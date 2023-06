English Finnish

VAISALA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.6.2023 VAISALA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.6.2023 Helsingin Pörssi Päivämäärä 12.6.2023 Pörssikauppa Osto Osakelaji VAIAS Osakemäärä 2 000 osaketta Keskihinta/ osake 43,8462 EUR Kokonaishinta 87 692,40 EUR Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 12.6.2023 tehtyjen kauppojen jälkeen: 178 716 kpl. Vaisala Oyj:n puolesta Nordea Pankki Oyj Janne Sarvikivi Sami Huttunen Lisätietoa Paula Liimatta Puh 09 8949 2020 ir@vaisala.com www.vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava sää-, ympäristö- ja teollisuusmittausten ratkaisuja tarjoava yritys. Yli 85 vuoden kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittausratkaisuja ja -palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan mittausteknologiaa hyödynnetään myös avaruustutkimuksessa esimerkiksi Marsissa. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 2 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

vaisala.fi

twitter.com/VaisalaSuomi

linkedin.com/vaisala

Liite