12.6.2023 klo 22.15



Aspon tytäryhtiö Leipurin on sopinut Tyresön kiinteistönsä myynnistä ja takaisinvuokrauksesta

Aspon tytäryhtiö Leipurin on sopinut Tyresössä Ruotsissa sijaitsevan kiinteistönsä myynnistä ja takaisinvuokrauksesta. Kiinteistö tuli Leipurin omistukseen Kobia-yritysoston yhteydessä 1.9.2022. Ostaja on ruotsalainen kiinteistösijoitusyhtiö Revelop.

Tämän transaktion myötä Leipurin saattaa loppuun myynti- ja takaisinvuokrausohjelman Kobia-yritysoston yhteydessä hankkimistaan kolmesta kiinteistöstä. Göteborgin, Hässleholmian ja Tyresön kiinteistöjen myyntihinta on yhteensä noin 13,6 miljoonaa euroa. Näistä myynti- ja takaisinvuokraustransaktioista Aspo kirjaa yhteensä noin 0,4 miljoonan euron myyntivoiton.

Järjestelyt ovat kokonaisuudessaan lähes kustannusneutraaleja, sillä omistettujen kiinteistöjen poistot korvautuvat vastaavansuuruisilla vuokratun omaisuuden poistoilla. Sovittu vuokra-aika kaikille kiinteistöille on viisi vuotta ja EBIT-vaikutus vuositasolla yhteensä noin -0,15 miljoonaa euroa.

“Tyresö-transaktio merkitsee Kobian kiinteistöjen myynti- ja takaisinvuokrausohjelman päätökseen saattamista, ja olen erittäin iloinen prosessin ripeästä toteutuksesta sekä sen suotuisista tuloksista. Kaiken kaikkiaan Leipurin Kobia-yritysosto on jo osoittautunut menestykseksi – sekä strategisesti, taloudellisesti että operatiivisesti”, sanoi Rolf Jansson, Aspo-konsernin toimitusjohtaja.



Aspo Oyj

Lisätietoja:

Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh +358 400 600 264

