I minatori di criptovaluta più potenti in offerta promozionale

French German Italian Spanish Dutch Indonesian Japanese Malay Korean Thai

NEW YORK, June 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dopo il suo recente successo, Bitmanu è lieta di annunciare un'offerta promozionale 3 Plus 1 per la sua suite di minatori ASIC. I minatori BM 1, BM 2 e BM Pro dell'azienda hanno già avuto un forte impatto sul mercato con i loro tassi di hash senza eguali. La promozione appena lanciata continuerà fino al 10 luglio, offrendo 1 piattaforma di mining assolutamente gratuita a tutti gli acquirenti che acquistano 3 unità dello stesso tipo.



Tassi di hash imbattibili

BM Pro BM 2 BM 1 Bitcoin 3900 TH/s 1220 TH/s 760 TH/s Litecoin 400 GH/s 128 GH/s 80 GH/s Dash 75 TH/s 25 TH/s 15 TH/s Monero 32 MH/s 10 MH/s 6 MH/s

Alla luce di questi tassi di hash, i minatori di Bitmanu sono stati indicati da molti come l'hardware di mining più potente mai costruito. A questo si aggiunge il fatto che, a differenza della maggior parte delle altre piattaforme di mining sul mercato, i prodotti Bitmanu non sono mostri affamati di energia. Queste macchine ad alta efficienza energetica hanno aiutato la maggior parte degli utenti a recuperare completamente il loro investimento nell'arco di un periodo non superiore a un mese.

Potenziali profitti mensili

BM Pro BM 2 BM 1 Bitcoin 7000 $ 2400 $ 2000 $ Litecoin 10.000 $ 3200 $ 3000 $ Dash 25.000 $ 9000 $ 5000 $ Monero 22.000 $ 6400 $ 3800 $

In generale, il mining di criptovalute è considerato un campo complesso che richiede un livello avanzato di conoscenza ed esperienza tecnica. Di conseguenza, le persone comuni con un acume tecnico limitato non sono mai state in grado di fare grandi progressi in questo mercato emergente. Tuttavia, è stato osservato che un'alta percentuale di clienti Bitmanu non ha mai utilizzato una piattaforma di mining in precedenza.

Al fine di rendere i vantaggi del mining crittografico disponibili a tutti, Bitmanu ha adottato diverse misure importanti. Prima di tutto, i loro minatori sono semplici dispositivi plug-and-play che possono iniziare il mining non appena sono collegati a una presa di corrente. Inoltre, i requisiti di sistema di questi prodotti sono nominali, rendendoli ideali per gli appassionati di mining di piccole dimensioni.

Per saperne di più su Bitmanu, visita https://bitmanu.com/

Informazioni su Bitmanu: Bitmanu è una società manifatturiera creata, posseduta e gestita da un team di investitori e noti esperti del settore crittografico dedicati a portare i benefici delle ultime innovazioni tecnologiche al pubblico. L'azienda offre una straordinaria gamma di minatori crittografici che offrono un ritorno sull'investimento ultraveloce e possono essere configurati e utilizzati da tutti indipendentemente dal livello di esperienza e conoscenza.