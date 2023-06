French English

Eurobio Scientific poursuit son développement international avec l’acquisition

de DID en Italie, 3e marché européen du diagnostic

Paris, le 13 juin 2023 – 7h30

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro de spécialité, annonce la signature d’un accord en vue d'acquérir 100% du capital de Diagnostic International Distribution SPA ("DID"), société spécialisée dans la distribution de tests de diagnostic in vitro sur tout le territoire italien. L’acquisition devrait être finalisée dans un délai d’environ 45 jours. En 2022, DID a réalisé 26,8 M€ de chiffre d’affaires. L’acquisition, dont les conditions financières ne sont pas communiquées, a été payée en numéraire.

Une solide réputation dans les tests de microbiologie pour le diagnostic médical

Créée en 1946, DID est basée à Milan, en Italie, et réunit une équipe de 26 collaborateurs. La société propose une gamme de tests et d’instruments spécialisés à travers des contrats de distribution exclusifs. Elle est devenue un acteur de référence dans le domaine de la microbiologie pour lequel elle propose à ses clients une gamme très complète de solutions incluant réactifs et instruments. Au-delà des hôpitaux et des laboratoires de biologie privés, DID est présente sur les marchés vétérinaires, industriels et de la nutrition. Plus récemment, la société s’est également développée dans la biologie de proximité (Point Of Care, POC). Elle est certifiée ISO9001.

DID commercialise actuellement des produits spécifiques du groupe Eurobio Scientific en distribuant la gamme des tests PCR EurobioPlex pour les maladies infectieuses.

Avec une population d’environ 60 millions d’habitants, l’Italie représente le 3e marché du diagnostic in vitro en Europe, après l’Allemagne et la France, pour environ 1,9 milliards d’euros par an réalisés auprès des laboratoires hospitaliers et privés.

Une acquisition qui s’inscrit dans la continuité du développement européen du groupe

Cette acquisition permet à Eurobio Scientific de poursuivre sa stratégie de développement européen. Avec l’avantage d’une relation commerciale déjà ancienne, elle ouvre à Eurobio Scientific le marché italien où le groupe n’était pas présent en direct.

Denis Fortier, Directeur général délégué d'Eurobio Scientific, déclare : « Bienvenue à DID au sein de notre Groupe qui arrive ainsi en direct sur un des plus gros marchés du diagnostic en Europe. Notre position financière renforcée par les années COVID nous permet de réaliser cette croissance afin de renforcer notre capacité à commercialiser nos propres produits à l’export. L'acquisition de DID contribue donc à l’accélération de notre mutation d’un acteur principalement français vers un acteur international du diagnostic ».

Pour Enrico Maffioli, CEO de DID, « Je suis fier du rapprochement de DID avec Eurobio Scientific car nous partageons un modèle commercial commun, avec des contrats de distribution exclusive et désormais des produits propriétaires issus de la R&D propre du Groupe. La qualité de ce nouveau portefeuille de produits va nous permettre de poursuivre notre développement sur tout le territoire italien, à un moment où le diagnostic prend une part de plus en plus importante dans notre système de santé ».

A propos d’Eurobio Scientific

Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 290 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, aux Pays-Bas, en Allemagne et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne et Utrecht aux Pays-Bas.



A propos de DID

Diagnostic International Distribution SpA (DID) est un distributeur italien de produits de diagnostic médical basé à Milan. Depuis plus de 70 ans au service du laboratoire de microbiologie, il opère à la fois sur les marchés cliniques et industriels en proposant des solutions de haute qualité. Au cours de sa longue histoire et grâce à sa réputation d’excellence, DID a toujours soutenu la croissance solide du marché italien dans les domaines médicaux et industriels.

DID respecte les normes les plus élevées (ISO9001) pour l'ensemble de ses opérations, et privilégie l'étendue et de la profondeur de ses gammes de produits au service de sa clientèle, en s’appuyant sur un personnel talentueux, et des pratiques commerciales ouvertes et transparentes. La société offre ainsi un vaste choix de produits innovants de haute qualité à fort contenu technologique qui proviennent de fournisseurs internationaux de premier plan.

DID a toujours porté une grande attention au service à sa clientèle, proposant à la fois soutien scientifique, assistance technique, optimisation des délais de livraison et de réponse aux clients, ainsi qu’assistance commerciale, avec un contrôle continu de sa qualité de service.

