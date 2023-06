WeSoft nomme Julian Chenard General Manager d’Agorinfo

WeSoft, fédérateur d’éditeurs de logiciels verticaux, fait évoluer sa gouvernance et annonce la nomination du General Manager d’Agorinfo, éditeur de logiciels à destination des métiers de la viande et pour le monde des céréaliers.

Julian CHENARD est nommé General Manager Agorinfo (Groupe WeSoft)

Major de promotion 2010 de l’ENSICAEN, Julian a débuté sa carrière en tant que développeur d’applications. Puis il a rapidement ajouté des expériences managériales et commerciales au sein d’ESN normandes de premier plan.

Dans le cadre de sa nouvelle mission, Julian devra piloter la stratégie de croissance de l’éditeur pour notamment accompagner ses clients dans leur transformation digitale. Dans ce contexte, il travaillera de concert avec le directoire de WeSoft pour définir les grandes orientations de ces prochaines années, renforcer l’équipe actuelle, étudier de potentielles alliances et définir les moyens à mobiliser.

« Je suis honoré et ravi de faire partie de l’aventure WeSoft en tant que directeur d’Agorinfo. Je suis particulièrement impressionné par l’expertise et le dévouement des équipes en place. Je m'efforcerai de leur apporter mon expertise et mon soutien pour aller plus loin, toujours dans le but de fournir un accompagnement optimal à nos clients. » Julian CHENARD, General Manager d’Agorinfo

« Nous sommes très heureux d’accueillir Julian pour diriger Agorinfo et accompagner son développement. Ses compétences en architecture informatique, son expérience managériale et son dynamisme sont des atouts forts. Il pourra s’appuyer sur les équipes dynamiques d’Agorinfo et sur l’expertise de WeSoft.» Jérôme MATHA, Associé de WeSoft