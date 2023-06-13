Teledyne e2v 的新款 8K 影像感測器為高流量物流視覺系統提供寬視角

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法國格勒諾布爾, June 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作為 Teledyne Technologies [NYSE: TDY] 的下屬公司和全球影像解決方案的創新者，Teledyne e2v 發佈新款 8K 寬縱橫比 CMOS 影像感測器 Snappy Wide，專為更大型的輸送帶變得日益常見的物流應用而設計。單個 Snappy Wide 傳感器可以成功覆蓋此寬廣視角，代替多個感測器，實現更高效且更具成本效益的解決方案。



Snappy Wide 擁有 2.5µm 的小型全域快門像素，採用 Teledyne e2v 的最新一代導光管照明技術設計而成，可在 10 位元和 12 位元 ADC 模式提供 67 dB 的動態範圍。該感測器具有低讀出雜訊，這對於條碼讀取至關重要，憑藉在任何環境類別和低暗電流下的出色 MTF 確保清新的影像品質，即使在極低光照條件下也同樣如此。憑藉最高 8K (8,192) x 4k (4,320) 像素的解析度（即 17/9 縱橫比），Snappy Wide 為物流市場及智慧型工廠等其他行業應用提供創新型感測器解決方案。

Snappy Wide 現在擁有黑白和彩色版本，以及 35 百萬像素 (8,192 x 4,320)、28 百萬像素 (8,182 x 3,500) 和 16 百萬像素 (8,192 x 2,000) 的解析度。該感測器的設計還確保橫向和縱向解決方案中的靈活性。與正方形格式的 CMOS 影像感測器不同，使用 Snappy Wide 可實現不浪費像素和更出色的總體系統成本。此外，此新款感測器還可以十分高效地用作高通量 1D 線性掃描器（18,700 fps 雙線掃描）。

Teledyne e2v 的業務團隊主管 Arnaud Foucher 說，「Snappy Wide 讓客戶能基於他們各自的需求適應解析度、每秒張數、性能、微透鏡 CRA 值和價格。 我們以物流為導向的客戶對 Snappy Wide 的推出表示歡迎，因為它符合他們在高通量倉庫中對於進階條碼掃描和高速線性掃描的需求。」

歡迎於 6 月 27-30 日的慕尼黑國際機器人及自動化技術博覽會 (Automatica) 上觀看 Snappy Wide 的現場演示。敬請蒞臨 Teledyne 的 B5.210 號展位或在線聯絡我們以獲取關於產品性能和訂製選項的更多資訊。

文件、樣品和評估或開發套件可根據要求提供。

關於 Teledyne e2v

Teledyne e2v 的創新引領醫療保健、生命科學、太空、運輸、國防和安全及工業市場的發展。Teledyne e2v 的獨特方式包括傾聽市場和客戶的應用挑戰，與他們合作提供創新型標準、半訂製或全訂製影像解決方案，提升其系統價值。

若需更多資訊，請瀏覽 imaging.teledyne-e2v.com

Teledyne e2v 媒體諮詢聯絡人：

Yuki Chan

yuki.chan@teledyne.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4d28ac8-13c7-41f1-b198-52ea122f0be9/zh-Hant