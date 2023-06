HighCo : Transactions sur actions propres du 05/06/2023 au 09/06/2023

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 5 au 9 juin 2023

Paris, le 12 juin 2023

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 05/06/2023 FR 0000054231 2 000 4,76 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 06/06/2023 FR 0000054231 2 000 4,79 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 07/06/2023 FR 0000054231 2 000 4,76 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 08/06/2023 FR 0000054231 2 000 4,76 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 09/06/2023 FR 0000054231 2 000 4,72 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-05

07:15:04 FR 0000054231 4,74 EUR 491 XPAR jAj6AkQAkP001Vy0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-05

07:15:05 FR 0000054231 4,74 EUR 141 XPAR jAj6AkQAkS001WL0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-05

07:22:00 FR 0000054231 4,74 EUR 38 XPAR jAj6AkQAr8001Z80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-05

07:24:41 FR 0000054231 4,74 EUR 250 XPAR jAj6AkQAtk001c90 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-05

07:24:42 FR 0000054231 4,74 EUR 42 XPAR jAj6AkQAtk001cJ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-05

07:58:29 FR 0000054231 4,74 EUR 13 XPAR jAj6AkQBQR002A10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-05

08:05:07 FR 0000054231 4,74 EUR 6 XPAR jAj6AkQBWt002By0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-05

08:27:13 FR 0000054231 4,77 EUR 486 XPAR jAj6AkQBsH002MK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-05

08:27:13 FR 0000054231 4,77 EUR 113 XPAR jAj6AkQBsH002MU0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-05

09:17:42 FR 0000054231 4,77 EUR 20 XPAR jAj6AkQCf8002hK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-05

09:17:46 FR 0000054231 4,77 EUR 20 XPAR jAj6AkQCfB002hU0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-05

09:27:44 FR 0000054231 4,77 EUR 11 XPAR jAj6AkQCoo002lN0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-05

11:30:24 FR 0000054231 4,78 EUR 126 XPAR jAj6AkQEjY003EW0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-05

11:30:24 FR 0000054231 4,78 EUR 118 XPAR jAj6AkQEjY003Eg0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-05

13:05:41 FR 0000054231 4,81 EUR 125 XPAR jAj6AkQGDl003vi0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-06

07:03:59 FR 0000054231 4,82 EUR 571 XPAR jAj6AkQX3S000yv0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-06

07:04:00 FR 0000054231 4,82 EUR 77 XPAR jAj6AkQX3S000z80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-06

07:09:07 FR 0000054231 4,82 EUR 352 XPAR jAj6AkQX8P001XJ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-06

07:09:07 FR 0000054231 4,76 EUR 1000 XPAR jAj6AkQX8P001XT0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-07

07:01:29 FR 0000054231 4,78 EUR 500 XPAR jAj6AkQtUc000xS0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-07

07:10:22 FR 0000054231 4,75 EUR 500 XPAR jAj6AkQtdD001Ce0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-07

08:35:04 FR 0000054231 4,78 EUR 282 XPAR jAj6AkQuxC002vr0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-07

08:35:04 FR 0000054231 4,78 EUR 141 XPAR jAj6AkQuxC002w10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-07

08:35:04 FR 0000054231 4,78 EUR 77 XPAR jAj6AkQuxC002wB0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-07

13:25:06 FR 0000054231 4,74 EUR 500 XPAR jAj6AkQzTs004iE0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-08

07:08:03 FR 0000054231 4,77 EUR 499 XPAR jAj6AkRG4X0019q0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-08

07:08:05 FR 0000054231 4,77 EUR 1 XPAR jAj6AkRG4a001A30 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-08

07:08:07 FR 0000054231 4,75 EUR 68 XPAR jAj6AkRG4d001AD0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-08

07:19:30 FR 0000054231 4,78 EUR 399 XPAR jAj6AkRGFe001Kf0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-08

07:19:30 FR 0000054231 4,78 EUR 101 XPAR jAj6AkRGFe001Kp0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-08

07:19:32 FR 0000054231 4,75 EUR 65 XPAR jAj6AkRGFg001Kz0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-08

07:49:29 FR 0000054231 4,75 EUR 35 XPAR jAj6AkRGie0029r0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-08

08:19:59 FR 0000054231 4,75 EUR 87 XPAR jAj6AkRHC9002UP0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-08

08:45:05 FR 0000054231 4,75 EUR 50 XPAR jAj6AkRHaT002pQ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-08

09:43:35 FR 0000054231 4,75 EUR 195 XPAR jAj6AkRIV5003Eo0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-08

12:02:52 FR 0000054231 4,73 EUR 500 XPAR jAj6AkRKfu004680 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-09

07:23:16 FR 0000054231 4,73 EUR 500 XPAR jAj6AkRcms001G50 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-09

08:45:08 FR 0000054231 4,70 EUR 500 XPAR jAj6AkRe47002Uw0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-09

09:03:37 FR 0000054231 4,75 EUR 500 XPAR jAj6AkReM2002mt0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-09

09:15:29 FR 0000054231 4,70 EUR 181 XPAR jAj6AkReXU0031s0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-09

09:15:30 FR 0000054231 4,70 EUR 152 XPAR jAj6AkReXW003220 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-09

09:23:01 FR 0000054231 4,70 EUR 167 XPAR jAj6AkReem003760 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe