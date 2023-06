Communiqué de Presse

Crossject à l'écoute de ses actionnaires individuels et des investisseurs

Dijon, le 12 juin 2023

CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence, donne la parole à ses actionnaires individuels et investisseurs.

Dans le prolongement de l’Assemblée Générale de Crossject, qui s’est déroulée en présentiel le 7 juin 2023, les dirigeants de la société invitent leurs actionnaires individuels et investisseurs à poser des questions relatives à l’entreprise.

Comme les années précédentes, les réponses à ces questions seront publiées sous forme d’une vidéo qui sera mise en ligne sur le site internet de Crossject d’ici la fin du mois de juin.

Pour soumettre vos questions, veuillez les adresser directement sur le site internet de Crossject dans la section « Contact. », avant le 15 juin 2023 à 17 heures.

Contacts :

Crossject

Patrick Alexandre

info@crossject.com Relations investisseurs

AELIUM

Jérôme GACOIN +33 (0) 1 75 77 54 67

crossject@aelium.fr



Relations presse

Buzz & Compagnie

Mélanie Voisard +33 (0)6 12 52 53 15

melanie.voisard@buzzetcompagnie.com



Christelle Distinguin +33 (0)6 09 96 51 70

christelle.distinguin@buzzetcompagnie.com

A propos de CROSSJECT • www.crossject.com

Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence : épilepsie, overdose, choc allergique, migraine sévère, crise d’asthmes...Grâce à son système breveté d’auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d’urgence auto- administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et bénéficie de financements par la BARDA américaine (Biomedical Advanced Research and Development Authority) et Bpifrance notamment.

