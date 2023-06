Ecoslops : Point sur le premier semestre

Paris, le 12 juin 2023,

Le premier semestre 2023 a été marqué par des situations contrastées au sein des différentes activités du groupe Ecoslops :

Notre unité de Marseille a connu un très faible niveau d’activité tant pour des questions d’approvisionnement que de poursuite des adaptations techniques

Notre unité de Sines au Portugal a connu un niveau d’activité conforme aux années précédentes et démontre la pertinence du modèle année après année

Notre activité de ventes de Scarabox reste très prometteuse et de nombreux prospects sont en cours d’exploration

- Pour rappel, l’unité de Marseille (Ecoslops Provence) est détenue à 75% par Ecoslops SA et 25% par TotalEnergies. Elle bénéficie à ce titre du support et des compétences des deux partenaires qui sont déterminés à faire de cette co-entreprise un succès dans le secteur de l’économie circulaire.

- Les perturbations sur le marché du gaz ont eu pour conséquence une tension accrue sur les approvisionnements alternatifs en déchets fossiles. Ecoslops a entamé un travail de diversification de ses sources pour y faire face et compte à moyen terme sur les objectifs de décarbonation de l’industrie (cimenteries, ...) qui doivent l’amener à ne plus traiter ce type de déchets.

- La poursuite de travaux d’adaptation et d’amélioration de la performance de l’unité de Marseille ont pénalisé l’activité. Ces travaux sont rendus nécessaires par la particularité de certaines sources locales de déchets fossiles (plus terrestre que maritime comme au Portugal) qui requièrent des conditions de traitement différentes.

Au premier semestre 2023, la production de l’unité de Marseille devrait se situer à environ 1.400 tonnes (contre 3.075 tonnes au premier semestre 2022).

Notre unité de Sines au Portugal a connu un niveau d’activité conforme avec les années précédentes (en tenant compte des plannings de maintenance) et démontre la pertinence du modèle tant au niveau de la pérennité de ses sources d’approvisionnement que de ses débouchés commerciaux.

Notre activité de ventes de solution Scarabox reste très prometteuse et de nombreuses pistes commerciales sont en cours d’exploration :

De nombreux prospects sont à l ‘étude, partout où les grands groupes (pétroliers, miniers, producteurs d’électricité...) sont préoccupés par le non-respect des principes de recyclabilité de leurs huiles usagées, et plus particulièrement en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Togo et en Guinée Conakry.

Pour rappel, dans le cadre de l’accord signé avec Parlym, ce dernier assurera le rôle d’actionnaire majoritaire des sociétés locales (Ecoslops étant minoritaire avec 20%), en charge d’assurer le financement et l’exploitation. Ecoslops enregistrera 100% des produits de la vente de Scarabox à ces sociétés locales et apportera le soutien technique sous forme d’une licence pluri annuelle. Cette stratégie permet de concentrer Ecoslops sur la vente de Scarabox tout en lui donnant accès à une part minoritaire des sociétés locales

Ecoslops peut compter sur une trésorerie en phase avec ses besoins, attendue à 4,7 M€ fin juin. Le Groupe a en effet poursuivi avec succès ses efforts de refinancement au Portugal (2M€ de nouvelles lignes en cours de mise en place et extension la maturité de la ligne IAPMEI). Le réaménagement des maturités de la dette BEI est aussi en cours, comme annoncé précédemment.

