het nieuwe distributiecentrum ook een flinke investering in de lokale economie van 's-Hertogenbosch en reflecteert het de waarde die Bergen aan zijn werknemers hecht.

"Deze samenwerking met de lokale gemeenschap is voor ons heel belangrijk bij de uitbreiding van onze operationele capaciteit en we kijken ernaar uit om lokaal talent te verwelkomen in de Bergen-familie," beklemtoonde Beck.

Over Bergen Logistics

Bergen Logistics is een wereldwijde koploper op het gebied van oplossingen voor de sectoren kleding, schoenen, accessoires, schoonheidsproducten en interieurdecoratie. Dankzij de innovatieve infrastructuur en de modernste technologieën kan Bergen een groot aantal logistieke en verwerkingsdiensten leveren. Door de vasthoudendheid en toewijding aan uitzonderlijke service is het bedrijf dan ook uitgegroeid tot marktleider.

Bezoek www.bergenlogistics.com voor meer informatie over Bergen Logistics en zijn diensten.