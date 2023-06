English Finnish

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 13.6.2023 KLO 9.30

Muutos Enento Groupin johtoryhmässä

Enento Groupin Digital Processes -liiketoiminta-alueen johtaja ja yhtiön johtoryhmän jäsen Heikki Ylipekkala jättää tehtävänsä tänään siirtyäkseen uusiin haasteisiin Enenton ulkopuolelle.

”Haluan kiittää Heikkiä hänen arvokkaasta panoksestaan Enenton kehittämisessä vuosien varrella. Heikillä on ollut keskeinen rooli yhtiössämme useissa merkittävissä palvelukehitysprojekteissa. Hänen ohjauksessaan ja johdolla olemme onnistuneesti tuoneet markkinoille useita innovatiivisia digitaalisia palveluita”, sanoo Jeanette Jäger, Enento Groupin toimitusjohtaja.

”Tulin Asiakastieto Groupiin loppuvuodesta 2016, ja tämä on ollut merkittävä kasvun, yhteistyön ja omistautumisen matka, kun olemme työskennelleet yhdessä luodaksemme Enento Groupista johtavan pohjoismaisen yrityksen. Olen kiitollinen mahdollisuudesta työskennellä yhdessä poikkeuksellisen hienojen kollegoiden kanssa, jotka ovat olleet matkalla mukana vaikuttamassa menestykseemme”, Heikki Ylipekkala sanoo.

Samalla Digital Processes -liiketoiminta-alue liitetään osaksi Business Insight -liiketoiminta-aluetta. Tämän seurauksena Enento Group toimii 15.6.2023 alkaen kahdella liiketoiminta-alueella: Business Insight ja Consumer Insight.

”Uskomme vakaasti, että näiden kahden liiketoiminta-alueen yhdistäminen tuottaa monia synergiaetuja. Näemme huomattavaa potentiaalia compliance-palveluissa, ja tämän muutoksen myötä pystymme edistämään entistä tiiviimpää yhteistyötä pohjoismaisen yritystietotarjontamme osalta”, Jeanette Jäger sanoo.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:

Jeanette Jäger

Toimitusjohtaja

puh. +46 72 141 00 00

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 421 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 167,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.