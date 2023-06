Cohere Lança Série C de US$270 Milhões para Levar IA Geradora para Empresas

German French Portuguese Spanish

SÃO FRANCISCO e TORONTO, June 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cohere , principal plataforma de IA para empresas, anunciou hoje a disponibilização de novo capital no valor de US$270 Milhões como parte de seu financiamento da Série C. A Inovia Capital liderou a rodada, com participação adicional de um grupo diversificado de investidores institucionais e estratégicos globais, incluindo NVIDIA, Oracle, Salesforce Ventures, DTCP, Mirae Asset, Schroders Capital, SentinelOne, Thomvest Ventures e retorno do investidor Index Ventures. Este grupo representa investidores dos EUA, Canadá, Coreia, Reino Unido e Alemanha, e inclui algumas das empresas de tecnologia mais respeitadas do mundo.



“A IA irá impulsionar a próxima década de sucesso nos negócios”, disse Aidan Gomez, CEO e cofundador da Cohere. “Com a empolgação inicial com a IA generativa se transformando em novas maneiras de acelerar os negócios, as empresas estão procurando a Cohere para posicioná-las para o sucesso em uma nova era da tecnologia. A próxima fase dos produtos e serviços de IA irá revolucionar os negócios e estamos prontos para liderar o caminho.”

“Estamos no início de uma nova era impulsionada pela computação acelerada e IA generativa”, disse Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA. “A equipe da Cohere contribuiu fundamentalmente para a IA generativa. Seu serviço irá ajudar empresas em todo o mundo a aproveitar esses recursos para automatizar e acelerar.”

IA Criada para Empresas

A plataforma de IA da Cohere foi projetada exclusivamente para empresas, oferecendo opções de implantação seguras de dados nos ambientes de nuvem, personalização e suporte ao cliente existentes das empresas. A plataforma inclui também um ecossistema de parceiros de consultoria e integradores de sistemas para ajudar as empresas em qualquer estágio de sua jornada para a IA.

A suíte de IA corporativa da Cohere é independente da nuvem, oferecendo os mais altos níveis de flexibilidade e privacidade de dados. A plataforma foi desenvolvida para estar disponível em todos os provedores de nuvem, implantada dentro do ambiente de nuvem existente de um cliente, nuvem privada virtual (VPC) ou até mesmo no local, para atender às empresas onde seus dados estão abrigados. Isso capacita as empresas a transformar produtos existentes e criar a próxima geração de soluções inovadoras que definem a era, mantendo seus dados seguros.

“Temos por objetivo investir em grandes empreendedores que tenham grandes missões e ambições em todo o mundo”, disse Steve Woods, CTO e sócio da Inovia Capital. “Poucas ideias podem mudar fundamentalmente a sociedade e agregar mais valor à humanidade. Esta é obviamente uma dessas oportunidades e estamos entusiasmados em fazer parceria com a Cohere para poder fazer parte deste empreendimento.”

A notícia de hoje dá seguimento a vários acontecimentos da Cohere em diversas áreas: anúncio recente de colaboração com a Salesforce Ventures para a promoção de uma IA geradora com valor comercial; engajamento com a LivePerson para impulsionar a experiência dos clientes; e uma série de demandas e interesses adicionais por parte do mercado corporativo. Com o avanço da tecnologia líder do setor da Cohere, a avaliação mais recente do modelo de linguagem da Stanford também classificou o modelo de Comando da Cohere com alta precisão em relação aos modelos comparáveis. A Cohere também lançou recentemente o primeiro modelo de compreensão multilíngue publicamente disponível, treinado em dados autênticos de falantes nativos; este modelo tem capacidade para ler e entender mais de 100 dos idiomas mais falados do mundo.

“A Cohere tem uma rara combinação de talentos de primeira linha, a tecnologia mais inovadora e está mais bem posicionada para aproveitar a oportunidade do mercado corporativo global de IA Gerativa e LLMs”, disse Lance Matthews, Diretor Administrativo da DTCP. “Nossa estrutura de fundos e relacionamentos exclusivos nos permitem reunir uma coalizão de investidores institucionais e estratégicos globais, incluindo a Deutsche Telekom, para acelerar a visão da Cohere de oferecer essa tecnologia para empresas de todo o mundo”.

Para mais informação sobre a Cohere e a sua equipa em crescimento, visite cohere.com .

Sobre a Cohere

A Cohere é a principal plataforma de IA para empresas. Sua IA de categoria mundial é unicamente adequada às necessidades dos negócios, desbloqueando a facilidade de uso, acessibilidade e privacidade de dados sem precedentes. A plataforma da Cohere é independente da nuvem, acessível por meio da API como um serviço gerenciado e pode ser implantada em nuvem privada virtual (VPC) ou mesmo no local para atender às empresas onde seus dados estão abrigados, oferecendo os mais altos níveis de flexibilidade e controle. Fundada por ex-alunos do Google Brain e um coautor do seminal artigo Transformer, a Cohere tem a missão de transformar empresas e seus produtos com a IA, desbloqueando uma maneira mais intuitiva do que nunca de gerar, pesquisar e resumir informações. A empresa é apoiada por um grupo de investidores institucionais e estratégicos globais, incluindo DTCP, Index Ventures, Inovia Capital, Mirae Asset, NVIDIA, Oracle, Radical Ventures, Salesforce Ventures, Section 32 e Tiger Global, bem como vários luminares da IA, incluindo Geoffrey Hinton, Jeff Dean, Fei-Fei Li, Pieter Abbeel e Raquel Urtasun.

Contato com a Mídia

press@cohere.com