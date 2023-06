Alvotech og Teva ná samningi um upphafsdag sölu á AVT04, líftæknilyfjahliðstæðu við Stelara®, í Bandaríkjunum

English Icelandic

Samkvæmt samningnum má sala á AVT04 (ustekinumab) hefjast í Bandaríkjunum eigi síðar en 21. febrúar 2025, að fengnu samþykki lyfjayfirvalda

Alvotech (NASDAQ: ALVO) og Teva Pharmaceuticals Inc., bandarískt dótturfyrirtæki Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA), tilkynntu í dag að þau hefðu náð samningi við Johnson & Johnson (NUSE:JNJ) sem tryggir Alvotech og Teva rétt til að markaðssetja AVT04, fyrirhugaða líftæknilyfjahliðstæðu Alvotech við Stelara® (ustekinumab), í Bandaríkjunum. Samkvæmt samningnum getur sala á AVT04 í Bandaríkjunum hafist eigi síðar en 21. febrúar 2025.

„Það er gleðiefni að við höfum nú tryggt okkur heimild og upphafsdagsetningu fyrir markaðssetningu næstu líftæknilyfjahliðstæðu okkar í Bandaríkjunum. Þessi áfangi er gott dæmi um kosti þess að þróa mörg lyf samhliða fyrir alþjóðlega markaði,“ sagði Róbert Wessman, stjórnarformaður og forstjóri Alvotech.

„Líftæknilyfjahliðstæður eru þungamiðja í skammtíma- og langtímaáætlunum Teva,“ sagði Sven Dethlefs, framkvæmdastjóri viðskipta fyrir Teva í Norður-Ameríku. „Samkomulagið sem tilkynnt er um í dag er mikilvægt skref í samstarfi okkar við Alvotech, sem eins og Teva ætlar sér að draga úr þeim mikla kostnaði sem hlýst af notkun líftæknilyfja í heilbrigðiskerfinu.“

Um AVT04 (ustekinumab)

AVT04 er einstofna mótefni og líftæknilyfjahliðstæða við Stelara® (ustekinumab). Ustekinumab binst IL-12 og IL-23 frumuboðefnunum í ónæmiskerfinu, sem eru þættir í meinafræði ákveðinna ónæmismiðlaðra sjúkdóma. AVT04 er lyf í þróun og hefur ekki verið samþykkt til notkunar á neinu markaðssvæði. Þá liggur niðurstaða eftirlitsaðila ekki fyrir um notkun lyfsins sem líftæknilyfjahliðstæðu.

Um Alvotech

Alvotech, stofnað af Róberti Wessman, er líftæknifyrirtæki sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi fyrirtæki á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þættir í þróun og framleiðslu í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur meðal annars að þróun líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu eða krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku-Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum. Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd (Japan), Advanz Pharma (EES, Bretland, Sviss, Kanada, Ástralía og Nýja Sjáland), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Ástralía, Nýja Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indonesía, Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Miðausturlönd og Norður Afríka), Abdi Ibrahim (Tyrkland), Kamada Ltd. (KMDA; Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Rómanska-Ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Taíland, Víetnam, Filippseyjar og Suður-Kórea).