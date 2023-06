English French

POUR PUBLICATION IMMEDIATE



Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres

De Mai 2023

CLICHY – 08 Juin 2023



Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, SOCIÉTÉ BIC déclare au mois de mai 2023 les transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :

Séance du Nombre de titres achetés Prix moyen

pondéré en € Montant en € 02/05/2023 10 787 55,9245 603 257,58 02/05/2023 247 55,9245 13 813,35 03/05/2023 8 600 55,8121 479 984,06 04/05/2023 3 709 56,0062 207 727,00 04/05/2023 8 291 56,0062 464 347,40 04/05/2023 6 910 56,0500 387 305,50 04/05/2023 2 855 56,0500 160 022,75 05/05/2023 9 393 55,8159 524 278,75 05/05/2023 607 55,8159 33 880,25 10/05/2023 7 991 56,3967 450 666,03 11/05/2023 173 56,8173 9 829,39 11/05/2023 9 827 56,8173 558 343,61 12/05/2023 10 000 57,1017 571 017,00 15/05/2023 4 000 58,4000 233 600,00 18/05/2023 7 000 59,0425 413 297,50 18/05/2023 3 000 58,5500 175 650,00 19/05/2023 12 276 58,9417 723 567,81 22/05/2023 5 911 58,4318 345 390,50 23/05/2023 15 161 58,9000 892 982,90 23/05/2023 9 847 58,7900 578 905,05 24/05/2023 10 000 58,6227 586 227,00 25/05/2023 4 443 58,5063 259 943,49 26/05/2023 2 629 58,4222 153 591,96 26/05/2023 2 660 58,4222 155 403,05 31/05/2023 5 000 56,1500 280 750,00 TOTAL 161 317 57,4259 9 263 781,94

À PROPOS DE BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC enchante et simplifie le quotidien des consommateurs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits essentiels, de grande qualité et accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays et le Groupe possède aussi des marques emblématiques telles que BIC® Kids, BIC FlexTM, BodyMark by BIC TM, Cello®, Djeep, Lucky Stationery, Rocketbook, Soleil®, Tipp-Ex®, Us.TM, Wite-Out®, Inkbox et plus encore. En 2022, le chiffre d’affaires de BIC était de 2 233,9 millions d’euros. Cotée sur « Euronext Paris », BIC fait partie des indices SBF120 et CAC Mid 60 et est reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et de l’éducation. Le Groupe a reçu la note de ¨A-¨ dans le classement du CDP. Pour en savoir plus, visitez https://corporate.bic.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, or YouTube.

CONTACTS

Investor Relations team

investors.info@bicworld.com







Michèle Ventura

Investor Relations Senior Manager

michele.ventura@bicworld.com







Isabelle de Segonzac

Image 7, Contact Presse

+ 33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr

AGENDA 2023

TOUTES LES DATES SONT À CONFIRMER

Résultats du T2 et S1 2023 26 juillet 2023 (après clôture du marché) Résultats du T3 et 9M 2023 26 octobre 2023 (après clôture du marché)

