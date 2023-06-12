Cohere 宣布獲得 2.7 億美元 C 輪融資，引入企業級生成式人工智能

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三藩市和多倫多, June 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 企業級人工智能平台領導者 Cohere 於今日宣布獲得 2.7 億美元的新資本（C 輪融資的一部分）。此輪融資以 Inovia Capital 為首，NVIDIA、Oracle、Salesforce Ventures、DTCP、Mirae Asset、Schroders Capital、SentinelOne、Thomvest Ventures 以及回歸投資者 Index Ventures 在內的多家全球機構和戰略投資者也參與了此輪融資。該群體代表了來自美國、加拿大、韓國、英國和德國的投資者，其中包括一些全球最受尊敬的科技公司。



Cohere 的行政總裁兼合夥創始人 Aidan Gomez 表示：「人工智能將是驅動未來十年商業成功的核心。」「隨着對生成式人工智能的早期興奮情緒逐漸向如何加速企業發展轉變，公司對 Cohere 能為他們在新技術時代取得成功提供支援寄予厚望。下一階段的人工智能產品和服務將徹底改變商業版圖，我們已準備好引領這一革新。」

NVIDIA 創始人兼行政總裁 Jensen Huang 表示：「我們正處於由加速計算和生成式人工智能推動的新時代初期。」「Cohere 團隊為生成式人工智能的發展打下了基礎。他們將幫助全球企業利用這些能力來實現自動化和加速進程。」

企業級人工智能

Cohere 的人工智能平台專為企業設計，提供在公司現有的雲環境中進行資料安全部署的選項，以及訂製化服務和客戶支援。這包括由諮詢業務和系統集成合作夥伴組成的生態系統，無論企業處於人工智能的哪個階段，都能為他們提供幫助。

Cohere 的企業級人工智能套件與雲平台無關，提供最高水平的靈活性和資料私隱保護。該平台為可在每個雲供應商上使用而搭建，並在客戶現有的雲環境、虛擬私有雲 (VPC) 甚至現場進行部署，以滿足資料位於公司的條件。這使得公司在保持資料安全的同時，實現現有產品轉型，並構建下一個時代定義的創新解決方案紀元。

Inovia Capital 的技術總裁兼合夥人 Steve Woods 表示：「我們存在的意義是投資於有偉大全球使命和抱負的傑出企業家。」「很少有想法能從根本上改變社會並為人類創造更多價值。顯然，當下就有這樣一個機會。我們很高興與 Cohere 合作，貢獻一份力量。」

這則資訊發布之前，Cohere 已在以下領域取得進展：與 Salesforce Ventures 合作推進生成式人工智能以實現商業價值的 最新公告 ；與 LivePerson 合作 提升客戶體驗的項目；以及企業市場對其表現出極大的額外需求和興趣。由於 Cohere 在其行業領先技術方面的持續推進，斯坦福在最近的語言模型評估中，就準確性而言將 Cohere 的 Command 模型 評為優秀，勝過同期其他模型。與此同時，Cohere 最近發布了全球首個公開可用的 多語言理解模型 ，該模型是基於來自母語人士的真實資料進行訓練的，能夠閱讀和理解全球超過 100 種最常用的語言。

DTCP 的執行董事 Lance Matthews 表示：「Cohere 集結了不可多得的頂級人才和最具創新的技術，並且在生成式人工智能和大型語言模型 (LLM) 方面處於能夠抓住全球企業市場機遇的最佳位置。」「得益於我們獨特的基金結構和關係，我們才能匯集一支由全球機構和包括 Deutsche Telekom 在內的戰略投資者組成的聯盟，以加速 Cohere 將這項技術引入全球企業的願景。」

如欲了解更多關於 Cohere 及其日益壯大的團隊的資訊，請造訪 cohere.com 。

關於 Cohere

Cohere 是企業級人工智能平台的領導者。Cohere 的世界級人工智能與企業的需求格外匹配，帶來了前所未有的易用性、可訪問性和資料私隱保護。Cohere 的平台與雲平台無關，可透過應用程式接口 (API) 作為託管服務進行存取，並可在虛擬私有雲 (VPC) 甚至現場進行部署，以滿足資料位於公司的要求，提供最高水平的靈活性和控制力。Cohere 由 Google Brain 的校友和開創性 Transformer 研究論文的合著者創立，其使命是透過能夠解鎖比以往更直觀的方式生成、搜索和總結資訊的人工智能，實現企業及其產品的轉型。該公司已取得眾多全球機構和戰略投資者的支援，包括 DTCP、Index Ventures、Inovia Capital、Mirae Asset、NVIDIA、Oracle、Radical Ventures、Salesforce Ventures、Section 32 和 Tiger Global，以及諸多人工智能領域的傑出人物，包括 Geoffrey Hinton、Jeff Dean、Fei-Fei Li、Pieter Abbeel 和 Raquel Urtasun。

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