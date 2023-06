CARVYKTI ® (ciltacabtagén autoleucel; cilta-cel) Reduce en un 74 por ciento el Riesgo de Progresión o Muerte de los Pacientes con Mieloma Múltiple en Líneas más Precoces de Tratamiento Según Datos del Estudio de Referencia Fase 3 CARTITUDE-4

German Spanish

Con una mediana de seguimiento de 16 meses, cilta-cel mejoró significativamente la supervivencia libre de progresión, en comparación con dos tratamientos estándar1



Datos presentados en la Reunión Anual de la ASCO y el Congreso de la EHA de 2023 y publicados en The New England Journal of Medicine2

BEERSE, BÉLGICA, June 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson ha anunciado hoy resultados del estudio de fase 3 CARTITUDE-4 que muestran que CARVYKTI®▼ (ciltacabtagén autoleucel; cilta-cel) redujo el riesgo de progresión o muerte en un 74 por ciento en comparación con dos tratamientos estándar, pomalidomida, bortezomib y dexametasona (PVd) o daratumumab, pomalidomida y dexametasona (DPd), en pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario a lenalidomida que han recibido de una a tres líneas de tratamiento previas.1,3

Estos datos se han presentado en el programa de prensa y en forma de comunicación oral en una sesión especial de la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) (Resumen n.º LBA106), que tiene lugar en Chicago del 2 al 6 de junio, y se han publicado simultáneamente en The New England Journal of Medicine.2 Los resultados se presentarán también en el congreso híbrido de la Asociación Europea de Hematología (EHA) (Resumen n.º S100) en la sesión plenaria del sábado 10 de junio de 2023. Este congreso tendrá lugar en Fráncfort, Alemania, del 8 al 11 de junio. El estudio CARTITUDE-4 es el primer estudio aleatorizado que investiga la eficacia de una terapia celular desde la primera recaída del mieloma múltiple.4,5

«Los resultados del estudio CARTITUDE-4 son muy prometedores puesto que demuestran mejoras significativas en la supervivencia libre de progresión y en las tasas de respuesta, así como una reducción del riesgo de muerte con cilta-cel en comparación con los actuales estándares de tratamiento», señala el catedrático Jesús San Miguel,† director de medicina clínica y traslacional de la Universidad de Navarra (España). «Los hallazgos confirman el potencial de cilta-cel de convertirse en un tratamiento esencial para los pacientes con mieloma múltiple en una fase más temprana de su enfermedad, donde aún existe la necesidad no cubierta de contar con estrategias terapéuticas innovadoras».

El estudio de fase 3 CARTITUDE-4 incluyó a pacientes (n = 419) que habían recibido de una a tres líneas de tratamiento previas, incluido un inhibidor del proteasoma (IP) y un agente inmunomodulador (IMiD), y que eran refractarios a lenalidomida.1 Los pacientes fueron aleatorizados (cilta-cel, n = 208; tratamientos estándar, n = 211) y aquellos del brazo de cilta-cel fueron posteriormente sometidos a aféresis.1 En el brazo de cilta-cel, el 50 por ciento de los pacientes eran refractarios a IP y el 23 por ciento eran refractarios a terapias anti-CD38; en el brazo de tratamientos estándar, el 46 por ciento y el 21 por ciento de los pacientes eran refractarios a IP y a terapias anti-CD38, respectivamente.1 El 33 por ciento de los pacientes del brazo de cilta-cel recibió una línea de tratamiento previa, frente al 32 por ciento de los pacientes del brazo de tratamientos estándar.1

Con una mediana de seguimiento de 16 meses, se observó una reducción del 74 por ciento (cociente de riesgos [CR] = 0,26; intervalo de confianza [IC] del 95 por ciento, 0,18-0,38; P<0,0001) del riesgo de progresión o muerte en los pacientes aleatorizados al brazo de cilta-cel en comparación con los tratamientos estándar.1,3 Entre los pacientes del brazo cilta-cel, no se alcanzó la mediana de supervivencia sin progresión (SSP) y en el brazo de pacientes con tratamientos estándar la mediana de SSP fue de 11,8 meses.1 La SSP de los pacientes del brazo de cilta-cel y del brazo de tratamientos estándar, a los 12 meses, fue del 76 por ciento (IC del 95 por ciento: 69 a 81) y del 49 por ciento (IC del 95 por ciento: 42 a 55), respectivamente.1,3 En el momento de corte, los pacientes asignados aleatoriamente al brazo de cilta-cel alcanzaron una tasa de respuesta global (TRG) del 85 por ciento y el 73 por ciento logró una respuesta completa (RC) o mejor.1 Entre los pacientes del brazo con tratamientos estándar, la TRG fue del 67 por ciento y la RC o mejor fue del 22 por ciento.1 En 144 pacientes del brazo de cilta-cel y 101 pacientes del brazo de tratamientos estándar evaluables para determinar el estado de la enfermedad mínima residual (EMR), el 88% de los pacientes aleatorizados al brazo de cilta-cel y el 33% de los pacientes aleatorizados al brazo de los tratamientos estándar alcanzaron una EMR negativa con una sensibilidad de 10-5, respectivamente.1

El 97 por ciento y el 94 por ciento de los pacientes notificaron acontecimientos adversos (AA) de grado 3 o 4, incluidas infecciones (27 por ciento, 25 por ciento) y citopenias (94 por ciento, 86 por ciento), respectivamente.1,3 En el brazo de cilta-cel, el 76 por ciento presentó síndrome de liberación de citoquinas (1 por ciento de grado 3, ninguno de grado 4 o 5), el 5 por ciento presentó síndrome de neurotoxicidad asociado a células efectoras inmunes (todos de grado 1 o 2) y un paciente presentó un AA asociado al tratamiento de grado 1 con alteración del movimiento y neurocognitivo.1,3 En total, 39 pacientes en el brazo de cilta-cel y 46 en el brazo de tratamientos estándar fallecieron; 10 pacientes de cilta-cel y 5 de los tratamientos estándar fallecieron debido a acontecimientos adversos surgidos durante el tratamiento (AAST).1

«Los resultados del estudio CARTITUDE-4 demuestran claramente la eficacia de cilta-cel cuando se administra en líneas más precoces», explica el doctor Jordan Schecter, vicepresidente del Programa de desarrollo clínico de terapia celular de Janssen Research & Development, LLC. «En Janssen, estamos comprometidos con el avance de terapias innovadoras para mejorar los resultados de los pacientes y cilta-cel representa una importante terapia en nuestro esfuerzo para redefinir el tratamiento del mieloma múltiple».

El 25 de mayo de 2023, Janssen presentó una variación de tipo II a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) basada en los resultados del estudio CARTITUDE-4 para conseguir la aprobación de cilta-cel para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple en recaída y refractario a lenalidomida en líneas más precoces.

Análisis final del estudio CARTITUDE-1 de cilta-cel

Los resultados finales del estudio de fase 1b/2 CARTITUDE-1 (NCT03548207) de cilta-cel en pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario que han recibido tres o más líneas de tratamiento previas, incluido un IP, un IMiD y un anticuerpo anti-CD38, mostraron, con una mediana de seguimiento de 33,4 meses, una mediana de SSP de 34,9 meses (IC del 95 por ciento, 25,2-a no estimable [NE]) y una mediana de duración de la respuesta de 33,9 meses (IC del 95 por ciento, 25,5-NE).6 No se notificaron nuevos episodios de neurotoxicidad desde los 27,7 meses de mediana de seguimiento.6 Estos datos se han presentado en forma de póster en la Reunión Anual de la ASCO de 2023 (Resumen n.º 8009) y se expondrán como presentación oral en el congreso híbrido de la EHA 2023 (Resumen n.º S202).6

«Los últimos datos de CARTITUDE-1 y CARTITUDE-4 refuerzan el potencial de una única infusión de cilta-cel, tanto para los pacientes en recaída y refractarios muy pretratados, para quienes está actualmente aprobado, como para pacientes candidatos desde la primera recaída», afirma Edmond Chan, doctor en medicina, especialista en cirugía, director principal del área terapéutica de hematología de EMEA, Janssen-Cilag Limited. «Nuestro objetivo siempre ha sido responder a las necesidades de los pacientes en cada etapa de la enfermedad y, en definitiva, conseguir remisiones duraderas en las fases más tempranas de su enfermedad. Estamos ilusionados con los grandes avances conseguidos con cilta-cel hacia ese objetivo».

#FIN#

Acerca de ciltacabtagén autoleucel (cilta-cel)

Cilta-cel recibió la autorización de comercialización condicional de la Comisión Europea en mayo de 2022 para el tratamiento de adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario que han recibido al menos tres tratamientos previos, incluido un IMiD, un IP y un anticuerpo anti-CD38, y que han presentado progresión de la enfermedad al último tratamiento.7,8 En febrero de 2022, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos aprobó cilta-cel para el tratamiento de adultos con mieloma múltiple en recaída o refractario después de cuatro o más líneas de tratamiento previas, incluido un IP, un IMiD y un anticuerpo monoclonal anti-CD38.9,10 Para acceder a un listado completo de efectos adversos y a información sobre la posología y administración, contraindicaciones y otras precauciones al utilizar cilta-cel, consulte la ficha técnica (Summary of Product Characteristics).8 En consonancia con la normativa de la EMA para nuevos medicamentos y para aquellos a los que se les concede la aprobación condicional, cilta cel está sujeto a monitorización adicional.

Cilta-cel es una inmunoterapia de linfocitos T autólogos genéticamente modificados dirigida contra el antígeno de maduración de células B (BCMA), que consiste en reprogramar los propios linfocitos T del paciente con un transgén que codifica un receptor de antígeno quimérico (CAR) que identifica y elimina las células que expresan el BCMA.11 El BCMA se expresa principalmente en la superficie de las células malignas del mieloma múltiple, así como en las células B en estadíos avanzados y en las células plasmáticas.12,13 La proteína CAR de cilta-cel presenta dos anticuerpos de dominio único dirigidos a BCMA diseñados para conferir una alta avidez por el BCMA humano.11 Los linfocitos T CAR modificados expresan proteínas de fusión de receptores de antígenos contra antígenos de superficie asociados al tumor y dominios de activación de linfocitos T, y al unirse a células que expresan BCMA redirigen a los linfocitos T efectores y mejoran la inmunovigilancia específica contra tumores.14

En diciembre de 2017, Janssen Biotech, Inc. (Janssen) alcanzó un acuerdo de licencia mundial y colaboración con Legend Biotech USA Inc. para desarrollar y comercializar cilta-cel.15

Acerca de CARTITUDE-4

CARTITUDE-4 (NCT04181827) es el primer estudio de fase 3 internacional, aleatorizado y abierto que evalúa la eficacia y seguridad de cilta-cel frente a PVd o DPd en pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario a lenalidomida que han recibido de una a tres líneas de tratamiento previas.1

Acerca de CARTITUDE-1

CARTITUDE-1 (NCT03548207) es un estudio de fase 1b/2, abierto y multicéntrico, que evalúa el uso de cilta-cel para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple en recaída y refractario, que han recibido previamente un IP, un IMiD y un anticuerpo monoclonal anti- CD38 y que han presentado progresión de la enfermedad durante o tras el último tratamiento. Los pacientes del estudio habían recibido una mediana de seis líneas de tratamiento previas (intervalo, 3-18). De los 97 pacientes incluidos en el ensayo, el 99 por ciento eran refractarios a la última línea de tratamiento y el 88 por ciento eran triples refractarios, lo que significa que su cáncer no respondió o presentó progresión durante el tratamiento con un IMiD, un IP y un anticuerpo monoclonal anti-CD386.6,16

Acerca del mieloma múltiple

El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre incurable que afecta a un tipo de glóbulos blancos denominados células plasmáticas, que se encuentran en la médula ósea.17 En el mieloma múltiple, las células plasmáticas cancerosas cambian y crecen descontroladamente.13 En Europa, más de 50.900 personas fueron diagnosticadas con mieloma múltiple en 2020, y más de 32.400 pacientes murieron.18 Si bien algunos pacientes con mieloma múltiple no presentan síntomas inicialmente, otros pueden tener síntomas frecuentes de la enfermedad, que pueden incluir fractura o dolor de huesos, recuento bajo de glóbulos rojos, cansancio, niveles altos de calcio o insuficiencia renal.19

Acerca de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson

En Janssen, estamos creando un futuro en el que la enfermedad es cosa del pasado. Somos las compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson y trabajamos incansablemente para hacer que ese futuro sea una realidad para los pacientes de todo el mundo que combaten enfermedades con ayuda de la ciencia, para mejorar el acceso con ingenio y para curar la desesperanza con el corazón. Nos centramos en áreas de la medicina donde podemos marcar la mayor diferencia: Cardiovascular, metabolismo y retina, inmunología, enfermedades infecciosas y vacunas, neurociencia, oncología e hipertensión pulmonar.

Más información en www.janssen.com/emea. Síganos en www.linkedin.com/janssenEMEA para conocer las últimas novedades.

Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC y Janssen Biotech, Inc., forman parte de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson.

†El catedrático Jesús San Miguel, director de medicina clínica y traslacional de la Universidad de Navarra, ha prestado servicios de consultoría, asesoramiento y ponencias a Janssen; no ha cobrado por ningún trabajo en los medios de comunicación.

# # #

Precauciones relacionadas con declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», según la definición de la Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 sobre el desarrollo de productos y los beneficios potenciales y el impacto del tratamiento de ciltacabtagén autoleucel (cilta-cel). Se advierte al lector que no debe basarse en estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se fundan en expectativas actuales de eventos futuros. Si los supuestos subyacentes resultan ser inexactos, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados concretos pueden variar significativamente respecto de las expectativas y las proyecciones de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC, Janssen Biotech, Inc., de cualquier otra Janssen Pharmaceutical Companies y/o de Johnson & Johnson. Los riesgos e incertidumbres incluyen, aunque no de forma excluyente, desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y desarrollo de productos, incluyendo la incertidumbre del éxito clínico y de la obtención de las autorizaciones reglamentarias; la incertidumbre del éxito comercial; dificultades en la fabricación y retrasos; competencia, incluyendo avances tecnológicos, nuevos productos y patentes conseguidos por los competidores; desafíos a las patentes; preocupaciones sobre la eficacia o seguridad del producto que resulten en retiradas del producto o acciones reguladoras; cambios en el comportamiento o pautas de gasto de los compradores de productos y servicios sanitarios; cambios en las leyes y normativas aplicables, que incluyan reformas sanitarias globales; y tendencias hacia una contención de los costes en salud. Una lista adicional y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores pueden encontrarse en el Informe anual de Johnson & Johnson del Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el día 1 de enero de 2023, incluido en las secciones subtituladas «Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements» e «Item 1A. Risk Factors», y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & Johnson del Formulario 10-Q y otros archivos en la Comisión de Valores y Bolsa. Hay copias de estas presentaciones disponibles en línea en www.sec.gov, www.jnj.com o previa solicitud a Johnson & Johnson. Ninguna de las Janssen Pharmaceutical Companies ni Johnson & Johnson se compromete a actualizar proyecciones futuras como resultado de nueva información o de eventos o desarrollos futuros.

Referencias

1 Dhakal B. Phase 3 Results From CARTITUDE-4: Cilta-cel Versus Standard of Care (PVd or DPd) in Lenalidomide-Refractory Multiple Myeloma. Resumen n.º LBA106 [Ponencia oral]. Presentado en la Reunión Anual de 2023 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica.

2 San-Miguel J, Dhakal B, et al. Cilta-cel or Standard Care in Lenalidomide-Refractory Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2023;DOI:10.1056/NEJMoa2303379. Último acceso: Junio de 2023.

3 Dhakal B, et al. First phase 3 results from CARTITUDE-4: Cilta-cel versus standard of care (PVd or DPd) in lenalidomide-refractory multiple myeloma. Resumen n.º LBA106 [Resumen]. Presentado en la Reunión Anual de 2023 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica.

4 ClinicalTrials.gov. A Study Comparing JNJ-68284528, a CAR-T Therapy Directed Against B-cell Maturation Antigen (BCMA), Versus Pomalidomide, Bortezomib and Dexamethasone (PVd) or Daratumumab, Pomalidomide and Dexamethasone (DPd) in Participants With Relapsed and Lenalidomide-Refractory Multiple Myeloma (CARTITUDE-4). Disponible en: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04181827?term=JNJ-68284528&phase=2&draw=2&rank=1. Último acceso: Junio de 2023.

5 ClinicalTrials.gov. Search results for CAR-T, Multiple Myeloma, Phase 3 studies. Disponible en: https://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=CAR-T&cond=Multiple+Myeloma&age_v=&gndr=&type=&rslt=&phase=2&Search=Apply. Último acceso: Junio de 2023.

6 Lin Y. CARTITUDE-1 Final Results: Phase 1b/2 Study of Ciltacabtagene Autoleucel in Heavily Pretreated Patients With Relapsed/Refractory Multiple Myeloma. Resumen n.º 8009 [Ponencia oral]. Presentado en la Reunión Anual de 2023 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica.

7 Janssen.com. European Commission Grants Conditional Approval of CARVYKTI® (Ciltacabtagene Autoleucel), Janssen’s First Cell Therapy, for the Treatment of Patients with Relapsed and Refractory Multiple Myeloma. Disponible en: https://www.janssen.com/european-commission-grants-conditional-approval-carvykti-ciltacabtagene-autoleucel-janssens-first. Último acceso: Junio de 2023.

8 European Medicines Agency. CARVYKTI (Ciltacabtagene Autoleucel) Summary of Product Characteristics. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/carvykti-epar-product-information_en.pdf. Último acceso: Junio de 2023.

9 JnJ.com. U.S. FDA Approves CARVYKTI™ (ciltacabtagene autoleucel), Janssen’s First Cell Therapy, a BCMA-Directed CAR-T Immunotherapy for the Treatment of Patients with Relapsed or Refractory Multiple Myeloma. Disponible en: https://www.jnj.com/u-s-fda-approves-carvykti-ciltacabtagene-autoleucel-janssens-first-cell-therapy-a-bcma-directed-car-t-immunotherapy-for-the-treatment-of-patients-with-relapsed-or-refractory-multiple-myeloma. Último acceso: Junio de 2023.

10 CARVYKTI® Prescribing Information. Horsham, PA: Janssen Biotech, Inc. Disponible en: https://www.fda.gov/media/156560/download. Último acceso: Junio de 2023.

11 Martin T, et al. Ciltacabtagene Autoleucel, an Anti–B-cell Maturation Antigen Chimeric Antigen Receptor T-Cell Therapy, for Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: CARTITUDE-1 2-Year Follow-Up. Journal of Clinical Oncology. 2022;41:1265-1274.

12 Frerichs KA, et al. Preclinical Activity of JNJ-7957, a Novel BCMA×CD3 Bispecific Antibody for the Treatment of Multiple Myeloma, Is Potentiated by Daratumumab. Clin Cancer Res. 2020;26(9):2203-2215.

13 Cho SF, et al. Targeting B Cell Maturation Antigen (BCMA) in Multiple Myeloma: Potential Uses of BCMA-Based Immunotherapy. Front Immunol. 2018;10(9):1821.

14 Tai YT, Anderson KC. Targeting B-cell maturation antigen in multiple myeloma. Immunotherapy. 2015;7(11):1187-1199.

15 JnJ.com. Janssen Enters Worldwide Collaboration and License Agreement with Chinese Company Legend Biotech to Develop Investigational CAR-T Anti-Cancer Therapy. Disponible en: https://www.jnj.com/media-center/press-releases/janssen-enters-worldwide-collaboration-and-license-agreement-with-chinese-company-legend-biotech-to-develop-investigational-car-t-anti-cancer-therapy. Último acceso: Junio de 2023.

16 ClinicalTrials.gov. A Study of JNJ-68284528, a Chimeric Antigen Receptor T Cell (CAR-T) Therapy Directed Against B-Cell Maturation Antigen (BCMA) in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (CARTITUDE-1). Disponible en: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03548207. Último acceso: Junio de 2023.

17 American Cancer Society. "What Is Multiple Myeloma?" Disponible en: https://www.cancer.org/cancer/multiple-myeloma/about/what-is-multiple-myeloma.html. Último acceso: Junio de 2023.

18 GLOBOCAN 2020. Cancer Today Population Factsheets: Europe Region. Disponible en: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/908-europe-fact-sheets.pdf. Último acceso: Junio de 2023.

19 American Cancer Society. Multiple myeloma: early detection, diagnosis and staging. Disponible en: https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8740.00.pdf. Último acceso: Junio de 2023.

CP-393696

Junio de 2023

Contacto de prensa:

Jenni Mildon

Móvil: +44 7920 418552

Correo electrónico:jmildon@its.jnj.com



Relaciones con los inversores:

Raychel Kruper

Móvil: +1 732 524 6164

Correo electrónico: rkruper@its.jnj.com