IBA signe un contrat avec son partenaire CGN Medical Technology pour l'installation d'un système Proteus®PLUS en Chine

Ce contrat est la deuxième commande de CGNMT pour le système Proteus®PLUS d'IBA

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 13 juin 2023 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial des technologies d’accélération de particules et le leader mondial des solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui avoir signé un contrat d'équipement avec son partenaire CGN Medical Technology (CGNMT) pour un système de protonthérapie IBA Proteus®PLUS1 muni d’une salle de traitement à portique rotatif. Ce système sera installé dans le Centre International de Traitement du Cancer de l'Ouest de la Chine (West China International Cancer Treatment Center), à Chengdu, dans la province du Sichuan.

CGNMT est le seul fournisseur de système de protonthérapie sélectionné par le Centre de Traitement du Cancer International de l'Ouest de la Chine à Chengdu. Suite à l'accord de licence stratégique signé entre IBA et CGNNT en 2020, IBA fournit les composants clés du système Proteus®PLUS à CGNMT qui seront installés sur le site de l'hôpital. CGNMT sera responsable de l'installation, de la mise en service (commissioning), du service et de la maintenance de l'équipement de protonthérapie.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, a commenté : « Ce projet est le neuvième système Proteus®PLUS à être installé en Chine et la deuxième commande reçue de CGNMT depuis le début de notre collaboration fructueuse. Nous avons été heureux de rencontrer en personne le management de CGNMT pour la première fois depuis la pandémie et la signature de notre accord. Par ailleurs, nous avons été impressionnés par les progrès réalisés jusqu'à présent par notre partenaire et nous sommes impatients de poursuivre notre relation avec eux afin d'assurer le succès et l'expansion future de la protonthérapie sur le marché chinois. »

Hu Dongming, Président de CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd., a ajouté : « Nous avons été heureux d'accueillir M. Legrain et son équipe chez CGN à Shenzhen et de célébrer les progrès fantastiques que nous avons réalisés dans la fourniture de cette technologie innovante sur le marché chinois. Nous sommes ravis et honorés de travailler avec le Centre International de Traitement du Cancer de l'Ouest de la Chine qui démontre le potentiel de notre collaboration au profit des patients atteints de cancer en Chine. Nous avons hâte de renforcer notre relation avec IBA alors que nous poursuivons ce projet. »

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 800 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de CGNNT

CGNNT (code en bourse : 000881.SZ) est une entreprise leader dans l’industrie des applications de technologie nucléaire. Celle-ci a été restructurée et cotée en bourse (Shenzhen) le 27 février 2017 après une restructuration significative de l’actif de CGN Nuclear Technology Application Co., Ltd. et China Dalian International Cobusiness (Group) Holdings Ltd. Aujourd’hui, CGNNT a achevé la structure des unités d'affaires principales telles que la fabrication d'accélérateurs, le développement d'applications, le service technique et le matériau polymère modifié. CGNNT incube principalement des services émergents tels que la détection des rayonnements et l'inspection de sécurité (gérée) et les nouvelles applications d'irradiation. La société se développe activement dans des domaines avancés tels que la médecine nucléaire (en particulier le domaine de la protonthérapie), la science agricole nucléaire et la protection d’un environnement nucléaire, avec un marché à venir en croissance en Chine. Plus d’informations sur : http://www.cgnnt.com.cn

Pour plus d'informations, contacter :

IBA

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com







1 Proteus®PLUS est une marque déposée de Proteus®235





