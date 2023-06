De krachtigste cryptominers voor een promotietarief

French German Italian Spanish Dutch Indonesian Japanese Malay Korean Thai

NEW YORK, June 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Na het recente succes van zijn assortiment ASIC-mijners, komt Bitmanu nu met een '3 Plus 1'-aanbieding. Dankzij hun ongeëvenaarde hash snelheden hebben de miners BM 1, BM 2 en BM Pro van het bedrijf al een grote marktimpact gemaakt. De onlangs gelanceerde actie loopt tot 10 juli en houdt in dat alle kopers die drie units van dezelfde soort aanschaffen 1 gratis extra mining rig krijgen.



Ongeëvenaarde hash snelheden

BM Pro BM 2 BM 1 Bitcoin 3900 TH/s 1220 TH/s 760 TH/s Litecoin 400 GH/s 128 GH/s 80 GH/s Dash 75 TH/s 25 TH/s 15 TH/s Monero 32 MH/s 10 MH/s 6 MH/s

Dankzij deze hash snelheden worden de Bitmanu -miners door velen aanbevolen als de krachtigste mining-hardware ooit. Een bijkomend voordeel is dat producten van Bitmanu geen energieverslindende monsters zijn, in tegenstelling tot de meeste andere mining rigs op de markt. Met deze energiezuinige machines hebben de meeste gebruikers hun investering binnen een maand terugverdiend.

Potentiële maandelijkse winst

BM Pro BM 2 BM 1 Bitcoin $ 7000 $ 2400 $ 2000 Litecoin $ 10.000 $ 3200 $ 3000 Dash $ 25.000 $ 9000 $ 5000 Monero $ 22.000 $ 6400 $ 3800

Over het algemeen wordt cryptomining beschouwd als een complex vakgebied waarvoor je geavanceerde technische kennis en ervaring nodig hebt. Daardoor konden normale mensen met beperkte technische vaardigheden nooit echt iets in deze opkomende markt voor elkaar krijgen. Maar uit analyses blijkt dat een groot deel Bitmanu -klanten nog nooit eerder een mining rig heeft gebruikt.

Om iedereen van de voordelen van cryptomining te laten profiteren, heeft Bitmanu een aantal belangrijke keuzes gemaakt. Ten eerste zijn hun miners eenvoudige plug-en-play-apparaten die gaan minen zodra je de stekker in het stopcontact steekt. Daarnaast zijn de systeemvereisten van deze producten gering, waardoor ze ideaal zijn voor enthousiastelingen die op kleine schaal actief zijn.

Ga naar https://bitmanu.com/ voor meer informatie over Bitmanu

Over Bitmanu: Bitmanu is een productiebedrijf dat is opgericht en wordt gerund door een team beleggers en bekende experts uit de cryptobranche. Zij hebben de missie om de voordelen van de nieuwste technologische innovaties naar het grote publiek te brengen. Het bedrijf verkoopt een indrukwekkend assortiment aan cryptominers met een supersnelle Return On Investment die iedereen, ongeacht de kennis en ervaring, snel kan installeren en gebruiken.