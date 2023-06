Les plus puissants mineurs de crypto-monnaies ont une offre promotionnelle

French German Italian Spanish Dutch Indonesian Japanese Malay Korean Thai

NEW YORK, 12 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite de son récent succès, Bitmanu a le plaisir d'annoncer une offre promotionnelle 3 Plus 1 pour sa gamme de mineurs ASIC. Les mineurs BM 1, BM 2 et BM Pro de la société ont déjà eu un fort impact sur le marché grâce à leurs taux de hachage inégalés. La promotion qui vient d'être lancée se poursuivra jusqu'au 10 juillet, offrant un appareil de minage gratuit à tous les acheteurs de 3 unités du même type.



Des taux de hachage imbattables

BM Pro BM 2 BM 1 Bitcoin 3 900 TH/s 1 220 TH/s 760 TH/s Litecoin 400 GH/s 128 GH/s 80 GH/s Dash 75 TH/s 25 TH/s 15 TH/s Monero 32 MH/s 10 MH/s 6 MH/s

En raison de ces taux de hachage, les mineurs Bitmanu ont été considérés par beaucoup comme le matériel d'exploitation minière le plus puissant jamais élaboré. À cela s'ajoute le fait que, contrairement à la plupart des autres plates-formes de minage du marché, les produits Bitmanu ne sont pas des monstres gourmands en énergie. Ces machines économes en énergie ont permis à la plupart des utilisateurs de récupérer l'intégralité de leur investissement en moins d'un mois.

Profits mensuels potentiels

BM Pro BM 2 BM 1 Bitcoin 7 000 $ 2 400 $ 2 000 $ Litecoin 10 000 $ 3 200 $ 3 000 $ Dash 25 000 $ 9 000 $ 5 000 $ Monero 22 000 $ 6 400 $ 3 800 $

En général, le crypto minage est considéré comme un domaine complexe qui nécessite un niveau avancé de connaissances techniques et d'expérience. Par conséquent, les individus lambda ayant un sens technique limité n'ont jamais été en mesure de faire beaucoup de progrès sur ce marché émergent. Cependant, il a été observé qu'un pourcentage élevé de clients de Bitmanu n'ont jamais utilisé de plate-forme d'exploitation minière auparavant.

Afin de rendre les avantages du minage de crypto-monnaies accessibles à tous, Bitmanu a pris plusieurs mesures importantes. Tout d'abord, ses mineurs sont des appareils simples, prêts à l'emploi, qui peuvent commencer à miner dès qu'ils sont connectés à une prise de courant. De plus, les exigences du système de ces produits sont minimes, ce qui les rend parfaitement adaptés aux amateurs de minage à petite échelle.

Pour en apprendre plus sur Bitmanu, veuillez consulter la page https://bitmanu.com/

À propos de Bitmanu : Bitmanu est une société de production créée, détenue et gérée par une équipe d'investisseurs et d'experts reconnus de l'industrie des crypto-monnaies dont le but est de partager avec le public le bénéfice des dernières innovations technologiques. La société propose une gamme étonnante de mineurs de crypto-monnaies offrant un retour sur investissement très rapide, et qui peuvent être installés et utilisés par tous, indépendamment de l'expérience et des connaissances.