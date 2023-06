LHV Groupi tulemused mais 2023

English Estonian

Maikuust kuulub LHV Groupi konsolideerimisgruppi kaks eraldiseisvat panka. Kuu tulemusi mõjutasid mõlema panga tugev kasv ja kasumlikkus, aga ka krediidiportfelli kvaliteedi püsimine.

AS-i LHV Group konsolideeritud hoiused kasvasid maikuus 248 miljoni euro võrra. Kasvu panustasid nii tavaklientide, maksevahendajate kui ka hoiuseplatvormidelt kaasatud hoiused. Tähtajaliste hoiuste maht kasvas 163 miljoni euro võrra, samas kui nõudmiseni hoiused suurenesid 85 miljoni euro võrra. Konsolideeritud laenuportfell kasvas kuuga 92 miljoni euro võrra, sealhulgas ettevõtete laenud 75 miljoni euro võrra ning jaelaenud 17 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide maht vähenes maikuus 13 miljoni euro võrra. Mais töödeldi 3,9 miljonit finantsvahendajatest klientidega seotud makset.

AS-i LHV Group konsolideeritud puhaskasum oli mais 12,1 miljonit eurot. AS LHV Pank teenis 12,1 miljonit eurot puhaskasumit ning AS-i LHV Varahaldus kasum oli 0,2 miljonit eurot. AS LHV Kindlustus näitas 86 tuhat eurot kahjumit. LHV Ühendkuningriigi tütarettevõtte LHV Bank Limited puhaskasum ulatus 0,3 miljoni euroni.

LHV Panga klientide arv kasvas mais 3800 võrra. Tugevat kasvu iseloomustas ka aasta parim kuu mitmete laenutoodete lõikes, näiteks kodulaenuportfell kasvas mais 11 miljoni euro võrra. Panga laenuportfelli suurendas ka 25 miljoni euro grupisisene laen LHV Bankile.

Panga fookuses on endiselt hoiused, kuna kuu lõpus tõstis LHV Pank klientidele pakutava 12-kuulise tähtajalise hoiuse intressimäära 4 protsendile. Tavaklientide hoiused kasvasid 96 miljoni euro võrra, maksevahendajate hoiused 83 miljoni euro võrra ning hoiuste platvormilt kaasati 68 miljonit eurot hoiuseid. Mais tõstis reitinguagentuur Moody’s LHV Panga hoiuste investeerimisjärgu reitingu väljavaate positiivseks, kinnitades pikaajaliste pangahoiuste reitingu Baa1 tasemel.

LHV Bankile omistas Ühendkuningriigi finantsjärelevalve kuu alguses pangalitsentsi, mis võimaldab alustada hoiuste kaasamist. Muutus ettevõtte nimi ning on alustatud ettevalmistusi äritegevuse üleviimiseks. LHV Banki laenuportfell on hakanud stabiilselt kasvama. Tulud on planeeritust suuremad.

LHV Varahalduse tegevus oli mais plaanipärane, kasumlikkus on finantsplaaniga võrreldes tagasihoidlikum eelkõige madalama finantstulu tõttu. Suurimad pensionifondid L ja XL alanesid kuuga vastavalt 0,4% ja 0,6%. Pensionifond Indeks tõusis 1,7%, pensionifond Roheline kaotas väärtuses 0,8%. Alates juunist lisandus Varahalduse juhatusse kolmas liige: Eve Sireli vastusvaldkonnaks on riski- ja operatsioonide juhtimine.

LHV Kindlustuse portfell jätkas mais stabiilset kasvu, kui sõlmiti 12 600 kindlustuslepingut 2,7 miljoni euro mahus. Samas mõjutas äritulemusi kahjueraldiste kasv. Kindlustus võttis mais kasutusele uue kahjukäsitlustarkvara, väike- ja keskmise suurusega ettevõtetest klientide jaoks toodi turule ettevõttekindlustuse toode, mis hõlmab ettevõtte varakindlustust, ärikatkemise kindlustust ning ka tegevuse ja tööandja vastutuskindlustusi.

Plaanitust paremate tulude mõjul edestab LHV Group finantsplaani kasumi osas 21 miljoni euro võrra. Grupi omakapitali tootlus oli mais 30,8%.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

