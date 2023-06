CARVYKTI®▼ (Ciltacabtagene autoleucel; Cilta-cel) reduziert das Risiko des Fortschreitens der Erkrankung oder des Todes um 74 Prozent bei der Behandlung des Multiplen Myeloms in der richtungsweisenden Phase-III-Studie CARTITUDE-4

German Spanish

Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 16 Monaten verbesserte Cilta-cel das progressionsfreie Überleben im Vergleich zu zwei Standardtherapieschemata signifikant1



Die Daten wurden auf der Jahrestagung 2023 der ASCO und dem EHA-Kongress vorgestellt und in The New England Journal of Medicine veröffentlicht2

BEERSE, Belgien, June 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson haben heute bekanntgegeben, dass die Ergebnisse der Phase-III-Studie CARTITUDE-4 belegen, dass CARVYKTI®▼ (Ciltacabtagene autoleucel; Cilta-cel) das Risiko eines Fortschreitens der Erkrankung oder des Todes um 74 Prozent senkte im Vergleich zu zwei Standardbehandlungsschemata (SOC), Pomalidomid, Bortezomib und Dexamethason (PVd) oder Daratumumab, Pomalidomid und Dexamethason (DPd), bei Erwachsenen mit rezidiviertem und Lenalidomid-refraktärem Multiplem Myelom, die eine bis drei vorherige Therapielinien erhalten hatten.1,3

Diese Daten wurden im Rahmen einer Sondersitzung auf der Jahrestagung 2023 der American Society of Clinical Oncology (ASCO), die vom 2. bis 6. Juni in Chicago stattfand, im Presseprogramm und als mündliche Vorträge vorgestellt (Abstract Nr. LBA106) und gleichzeitig im New England Journal of Medicine veröffentlicht.2 Die Ergebnisse werden auch im Rahmen einer Plenarsitzung am Samstag, 10. Juni, auf dem Hybridkongress der European Hematology Association (EHA), der vom 8. bis 11. Juni in Frankfurt stattfindet, präsentiert (Abstract #S100). Bei der CARTITUDE-4Studie handelt es sich um die erste randomisierte Studie, bei der die Wirksamkeit einer Zelltherapie bereits nach dem ersten Rückfall beim Multiplen Myelom untersucht wurde.4,5

„Die Ergebnisse der CARTITUDE-4Studie sind sehr ermutigend, da sie eine deutliche Verbesserung des progressionsfreien Überlebens, der Ansprechraten und eine Verringerung des Sterberisikos durch Cilta-cel im Vergleich zu den bestehenden Behandlungsstandards belegen“, sagte Professor Jesús San Miguel,† Direktor für klinische und translationale Medizin, Universidad de Navarra, Spanien. „Die Ergebnisse belegen das Potenzial von Cilta-cel, sich zu einer wichtigen Therapie für Patienten mit Multiplem Myelom in einer Frühphase ihrer Behandlung zu entwickeln, in der ein ungedeckter Bedarf an neuen therapeutischen Ansätzen besteht.“

An der Phase-IIIStudie CARTITUDE-4 nahmen Patienten (n=419) teil, die eine bis drei vorangegangene Therapielinien erhalten hatten, darunter einen Proteasom-Inhibitor (PI) und einen immunmodulatorischen Wirkstoff (IMiD), und die refraktär auf Lenalidomid reagierten.1 Die Patienten wurden randomisiert (Cilta-cel, n=208; Standardbehandlung [SOC], n=211) und die Patienten in der Cilta-cel-Gruppe unterzogen sich anschließend einer Apherese.1 In der Cilta-cel-Gruppe waren 50 Prozent der Patienten refraktär gegenüber einer PI-Behandlung und 23 Prozent gegenüber einer Behandlung mit Anti-CD38-Therapien; in der SOC-Gruppe waren 46 Prozent bzw. 21 Prozent der Patienten refraktär gegenüber PI- bzw. Anti-CD38-Therapien.1 33 Prozent der Patienten in der Cilta-cel-Gruppe hatten eine vorherige Behandlungslinie erhalten, verglichen mit 32 Prozent der Patienten in der SOC-Gruppe.1

Bei einer medianen Nachbeobachtungsdauer von 16 Monaten wurde bei den Patienten, die in die Cilta-cel-Gruppe randomisiert wurden, im Vergleich zur SOC-Gruppe eine 74-prozentige (Hazard Ratio [HR]=0,26; 95-Prozent-Konfidenzintervall [KI], 0,18-0,38; p-Wert p<0,0001) Verringerung in Bezug auf das Risiko einer Krankheitsprogression oder des Todes beobachtet.1,3 Bei den Patienten in der Cilta-cel-Gruppe wurde das mediane progressionsfreie Überleben (Progression Free Survival, PFS) nicht erreicht, und in der SOC-Gruppe betrug das mediane PFS 11,8 Monate.1 Das PFS nach 12 Monaten lag bei den Patienten in der Cilta-cel-Gruppe und der SOC-Gruppe bei 76 Prozent (95-Prozent-KI, 69 bis 81) bzw. 49 Prozent (95-Prozent-KI, 42 bis 55).1,3 Zum Zeitpunkt des Datenstichtags erreichten die Patienten, die in die Cilta-cel-Gruppe randomisiert wurden, eine Gesamtansprechrate (Overall Response Rate, ORR) von 85 Prozent und 73 Prozent erreichten ein vollständiges Ansprechen (Complete Response, CR) oder besser.1 Bei den Patienten in der SOC-Gruppe lag die ORR bei 67 Prozent und die CR oder besser bei 22 Prozent.1 Bei 144 Patienten in der Cilta-cel-Gruppe und 101 Patienten in der SOC-Gruppe, die hinsichtlich des Status der minimalen Resterkrankung (Minimal Residual Disease, MRD) ausgewertet werden konnten, erreichten 88 Prozent der Patienten, die in die Cilta-cel-Gruppe randomisiert wurden, und 33 Prozent der Patienten, die in die SOC-Gruppe randomisiert wurden, eine MRD-Negativität an der 10-5-Schwelle.1

Nebenwirkungen vom Grad 3 oder 4, einschließlich Infektionen (27 Prozent, 25 Prozent) und Zytopenien (94 Prozent, 86 Prozent), wurden von 97 Prozent bzw. 94 Prozent der Patienten gemeldet.1,3 In der Cilta-cel-Gruppe berichteten 76 Prozent über ein Zytokinfreisetzungssyndrom (1 Prozent Grad 3, kein Grad 4 oder 5), 5 Prozent über ein mit Immuneffektorzellen assoziiertes Neurotoxizitätssyndrom (alle Grad 1 oder 2) und ein Patient hatte eine behandlungsbedingte neurokognitive Bewegungsstörung (Treatment-emergent Adverse Event, TEAE) vom Grad 1.1,3 Insgesamt starben 39 Patienten in der Cilta-cel-Gruppe und 46 Patienten in der SOC-Gruppe; 10 Cilta-cel- und fünf SOC-Patienten starben aufgrund von TEAE.1

„Die Ergebnisse der CARTITUDE-4Studie belegen eindeutig die Wirksamkeit von Cilta-cel, wenn es zu einem früheren Zeitpunkt in der Behandlung eines Patienten verabreicht wird“, so Dr. Jordan Schecter, Vice President, Clinical Development Cellular Therapy Program, Janssen Research & Development, LLC. „Bei Janssen sind wir bestrebt, innovative Therapien voranzubringen, um die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern, und Cilta-cel ist eine wichtige Therapie im Rahmen unserer Bestrebungen, die Behandlung des multiplen Myeloms neu zu definieren.“

Am 25. Mai 2023 reichte Janssen auf der Grundlage der Ergebnisse der CARTITUDE-4Studie einen Antrag auf Typ-II-Änderung bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) ein und beantragte die Zulassung von Cilta-cel für die Frühbehandlung von Patienten mit rezidiviertem und Lenalidomid-refraktärem Multiplem Myelom.

Abschließende Analyse der CARTITUDE-1Studie zu Cilta-cel

Die Abschlussergebnisse der Phase-Ib/II-Studie CARTITUDE-1 (NCT03548207) zu Cilta-cel bei erwachsenen Patienten mit rezidiviertem und refraktärem Multiplem Myelom, die drei oder mehr vorangegangene Therapielinien einschließlich eines PI, eines IMiD und einer Anti-CD38-Antikörpertherapie erhalten haben, zeigten bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 33,4 Monaten ein medianes PFS von 34,9 Monaten (95-Prozent-KI, 25,2 bis nicht abschätzbar [Not Estimable, NE]) und eine mediane Dauer des Ansprechens von 33,9 Monaten (95-Prozent-KI, 25,5-NE).6 Seit der medianen Nachbeobachtungszeit von 27,7 Monaten wurden keine neuen neurotoxischen Ereignisse gemeldet.6 Diese Daten wurden als Posterpräsentation auf der Jahrestagung 2023 der ASCO (Abstract Nr. 8009) vorgestellt und werden als mündliche Präsentation auf dem EHAHybridkongress 2023 (Abstract Nr. S202) vorgestellt.6

„Die jüngsten Daten aus CARTITUDE-1 und CARTITUDE-4 belegen die Wirksamkeit einer einmaligen Infusion von Cilta-cel, sowohl bei der intensiv vorbehandelten Patientenpopulation mit rezidivierter und refraktärer Erkrankung, für die es derzeit zugelassen ist, als auch bei geeigneten Patienten bereits nach dem ersten Rezidiv“, so Edmond Chan, MBChB M.D. (Res), Senior Director, EMEA Therapeutic Area Lead Haematology, Janssen-Cilag Limited. „Es ist von jeher unser Ziel, auf die Bedürfnisse der Patienten in jedem Stadium der Erkrankung einzugehen und letztendlich nachhaltige Remissionen in einem möglichst frühen Stadium der Behandlung zu erreichen, und wir freuen uns, dass wir mit Cilta-cel auf dem Weg zu diesem Ziel große Fortschritte machen.“

Über Ciltacabtagene autoleucel (Cilta-cel)

Cilta-cel erhielt im Mai 2022 von der Europäischen Kommission die bedingte Zulassung für die Behandlung von Erwachsenen mit rezidiviertem und refraktärem Multiplem Myelom, die mindestens drei vorhergehende Therapien erhalten haben, darunter einen IMiD, einen PI und einen Anti-CD38-Antikörper, und bei denen die Erkrankung unter der letzten Therapie fortgeschritten ist.7,8 Im Februar 2022 erteilte die US-amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde (FDA) die Zulassung für Cilta-cel zur Behandlung von Erwachsenen mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom nach vier oder mehr vorausgegangenen Therapielinien, einschließlich eines PI, eines IMiD und eines monoklonalen Antikörpers gegen CD38.9,10 Eine vollständige Liste der unerwünschten Ereignisse sowie Informationen zu Dosierung und Verabreichung, Gegenanzeigen und anderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von Cilta-cel finden Sie in der Zusammenfassung der Produktmerkmale.8 Gemäß den EMA-Vorschriften für neue Arzneimittel und solche, die eine bedingte Zulassung erhalten haben, unterliegt Cilta-cel einer zusätzlichen Kontrolle.

Cilta-cel ist eine auf das B-Zellreifungsantigen (B-cell maturation antigen, BCMA) ausgerichtete, gentechnisch veränderte autologe T-Zell-Immuntherapie, bei der patienteneigene T-Zellen mit einem Transgen umprogrammiert werden, das für einen chimären Antigenrezeptor (CAR) kodiert, der Zellen identifiziert und eliminiert, die BCMA exprimieren.11 BCMA wird primär auf der Oberfläche von Zellen der B-Linie des malignen multiplen Myeloms sowie von B-Zellen im Spätstadium und Plasmazellen exprimiert.12,13 Das Cilta-cel CAR-Protein enthält zwei BCMA-orientierte Einzeldomänenantikörper, die eine hohe Avidität gegen humanes BCMA aufweisen.11 Die CAR-modifizierten T-Zellen exprimieren Fusionsproteine von Antigenrezeptoren gegen tumorassoziierte Oberflächenantigene und T-Zell-Aktivierungsdomänen und lenken nach Bindung an BCMA-exprimierende Zellen die Effektor-T-Zellen um und verbessern die tumorspezifische Immunüberwachung.14

Janssen Biotech, Inc. (Janssen) schloss im Dezember 2017 eine weltweite Lizenz- und Kooperationsvereinbarung mit Legend Biotech USA, Inc. zur Entwicklung und Vermarktung von Cilta-cel.15

Über CARTITUDE-4

CARTITUDE-4 (NCT04181827) ist die erste internationale, randomisierte, offene Studie der Phase III zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Cilta-cel im Vergleich zu PVd oder DPd bei erwachsenen Patienten mit rezidiviertem und Lenalidomid-refraktärem Multiplem Myelom, die eine bis drei vorausgegangene Therapielinien erhalten haben.1

Über CARTITUDE-1

CARTITUDE-1 (NCT03548207) ist eine offene, multizentrische Studie der Phase Ib/II zur Bewertung von Cilta-cel bei der Behandlung von Patienten mit rezidiviertem und refraktärem Multiplem Myelom, die zuvor einen PI, einen IMiD und einen monoklonalen Anti-CD38-Antikörper erhalten haben und bei denen die Erkrankung bei oder nach der letzten Behandlung fortgeschritten ist. Die teilnehmenden Patienten hatten im Durchschnitt sechs vorangegangene Behandlungen erhalten (Bandbreite: 3-18). Von den 97 in die Studie aufgenommenen Patienten waren 99 Prozent refraktär gegenüber der letzten Behandlungslinie und 88 Prozent waren dreifach refraktär, d. h., ihre Krebserkrankung sprach nicht auf ein IMiD, einen PI und einen monoklonalen Anti-CD38-Antikörper an oder war unter diesen Therapien fortgeschritten.6,16

Über das Multiple Myelom

Das Multiple Myelom ist eine unheilbare Blutkrebserkrankung, die eine Art von weißen Blutkörperchen, die so genannten Plasmazellen, betrifft, die im Knochenmark vorkommen.17 Beim Multiplen Myelom verändern sich diese malignen Plasmazellen und wachsen unkontrolliert.13 In Europa wurde im Jahr 2020 bei mehr als 50.900 Menschen ein Multiples Myelom diagnostiziert, und mehr als 32.400 Patienten starben.18 Während einige Patienten mit Multiplem Myelom zunächst keine Symptome haben, können bei anderen die üblichen Anzeichen und Symptome der Krankheit auftreten, wie z. B. Knochenbrüche oder -schmerzen, niedrige Anzahl roter Blutkörperchen, Müdigkeit, hoher Kalziumspiegel oder Nierenversagen.19

Über die Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

Wir bei Janssen arbeiten an einer Zukunft, in der die Krankheiten der Vergangenheit angehören. Wir sind die Pharmaunternehmen von Johnson & Johnson und arbeiten unermüdlich daran, diese Zukunft für Patienten auf der ganzen Welt Wirklichkeit werden zu lassen, indem wir Krankheiten mit Wissenschaft bekämpfen, den Zugang zu Medikamenten mit Einfallsreichtum verbessern und Hoffnungslosigkeit mit Herz heilen. Wir konzentrieren uns auf die Bereiche der Medizin, in denen wir am meisten bewirken können: kardiovaskuläre Erkrankungen, Stoffwechsel- und Netzhauterkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten und Impfstoffe, Neurowissenschaften, Onkologie und pulmonale Hypertonie.

Weitere Informationen finden Sie unter www.janssen.com/emea. Folgen Sie uns auf www.linkedin.com/janssenEMEA und lesen Sie unsere neuesten Mitteilungen.

Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC und Janssen Biotech, Inc. sind Teil der Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson.

† Professor Jesús San Miguel, Direktor für klinische und translationale Medizin an der Universidad de Navarra, hat Janssen beratend zur Seite gestanden und Vorträge gehalten; er wurde nicht für seine Medienarbeit bezahlt.

Hinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 zur Produktentwicklung und zu den potenziellen Vorteilen und Behandlungseffekten von Ciltacabtagene autoleucel (Cilta-cel). Die Leserinnen und Leser werden dazu angehalten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zu Grunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen Pharmaceutica NV,Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC, Janssen Biotech, Inc. einer der anderen Janssen Pharmaceutical Companies und/oder Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: Herausforderungen und Unsicherheiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Zulassungen; Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Herstellung; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; Anfechtung von Patenten; Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabemustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich weltweiter Gesundheitsreformen; und Trends zur Eindämmung der Gesundheitskosten. Eine weitere Aufstellung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-K für das am 1. Januar 2023 endende Geschäftsjahr, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements“ (dt. Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen) und „Item 1A. Risk Factors“, sowie in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formular 10-Q und in anderen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission. Kopien dieser Unterlagen sind online unter www.sec.gov, www.jnj.com oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson erhältlich. Weder die Janssen Pharmaceutical Companies noch Johnson & Johnson sind verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

