Yara vedtar utbytte og velger styremedlemmer i tråd med valgkomiteens innstilling

Oslo, 12. juni 2023: Yaras generalforsamling vedtok i dag et utbytte på 55,00 kroner pr. aksje og valg av medlemmer til styret og valgkomiteen i tråd med valgkomiteens innstilling.

Alle saker på agendaen ble godkjent av generalforsamlingen i tråd med forslagene i innkallingen, bortsett fra sak 13 (forslag fra aksjeeier) hvor forslaget ikke fikk nødvendig tilslutning.

Utbyttet på 55,00 kroner pr. aksje utbetales 22. juni 2023 til aksjonærer pr. 12. juni 2023. Yara-aksjen noteres eks. utbytte fra og med 13. juni 2023. Amerikanske depotbevis (ADR) noteres også eks. utbytte 13. juni 2023, med utbetalingsdato 29. juni 2023.

Therese Log Bergjord, Tina Lawton og Harald Thorstein ble valgt som nye styremedlemmer. Lars Mattis Hansen ble valgt som nytt medlem av valgkomiteen.

Generalforsamlingen vedtok å fornye Styrets fullmakt til erverv av egne aksjer. Styret gis dermed fullmakt til erverv av opp til 5 prosent av Yaras aksjer frem til neste ordinære generalforsamling. Yara har fornyet avtalen med Den norske stat om proporsjonal innløsing av Statens aksjer, slik at Statens eierandel på 36,21% ikke endres som følge av tilbakekjøp.

Generalforsamlingen vedtok endring av Yara sine vedtekter § 9 tredje avsnitt til å lyde: «Aksjeeiere som personlig eller ved fullmektig ønsker å møte og avgi stemme på generalforsamlingen, må gi melding om dette til selskapet på forhånd. Meldingen må være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan i innkallingen til generalforsamlingen fastsette en senere frist for meldingen.»

Om Yara

Yaras misjon er å sørge for mat til verdens befolkning og å verne om jordkloden. Basert på vår visjon om en verden uten sult og en vel ivaretatt planet har vi utviklet en strategi som fremmer langsiktig verdivekst, bærekraftig plantenæring og nullutslippsløsninger for produksjon av gjødsel og energi. Yaras ambisjon er å utvikle fremtidens klimapositive matkjede, en kjede som skaper verdi for våre kunder, aksjonærer og samfunnet for øvrig, og som leverer bærekraftig mat.

For å nå vår ambisjon, har vi også satt oss i førersetet for utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk og samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for å gjøre matproduksjon mer effektiv og bærekraftig. Gjennom Yaras Clean Ammonia-virksomhet har vi et mål om å bidra til hydrogenøkonomien og å drive den grønne omstillingen innen skipsfart, gjødselproduksjon og annen energiintensiv industri.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa og har etablert seg som industriens ledende plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell og globale tilstedeværelse, med 17 000 ansatte og drift i over 60 land, har vi skapt avkastning på en ansvarlig måte over tid. I 2022 hadde Yara en omsetning på 24 milliarder USD.

