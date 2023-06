Godkendelse fra Nasdaq Copenhagen A/S af anmodning om sletning af aktier fra handel

Selskabsmeddelelse nr. 10 / 2023

København, Danmark 12. juni 2023



I selskabsmeddelelse nr. 6 af 2. juni 2023 meddelte Jobindex A/S (“Jobindex” eller “Selskabet”), at Jobindex havde besluttet at lade Selskabets aktier slette fra handel fra Nasdaq First North Growth Market Denmark (“Nasdaq First North”). Jobindex meddelte i samme selskabsmeddelelse, at i umiddelbar forlængelse heraf ville Selskabet indgive anmodning om sletning til Nasdaq Copenhagen.

Nasdaq Copenhagen har den 9. juni 2023 godkendt at slette Selskabets aktier (ISIN DK0060088367) fra handel på Nasdaq First North baseret på den forenklede procedure i regel 2.6(c)(i) i Supplement D i Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares dateret den 21. marts 2023 under følgende betingelser:

Kravene i regel 2.6(c)(i) kontinuerlig er opfyldt i perioden frem til sidste handelsdag; Danielsen 2 ApS’ (“Tilbudsgiver”) ejerandel i Selskabet minimum udgør 9/10 af Selskabets selskabskapital og stemmer frem til og med sidste handelsdag; Oplysningsforpligtelserne i medfør af artikel 19 i markedsmisbrugsforordningen overholdes; Selskabet skal uddybe, hvilke forhold, der gælder for blivende aktionærer, særligt i forhold til § 73 i selskabsloven; og Selskabet skal gøre opmærksom på sletningen af handel i alle selskabsmeddelelser, der offentliggøres i perioden frem til sidste handelsdag.

Nasdaq Copenhagen har bekræftet, at sidste handelsdag på Nasdaq First North er den 30. juni 2023.

Jobindex vil i samarbejde med Tilbudsgiver etablere et tilbud, hvor minoritetsaktionærer en gang årligt kan sælge deres aktier til Tilbudsgiver og/eller Jobindex. Dette tilbud etableres i tillæg til minoritetsaktionærernes rettigheder i henhold til selskabslovens § 73, hvorefter en minoritetsaktionær til enhver tid er berettiget til at anmode Tilbudsgiver om at indløse minoritetsaktionærernes aktier, forudsat Tilbudsgiver på det tidspunkt har en ejerandel på mere end 9/10 af Selskabets selskabskapital og stemmer og i øvrigt i henhold til selskabslovens regler om etablering af en endelig indløsningskurs i mangel af en aftale herom mellem Tilbudsgiver og minoritetsaktionæren.



Yderligere oplysninger



Direktør Kaare Danielsen, Jobindex A/S og Danielsen 2 aps, telefon 20735010, email kd@jobindex.dk

Certified Adviser Jakob Tolstrup Kristensen, Clearwater International K/S, telefon 70225033, email jakob.tolstrup@cwicf.com