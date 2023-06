Cohere kündigt Finanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 270 Millionen USD zur Einführung von generativer KI in Unternehmen an

German French Portuguese Spanish

SAN FRANCISCO und TORONTO, June 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cohere , die führende KI-Plattform für Unternehmen, gab heute bekannt, dass es im Rahmen seiner Finanzierungsrunde der Serie C neues Kapital in Höhe von 270 Millionen US-Dollar aufgebracht hat. Inovia Capital führte die Runde an, mit zusätzlicher Beteiligung einer vielfältigen Gruppe globaler institutioneller und strategischer Investoren, darunter NVIDIA, Oracle, Salesforce Ventures, DTCP, Mirae Asset, Schroders Capital, SentinelOne, Thomvest Ventures und der erneute Iinvestor Index Ventures. In dieser Gruppe sind Investoren aus den USA, Kanada, Korea, dem Vereinigten Königreich und Deutschland vertreten, zu denen einige der angesehensten Technologieunternehmen der Welt gehören.



Cohere verfügt bereits eine globale Präsenz mit starken europäischen und deutschen Beziehungen. Martin Kon, President und COO von Cohere, ist nicht nur Amerikaner und Kanadier, sondern auch Deutscher und Brite und begann seine Karriere in Deutschland. CEO und Mitbegründer Aidan Gomez ist Spanier und Brite und außerdem Kanadier. Nils Reimers, Director of Machine Learning und Ernder des Satzumwandlers (SBERT), leitet die semantische Suche bei Cohere in Darmstadt. Cohere eröffnete im November 2022 seine Niederlassung in London, die von Chief Scientist Phil Blunsom geleitet wird, und etwa 20% der Cohere-Mitarbeiter befinden sich in Europa. Blunsom gründete und leitete das Sprachteam von Deepmind, bevor er zu Cohere kam. Er zeigt sich verantwortlich für einige der innovativsten Forschungsprojekte im Bereich NLP.

„KI wird das Herzstück für den geschäftlichen Erfolg des nächsten Jahrzehnts sein“, erklärte Aidan Gomez, CEO und Mitbegründer von Cohere. „Da sich die anfängliche Begeisterung über generative KI auf Möglichkeiten zur Beschleunigung von Unternehmen verlagert, wenden sich Unternehmen an Cohere, um sich für den Erfolg in einer neuen Ära der Technologie zu positionieren. Die nächste Phase der KI-Produkte und -Dienstleistungen wird die Wirtschaft revolutionieren, und wir sind bereit, den Weg zu ebnen.“

„Wir stehen am Anfang einer neuen Ära, die von beschleunigtem Computing und generativer KI angetrieben wird“, so Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA. „Das Team von Cohere hat grundlegende Beiträge zur generativen KI geleistet. Ihr Service wird Unternehmen auf der ganzen Welt dabei helfen, diese Fähigkeiten für Automatisierungen und weitere Beschleunigung zu nutzen.“

KI für Unternehmen

Die KI-Plattform von Cohere wurde speziell für Unternehmen entwickelt und lässt sich datensicher in die bestehenden Cloud-Umgebungen oder auch den Kundensupport von Unternehmen integrieren und individuell anpassen. Dazu gehört ein Ökosystem von Beratungs- und Systemintegrationspartnern, die Unternehmen in jeder Phase ihrer KI-Reise unterstützen.

Die KI-Suite für Unternehmen von Cohere ist Cloud-unabhängig und bietet ein Höchstmaß an Flexibilität und Datenschutz. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie bei jedem Cloud-Anbieter verfügbar ist und in der bestehenden Cloud-Umgebung eines Kunden, in einer Virtual Private Cloud (VPC) oder sogar vor Ort eingesetzt werden kann, um den Unternehmen dort zu begegnen, wo sie ihre Daten hanem. Auf diese Weise können Unternehmen bestehende Produkte umgestalten und die nächste Generation innovativer Lösungen entwickeln, ohne dass ihre Daten in Gefahr geraten.

„Unsere ganze Daseinsberechtigung besteht darin, in großartige Unternehmer zu investieren, die eine große weltweite Missionen und Ambitionen haben“, sagte Steve Woods, CTO und Partner bei Inovia Capital. „Es gibt nur wenige Ideen, die die Gesellschaft grundlegend verändern und einen Mehrwert für die Menschheit schaffen können. Wir haben hier offensichtlich eine solche Gelegenheit und sind begeistert, dass wir mit Cohere zusammenarbeiten und Teil davon werden können.“

Die heutige Nachricht folgt, nachdemCohere in mehreren Bereichen Neuerungen vorgelegt hat: eine kürzliche Ankündigung , mit Salesforce Ventures zusammenzuarbeiten, um generative KI zur Erzielung von Geschäftswert voranzutreiben; eine Beziehung mit LivePerson zur Verbesserung von Kundenerlebnisse; und eine Vielzahl zusätzlicher Anfragen und Interessen aus dem Unternehmensmarkt zu hosten. Cohere entwickelt seine branchenführende Technologie ständig weiter und so wurde dem Command-Modell von Cohere in der jüngsten Stanford-Bewertung von Sprachmodellen eine höhere Genauigkeit attestiert als vergleichbaren Modellen. In der Zwischenzeit hat Cohere kürzlich auch das erste öffentlich verfügbare mehrsprachige Verständnismodell vorgestellt, das auf der Grundlage authentischer Daten von Muttersprachlern trainiert wurde und in der Lage ist, über 100 der weltweit am häufigsten gesprochenen Sprachen zu lesen und zu verstehen.

„Cohere verfügt über eine seltene Kombination aus erstklassigen Fachleuten und innovativster Technologie und ist am besten positioniert, um die Chancen des globalen Unternehmensmarktes für generative KI und LLMs zu nutzen“, so Lance Matthews, Managing Director, DTCP. „Unsere einzigartige Finanzierungsstruktur und unsere Beziehungen ermöglichen es uns, eine Koalition globaler institutioneller und strategischer Investoren, einschließlich der Deutschen Telekom, zu versammeln, um die Vision von Cohere zu beschleunigen, diese Technologie in Unternehmen auf der ganzen Welt zu tragen.“

Um mehr über Cohere und sein wachsendes Team zu erfahren, besuchen Sie cohere.com .

Über Cohere

Cohere ist die führende KI-Plattform für Unternehmen. Seine erstklassige künstliche Intelligenz ist auf einzigartige Weise auf die Bedürfnisse von Unternehmen abgestimmt und ermöglicht eine noch nie dagewesene Benutzerfreundlichkeit, Zugänglichkeit und Datensicherheit. Die Plattform von Cohere ist Cloud-unabhängig, über eine API als verwalteter Service zugänglich und kann in einer Virtual Private Cloud (VPC) oder sogar vor Ort eingesetzt werden, um Unternehmen dort zu begegnen, wo sie ihre Daten haben. So wird ein Höchstmaß an Flexibilität und Kontrolle gewährleistet. Cohere wurde von einem ehemaligen Google Brain-Mitarbeiter und Mitverfasser des bahnbrechenden Transformer-Forschungspapiers gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen und ihre Produkte mit Hilfe von KI so umzugestalten, dass sie Informationen auf intuitivere Weise als je zuvor generieren, suchen und zusammenfassen können. Hinter dem Unternehmen steht eine Gruppe globaler institutioneller und strategischer Investoren, darunter DTCP, Index Ventures, Inovia Capital, Mirae Asset, NVIDIA, Oracle, Radical Ventures, Salesforce Ventures, Section 32 und Tiger Global sowie mehrere KI-Koryphäen, darunter Geoffrey Hinton, Jeff Dean, Fei-Fei Li, Pieter Abbeel und Raquel Urtasun.

